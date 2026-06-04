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Campaña de riesgo

Esto es lo que tienes que hacer para evitar incendios en Cáceres

La Junta de Extremadura activa la campaña de alto riesgo de incendios forestales, que se extenderá hasta el 15 de octubre de 2026 con restricciones de fuego y quemas.

El fuego en Cáceres El Viejo de la pasada semana.

El fuego en Cáceres El Viejo de la pasada semana. / Carlos Gil

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Cáceres ha entrado ya en la época de peligro alto de incendios forestales, un periodo especialmente sensible en el que las administraciones refuerzan la vigilancia, la prevención y la coordinación de emergencias. La campaña se prolongará desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre de 2026, según la orden publicada por la Junta de Extremadura en el Diario Oficial de Extremadura, y afecta también al término municipal cacereño.

Lo que está prohibido durante la campaña

Durante esta época de peligro alto, la normativa autonómica prohíbe las quemas y el uso del fuego en terrenos rústicos y zonas de influencia forestal, así como actividades que puedan generar riesgo de incendio. En la práctica, esto supone evitar cualquier conducta que pueda provocar una chispa o una llama en espacios abiertos.

Lo que está prohibido.

Lo que está prohibido. / Junta de Extremadura

Entre las principales restricciones figuran encender fuego en espacios abiertos, hacer hogueras o barbacoas en suelo rústico, tirar colillas u objetos que puedan arder, realizar quemas no autorizadas o utilizar pirotecnia en días de riesgo muy alto o extremo. También se recuerda que el uso de maquinaria debe realizarse con especial precaución y cumpliendo la normativa vigente, especialmente en zonas agrícolas, forestales o próximas al monte.

Coordinación municipal y autoprotección

El dispositivo de Cáceres contempla la movilización de recursos, la información a la población y medidas de autoprotección, además de la identificación de zonas de riesgo e infraestructuras estratégicas para actuar en caso de emergencia. El Ayuntamiento también ha previsto la participación de medios municipales dentro del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex), lo que permitirá coordinar la respuesta local con los recursos autonómicos si la situación lo requiere.

Fotogalería | Las imágenes del fuego en Cáceres el Viejo

Fotogalería | Las imágenes del fuego en Cáceres el Viejo

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Fotogalería | Las imágenes del fuego en Cáceres el Viejo /

Muriel ha insistido en que "la anticipación y la coordinación son claves". En este sentido, ha señalado que el ayuntamiento está trabajando de manera conjunta con todos los servicios implicados para que "el dispositivo esté perfectamente operativo durante toda la campaña de alto riesgo".

Qué puede hacer la ciudadanía

La prevención pasa también por pequeños gestos cotidianos. En zonas rurales, parcelas, viviendas próximas a áreas forestales o espacios abiertos, se recomienda mantener limpio el entorno de vegetación seca, no acumular restos inflamables, revisar accesos y actuar con prudencia en cualquier actividad que pueda generar calor, chispas o fuego.

Noticias relacionadas y más

La Junta de Extremadura ha recordado además que existen medidas específicas de autoprotección para viviendas, edificaciones, instalaciones y parcelas situadas en zonas forestales o cercanas a ellas. El objetivo es reducir al máximo el riesgo en unos meses en los que las altas temperaturas, la sequedad del terreno y cualquier imprudencia pueden convertir un pequeño descuido en una emergencia.

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