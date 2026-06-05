Cáceres se asoma a Callao (Madrid) para atraer a los visitantes de la visita del Papa

Cáceres quiere volver a hacerse visible en uno de los escaparates urbanos más transitados del país. El Ayuntamiento pondrá en marcha desde este viernes una nueva campaña de promoción turística en las pantallas de gran formato de la plaza de Callao y la Gran Vía de Madrid, coincidiendo con la gran afluencia de visitantes que se espera este fin de semana con motivo de la visita del Papa a la capital de España.

La acción, impulsada por la concejalía de Turismo, se prolongará durante una semana y mostrará imágenes de algunos de los principales atractivos patrimoniales, culturales y gastronómicos de la ciudad. El objetivo es aprovechar la concentración de público nacional e internacional en el centro de Madrid para reforzar la presencia de Cáceres como destino turístico.

La promoción turística de Cáceres. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha señalado que "la visita del Papa convertirá durante varios días el corazón de Madrid en un gran punto de encuentro para miles de personas procedentes de distintos lugares de España y del extranjero, y queremos aprovechar esa oportunidad para mostrarles todo lo que Cáceres puede ofrecer como destino turístico".

Las pantallas de Madrid como reclamo

La campaña da continuidad a la desarrollada el pasado año en este mismo entorno, cuando la imagen de Cáceres también estuvo presente en las grandes pantallas de las fachadas de los Cines Callao y en espacios como los teatros Lope de Vega, Gran Vía, Coliseum y Rialto.

Orgaz ha defendido que la ciudad vuelve a apostar por "uno de los escaparates urbanos más potentes del país" dentro de una estrategia de promoción turística que busca situar la marca Cáceres en los principales mercados emisores. "Sabemos que la promoción turística debe estar presente allí donde se concentra el público potencial. Cáceres tiene un enorme atractivo patrimonial, cultural y gastronómico y queremos seguir despertando el interés de quienes todavía no conocen la ciudad o desean volver a visitarla", ha indicado.

El Ayuntamiento enmarca esta acción en una línea de promoción continuada que, según ha destacado el concejal, pretende aprovechar acontecimientos de gran repercusión para multiplicar el impacto de las campañas turísticas de la ciudad.

Más viajeros y pernoctaciones

La campaña llega en un momento de crecimiento de la actividad turística en Cáceres. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) citados por el ayuntamiento, los hoteles de la ciudad recibieron entre enero y abril de 2026 un total de 90.467 viajeros, frente a los 79.059 registrados en el mismo periodo del año anterior. Esto supone un incremento del 14,4%.

El aumento se ha producido tanto en el mercado nacional como en el internacional. Los viajeros residentes en España pasaron de 62.497 a 72.989, lo que representa una subida del 16,8%, mientras que los visitantes extranjeros crecieron de 16.562 a 17.478, un 5,5% más. Abril fue el mejor mes del cuatrimestre, con 30.346 viajeros, por encima de los 26.099 contabilizados en abril de 2025.

Pernoctaciones hoteleras

También han aumentado las pernoctaciones hoteleras. Entre enero y abril de este año se alcanzaron 147.937 estancias, frente a las 134.796 del primer cuatrimestre del año pasado, con un crecimiento del 9,7%. Las pernoctaciones de viajeros nacionales subieron un 10,7%, hasta las 121.279, mientras que las de turistas extranjeros aumentaron un 5,5%, hasta las 26.658.

Solo en abril se registraron 49.949 pernoctaciones, un 8,6% más que en el mismo mes de 2025. Para Orgaz, estos datos reflejan que la estrategia promocional "está dando resultados", ya que cada vez más personas eligen Cáceres para visitarla y quedarse a dormir en la ciudad.