El SOS de las autoescuelas de Cáceres para no dejar sin examen a media provincia

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres (Apacc) ha pedido a la Diputación Provincial de Cáceres que participe en la financiación necesaria para informatizar las aulas de examen teórico de conducción de Plasencia, Navalmoral de la Mata, Trujillo y Coria. El colectivo ha trasladado esta petición al presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, en una reunión celebrada este martes, en la que ha advertido del riesgo de que estos centros desplazados no puedan seguir prestando servicio si no se adaptan a la nueva exigencia de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La entidad, que representa a más del 90% de las autoescuelas de la provincia, ha explicado que la DGT ha establecido la obligatoriedad de que todas las aulas de examen teórico estén plenamente informatizadas, con una fecha límite fijada para el próximo mes de enero. La medida responde a la modificación del Reglamento General de Conductores, que incorporó la prueba de control de conocimientos de percepción del riesgo mediante visualización de vídeos y que únicamente puede realizarse a través de sistemas informáticos. Además de Herrero, han acudido a la reunión Antonio Macedo, vicepresidente; Julio Javier García, secretario; y Julián Alcón, vocal de la zona de Coria.

Cuatro centros sin equipos

Según el escrito presentado ante la Diputación, mientras los centros propios de la DGT ya se encuentran informatizados, la situación es diferente en los centros desplazados, ubicados en su mayoría en instalaciones municipales. En la provincia de Cáceres, los puntos de examen de Plasencia, Navalmoral de la Mata, Trujillo y Coria carecen del equipamiento informático necesario para continuar funcionando en las condiciones que ahora se exigen.

Galería | Así ha sido la reunión con los representantes de las autoescuelas de Cáceres /

El presidente de APACC, Pedro Herrero, ha defendido que las autoescuelas no se oponen a la digitalización, pero sí a que el cambio pueda terminar reduciendo servicios en el medio rural. "Todo lo que sea mejorar está bien, pero siempre y cuando no elimine los derechos de los ciudadanos", ha señalado tras la reunión.

La asociación ha incidido en que el problema no es solo la compra inicial de los ordenadores, sino también su mantenimiento. "A corto plazo se montarán las aulas, pero el problema del futuro es quién las mantiene", han advertido desde el colectivo.

El coste para los alumnos

Apacc ha advertido de que, si estas aulas no se informatizan, los aspirantes de esas zonas tendrían que desplazarse hasta Cáceres capital para realizar la prueba teórica. La asociación considera que esta situación sería especialmente grave en una provincia como Cáceres, la segunda más extensa de España, con una población muy dispersa y con numerosas localidades alejadas de la capital.

El colectivo ha recordado que en muchas comarcas no existe un transporte público que permita ir y volver en el mismo día para realizar el examen. Eso obligaría a muchos aspirantes, "en gran medida jóvenes y personas con escasos recursos", a asumir un coste añadido e incluso a pernoctar en Cáceres para poder examinarse.

"Un ciudadano que vive, por ejemplo, en Las Hurdes, es imposible que venga a Cáceres a examinarse", ha señalado Herrero. "Tendría que venir, hacer noche, examinarse y volver", ha añadido, antes de insistir en que esos costes serían "inasumibles" para muchas familias.

Una petición contra la despoblación

La asociación ha defendido que mantener estos centros no es solo una cuestión interna del sector, sino un servicio vinculado a la movilidad, el empleo y la igualdad de oportunidades en el medio rural. En su escrito, APACC ha solicitado que la Diputación asuma la cofinanciación del equipamiento informático de las aulas de Plasencia, Navalmoral de la Mata, Trujillo y Coria, y que se determine una partida o programa presupuestario para ejecutar la actuación con tiempo suficiente antes de la fecha límite marcada por la DGT.

También ha pedido que se estudien líneas de colaboración para la formación del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) y para facilitar el acceso al permiso de conducir de la clase B en las zonas rurales, de manera que tanto las pruebas teóricas como las prácticas puedan realizarse en los centros de examen existentes.

Apacc ha citado además como precedente lo ocurrido en Villanueva de la Serena, donde desde marzo de 2026 funciona la primera aula digitalizada de Extremadura como centro desplazado de la DGT, fruto de la colaboración entre el ayuntamiento, la propia Dirección General de Tráfico y la Diputación de Badajoz. Según la asociación, ese modelo podría extenderse ahora a la provincia de Cáceres.

La asociación ha pedido además que se fije una reunión de seguimiento para concretar los términos y el calendario de las actuaciones. Desde el colectivo insisten en que el permiso de conducir sigue siendo una herramienta básica en muchos pueblos, donde el coche resulta imprescindible para trabajar, estudiar o acudir a servicios esenciales. "Si obligas a que la gente no tenga los servicios en sus poblaciones, al final vamos despoblando todavía más", han concluido.