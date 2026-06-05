De aprender a pedalear a cruzar media España: el reto de siete jóvenes de Cáceres con autismo

Hay proyectos educativos que caben en una programación y otros necesitan simplemente una carretera. Cuando Librado José Cotrina Santano propuso a sus alumnos que este año recorrerían casi 200 kilómetros en bicicleta entre Teruel y Sagunto, había un pequeño problema: muchos de ellos no sabían montar.

"Para cualquier niño o cualquier adulto la bicicleta es algo normal. Para ellos directamente no existía", explica el profesor de Educación Física del IES Virgen de Guadalupe de Cáceres y uno de los coordinadores del proyecto AtreveTEA.

Lejos de echarse atrás, el reto comenzó precisamente ahí. Desde cero. Aprendiendo a mantener el equilibrio, a pedalear, a frenar y a confiar en sí mismos.

Dentro de unos días (del 12 al 18), siete alumnos del Aula TEA del instituto cacereño recorrerán durante cinco jornadas la Vía Verde de Ojos Negros, una de las más largas de España, en una experiencia educativa, deportiva y personal que busca demostrar algo aparentemente sencillo, aunque para muchas familias supone una auténtica revolución: que los chicos con trastorno del espectro autista pueden llegar mucho más lejos de lo que a menudo se les presupone. "Intentamos demostrar que estos chavales pueden hacer cualquier cosa a su ritmo", resume Cotrina.

Casi 200 kilómetros de aventura

La expedición partirá de Teruel y concluirá en Sagunto tras cerca de 200 kilómetros de recorrido. Pero el viaje comenzó hace meses en Cáceres. Primero llegaron las clases dentro del instituto. Después, los entrenamientos durante los fines de semana junto a las familias y la asociación DiverTEA. Más tarde, las salidas al entorno natural y una prueba definitiva en la Vía Verde extremeña de Hervás, una experiencia piloto que "les encantó".

Nada ha sido improvisado. Algunos participantes utilizarán triciclos adaptados debido a dificultades de movilidad o equilibrio. El itinerario ha sido seleccionado por sus condiciones de seguridad y el equipo ha diseñado materiales específicos para convertir cada etapa en una experiencia de aprendizaje. Porque esto no va únicamente de pedalear.

Galería | Hace un año no sabían montar en bici; ahora recorrerán 200 kilómetros hasta el Mediterráneo / Pablo Parra

Cada jornada seguirá las huellas del Cid Campeador durante su avance hacia Sagunto. Los alumnos trabajarán contenidos de Geografía e Historia a través de un cuaderno diseñado expresamente para la actividad, relacionando paisajes, territorio, historia y patrimonio con los lugares que irán atravesando. "Somos un instituto. No podemos limitarnos a hacer kilómetros. Queríamos darle un componente curricular", explican los organizadores.

Sin embargo, el aprendizaje más importante probablemente no aparezca en ningún libro. Uno de los objetivos fundamentales del proyecto es que los propios alumnos descubran de lo que son capaces. "Primero él tiene que verlo y creérselo, después su familia y luego el entorno", señala Cotrina.

AtreveTEA

La idea atraviesa toda la filosofía de AtreveTEA, una iniciativa que desde hace años utiliza la actividad física como herramienta de inclusión. Antes llegaron el Camino de Santiago, la navegación en un velero y multitud de actividades deportivas que han permitido a los alumnos salir de su entorno habitual y enfrentarse a desafíos que parecían inalcanzables.

En el Aula TEA del Virgen de Guadalupe llevan más de una década trabajando con esa misma convicción. Juan Carlos Zambrano, maestro de Pedagogía Terapéutica y uno de los impulsores del programa, recuerda que pronto entendieron que el apoyo educativo no podía limitarse a acompañar a un alumno dentro de clase.

Galería | Hace un año no sabían montar en bici; ahora recorrerán 200 kilómetros hasta el Mediterráneo / Pablo Parra

"Había que ir mucho más allá. Había que tratar a cada uno como una persona completa", explicó durante la presentación del proyecto. Los resultados hablan por sí solos. Desde la creación del aula, una veintena de estudiantes han pasado por ella. Diez han obtenido el título de ESO, cinco han completado Bachillerato y varios han superado la Selectividad.

Entre ellos se encuentra Carlos, que acaba de terminar la PAU apenas unos días antes de iniciar esta nueva aventura sobre ruedas. Junto a él viajarán compañeros como Ángel, definido por sus profesores como un "guardián silencioso" siempre atento a los detalles; Gonzalo, capaz de contagiar optimismo a cualquiera; Jorge, que reconoce que al principio sintió miedo ante el reto de la bicicleta; o Dani, cuya sonrisa permanente se ha convertido en una de las señas de identidad del grupo. Todos ellos protagonizarán un viaje que también tiene una lectura social.

Dinosaurios y mantarrayas

Cada etapa, cada parada y cada actividad están pensadas para responder a sus necesidades. Habrá kilómetros sobre la bicicleta, pero también visitas a Dinópolis, al Oceanogràfic de Valencia o a distintos espacios naturales y culturales. Habrá tiempo para descansar, para convivir y para descubrir lugares nuevos.

También habrá momentos difíciles. Los propios organizadores reconocen que desconocen si lograrán completar todo el recorrido previsto, pero eso, en realidad, es lo de menos. "No sabemos si lo conseguiremos", admite Cotrina, "pero solo intentarlo ya merece la pena".

Porque, después de todo, el verdadero viaje no termina en Sagunto. Empieza el día en que alguien descubre que puede hacer algo que nunca creyó posible.