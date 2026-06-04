Treinta años de servicio: Cáceres festeja el aniversario de su Subdelegación de Defensa, que celebra el aumento de solicitudes de ingreso

Treinta años de servicio a España. Cáceres ha celebrado este jueves el aniversario de la creación de su Subdelegación de Defensa en un acto en sus instalaciones frente a la Plaza de Toros y presidido por el Coronel Ramón Ignacio Balsera Bocanegra.

Una carta escrita por una alumna cacereña sobre la gesta del Plus Ultra acabó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de una ceremonia que sirvió para celebrar los treinta años del organismo. Entre reconocimientos, condecoraciones y homenajes, la institución aprovechó la efeméride para reivindicar su papel como enlace entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil de la provincia.

La jornada reunió a representantes de las administraciones, mandos militares, reservistas y colaboradores habituales de la Subdelegación en un acto en el que se repasó la evolución del organismo desde su creación en 1996. Desde entonces, la estructura ha pasado de desempeñar funciones eminentemente administrativas a convertirse en uno de los principales instrumentos de difusión de la llamada Cultura de Defensa en la provincia.

Acercar el ejército a la ciudadanía

Esa fue precisamente una de las ideas sobre las que giró la intervención del subdelegado de Defensa, Vicente Lunar, que defendió la necesidad de acercar el trabajo de las Fuerzas Armadas a la ciudadanía y destacó el incremento de actividades desarrolladas durante el último año en municipios donde hasta ahora apenas existía presencia institucional.

Según explicó, la Subdelegación ha reforzado su presencia en localidades como Trujillo, Coria, Navalmoral de la Mata, Valencia de Alcántara, Plasencia, Jaraíz de la Vera o Baños de Montemayor, además de ampliar las iniciativas dirigidas a estudiantes de toda la provincia.

Alberto Piris, alcalde de Valencia de Alcántara. / Carlos Gil

Uno de los datos que puso sobre la mesa fue el aumento de solicitudes para acceder a las Fuerzas Armadas. "Podemos asegurar que ha aumentado el número de peticionarios de vacantes de ingreso en todas las modalidades", afirmó durante una intervención en la que también reivindicó la importancia del compromiso y la vocación de servicio.

Reconocimientos

La ceremonia incluyó la imposición de la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco al capitán Manuel Gallego Vicente, así como varios reconocimientos a personal reservista y colaboradores de la institución.

Galería | Las imágenes del acto en la Subdelegación de Defensa de Cáceres / Carlos Gil

Entre los galardonados figuraron el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, el IES Norba Caesarina de Cáceres, el asesor técnico docente Ramón Corchero Pacheco, la responsable de Infraestructura y Patrimonio de la Subdirección General de Administración Periférica, Yosune Villaverde Alonso, y José Javier Contreras Navarro, miembro de la propia Subdelegación.

Plus Ultra

Sin embargo, el protagonismo acabó desplazándose hacia una estudiante de 4º de ESO del Colegio San Antonio de Padua. Natalia Jiménez Chavarría recibió el premio provincial del concurso literario Carta a un Militar Español gracias a una obra titulada 'Como un pájaro sin alas', inspirada en la expedición aérea del Plus Ultra, que en 1926 unió España y Argentina atravesando el Atlántico Sur.

En la carta, redactada como si estuviera dirigida al aviador Julio Ruiz de Alda, la joven autora reflexiona sobre el valor, el sacrificio y la capacidad de enfrentarse a lo desconocido. "¿Cómo olvidar a alguien tan intrépido y audaz?", escribe en uno de los fragmentos leídos durante el acto.

Natalia Jiménez. / Carlos Gil

La obra enlazó de forma inesperada con el mensaje central de la jornada. El propio subdelegado recurrió a la simbología del Plus Ultra para reivindicar la necesidad de seguir avanzando y adaptándose a nuevos desafíos tres décadas después de la creación de la institución.

La celebración concluyó con un emotivo homenaje a los militares fallecidos en servicio al son de 'La muerte no es el final' y un encuentro entre los asistentes. Treinta años después de su nacimiento, la Subdelegación de Defensa quiso mirar atrás para recordar el camino recorrido, pero también hacia delante, en un momento en el que la captación de vocaciones militares y la difusión de la Cultura de Defensa se han convertido en dos de sus principales líneas de actuación en la provincia.