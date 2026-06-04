Saulo Chávez, ganador del Premio Internacional Sial Pigmalión, protagoniza el jueves cultural en Cáceres junto a talleres de cómic y reciclaje

Tres propuestas culturales para este jueves en la ciudad.

'Taller de cómic en Lectura Fácil' con el ilustrador Andrés Guerrero

La Biblioteca Pública del Estado en Cáceres acogerá este jueves 4 de junio el Taller de Cómic en Lectura Fácil, una actividad formativa centrada en la creación de narrativa gráfica accesible. El encuentro se celebrará en la Sala Vicente Paredes de la biblioteca a partir de las 10.30 horas y estará impartido por el autor e ilustrador Andrés Guerrero, referente en el ámbito de la literatura infantil y juvenil y en la adaptación de contenidos para la accesibilidad lectora. La iniciativa, impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, busca fomentar el acceso inclusivo a la cultura mediante la metodología de Lectura Fácil, promoviendo la participación activa y el aprendizaje creativo en torno al lenguaje del cómic y las viñetas.

Sesión formativa gratuita sobre reciclaje doméstico en el Centro Cívico Raimundo Medina

El Centro Cívico Raimundo Medina acogerá este jueves 4 de junio a las 18.00 horas, la sesión formativa práctica Gestión de residuos y reciclaje en el domicilio, una actividad centrada en la sostenibilidad y la concienciación ambiental. La jornada se enmarca en el programa comunitario 'Cáceres Contigo, la ciudad que te cuida', impulsado para promover hábitos responsables en los distintos barrios de la ciudad. La formación será impartida por profesionales de Valoriza, que explicarán de forma didáctica cómo separar correctamente residuos como vidrio, plástico, papel y materia orgánica para mejorar el reciclaje doméstico. Organizado por el Ayuntamiento de Cáceres, con la colaboración de la Policía Nacional y la Diputación de Cáceres, el evento es gratuito hasta completar aforo y está dirigido a vecinos interesados en resolver dudas cotidianas y adoptar hábitos más sostenibles.

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Saulo Chávez Alvarado protagoniza un encuentro literario en el Palacio de la Isla

El Salón de Actos del Palacio de la Isla acogerá este jueves 4 de junio a las 18.30 horas, un encuentro literario de carácter transatlántico con el escritor e investigador mexicano Saulo Chávez Alvarado, galardonado con el Premio Internacional de Pensamiento y Ensayo Sial Pigmalión 2025. La actividad, integrada en el programa del Aula de la Palabra, consistirá en un coloquio abierto sobre su obra ensayística y literaria, con especial atención a títulos como Abecedario y numerología arcanos. De la Atlántida a nuestros días y Adán (Aquel Darle a Animales Nombre), publicados por el sello Sial Pigmalión. El autor estará acompañado por los escritores Hilario Jiménez y Jesús M. Gómez, que introducirán y contextualizarán el diálogo. El encuentro está organizado por la Asociación Cultural Norbanova con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, y se presenta como una oportunidad para acercarse al pensamiento contemporáneo hispanoamericano.