Cáceres convierte JATO en un puente con Portugal y en escaparate del talento femenino rural

Cáceres ha convertido este jueves el encuentro JATO en un puente con Portugal y en un escaparate del talento femenino rural, en una edición que refuerza la dimensión transfronteriza del evento con la incorporación por primera vez de la Cámara Municipal de Sertã y que sitúa el foco en el emprendimiento liderado por mujeres en el medio rural cacereño.

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Oportunidades rurales

El Palacio de Mayoralgo, en el casco histórico de la capital cacereña, ha acogido la inauguración de la quinta edición del encuentro de oportunidades en el medio rural, una cita que durante tres días transforma la ciudad en un gran espacio expositivo de proyectos empresariales, culturales, gastronómicos y sociales procedentes de distintos municipios de la provincia.

La principal novedad de esta edición es la participación de Portugal, que se suma al programa a través de la Cámara Municipal de Sertã, reforzando la cooperación entre territorios del interior peninsular y la estrategia de proyección internacional del medio rural extremeño.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha defendido que el objetivo de JATO es visibilizar “las grandes cosas que se están haciendo en nuestros pequeños pueblos” y ha subrayado que el medio rural “está más vivo que nunca”.

Morales ha puesto en valor la dimensión ibérica del encuentro al dar la bienvenida a la delegación portuguesa y ha apelado a la necesidad de reforzar los vínculos entre territorios rurales de España y Portugal, compartiendo retos de desarrollo, despoblación y oportunidades económicas.

Emprendimiento femenino

El acto ha contado también con el protagonismo del emprendimiento femenino, a través de dos empresarias que han ejemplificado modelos de innovación desde el ámbito rural.

Una de ellas ha sido María Eugenia Búrdalo, impulsora de Huecoex en Aldea del Cano, un proyecto de producción de huevos de gallinas camperas con impacto social. Búrdalo ha destacado que su iniciativa “es un proyecto de sostenibilidad que nace para dar visibilidad a la diversidad y a la discapacidad”, y ha avanzado su intención de diversificar su actividad con la transformación del higo y su salida a mercados internacionales.

La segunda experiencia ha sido la de la ebanista Isabel Obreo, fundadora del taller LAAL en Hervás, quien ha relatado su cambio de vida profesional desde la ingeniería hacia la carpintería artesanal en el Valle del Ambroz. “Los sueños se cumplen, se puede emprender en un entorno rural”, ha señalado.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha destacado el papel de la ciudad como sede del evento y su capacidad para acoger grandes iniciativas culturales y económicas, subrayando que “para Cáceres es un orgullo ser capital de una provincia tan rica y excepcional como la nuestra”.

Programación

La programación de JATO se extenderá durante todo el fin de semana con una amplia oferta de actividades distribuidas en distintos puntos del casco histórico de Cáceres, que se convierte en un espacio abierto de exhibición del mundo rural.

Uno de los ejes principales será el Mercado de Artesanía, ubicado en las plazas de Las Veletas y San Pablo, donde cerca de una veintena de artesanos y artesanas de la provincia mostrarán trabajos de joyería, cerámica, vidrio, piel, madera y vidrio soplado, además de demostraciones en vivo y talleres abiertos al público.

En el ámbito gastronómico, la plaza de San Mateo acogerá el espacio Gastro Cáceres, con la participación de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de la provincia, así como productos locales presentados por productores y empresas del sector agroalimentario. También se celebrarán showcookings y talleres culinarios con cocineros de referencia regional.

La Plaza Mayor será el escenario de la denominada “Plaza de las Comarcas”, donde las mancomunidades y grupos de acción local presentarán sus proyectos turísticos, recursos naturales, patrimonio y estrategias de desarrollo territorial, con el objetivo de dar visibilidad a los motores económicos de cada comarca.

El programa incluye además el V Foro Conecta Empleo-Talento, que se desarrollará de forma itinerante en espacios como la Plaza de San Jorge, Santa María y el Palacio de Mayoralgo, con participación de estudiantes, empresas, técnicos de empleo y agentes del territorio para fomentar la inserción laboral y el emprendimiento.

Entre las actividades culturales destaca el Biomercado, el arte urbano y las intervenciones artísticas repartidas por el casco histórico, con la participación de creadores como Fermín Solís, Coché Tomé o Victor Doncel, entre otros, que transformarán el espacio urbano en una galería abierta.

También tendrán presencia los talleres de divulgación lingüística “En Jato, palramus estremeñu”, impulsados por el Órgano de Seguimiento y Coordinación del Extremeño y su Cultura (OSCEC), centrados en la difusión del patrimonio lingüístico regional.

Uno de los momentos más multitudinarios será el Desfile de Fiestas de la provincia de Cáceres, previsto para el sábado, que reunirá a 39 expresiones populares y tradicionales de distintos municipios en un recorrido que partirá del Paseo de Cánovas y concluirá en la Plaza Mayor.

El domingo se celebrará el Desfile de Moda Artesana y Sostenible, con la participación de diseñadores y diseñadoras que trabajan con criterios de sostenibilidad y producción local, consolidando la apuesta del festival por la innovación en el ámbito textil.

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A lo largo de todo el fin de semana, el programa se completa con cuentacuentos, teatro, poesía, música en directo, tamborileros, DJ y conciertos de grupos procedentes de distintos puntos de la provincia, consolidando a JATO como un gran escaparate del medio rural extremeño, su identidad cultural y su capacidad de innovación.