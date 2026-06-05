Infraestructuras
Cáceres exige al Gobierno que ponga dinero al trasvase del Almonte tras aprobarse el proyecto: 31 millones de euros
La aprobación técnica del trasvase del Almonte por 31,4 millones de euros no satisface las necesidades de Cáceres, según el equipo de gobierno
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha tachado de insuficiente la aprobación técnica del proyecto del trasvase del Almonte y ha exigido al Gobierno central que dote ya presupuestariamente una obra que considera esencial para garantizar el suministro de agua a la ciudad.
La Junta de Gobierno Local ha tenido conocimiento de la resolución de la Dirección General del Agua, fechada el pasado 15 de mayo de 2026, por la que se ha aprobado técnicamente el "Proyecto de construcción de las obras de mejora de la garantía y eficiencia energética del abastecimiento a Cáceres desde el río Almonte". La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 31.455.551,34 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 30 meses.
El gobierno municipal de Rafa Mateos ha valorado de forma positiva este avance administrativo, pero ha advertido de que la resolución no satisface todavía las necesidades de los cacereños. A su juicio, la prioridad debe ser que la infraestructura deje de ser solo un proyecto aprobado sobre el papel y pueda ejecutarse dentro de los plazos previstos.
Una obra considerada vital
El Ayuntamiento ha defendido que el trasvase del Almonte responde a una demanda histórica de Cáceres y que su culminación resulta necesaria para reforzar la seguridad del abastecimiento de agua a la ciudad.
Desde el equipo de gobierno han insistido en que el objetivo final no es únicamente la aprobación técnica, sino la ejecución definitiva de la obra. Por eso, han reclamado al Ejecutivo central que habilite cuanto antes la financiación necesaria para poner en marcha una infraestructura que, según el consistorio, sigue siendo una "deuda histórica con la ciudad".
Petición al Gobierno central
El Ayuntamiento ha recordado además que el equipo de gobierno se ha interesado por este proyecto en los últimos meses y que los diputados nacionales del Partido Popular Carlos Floriano y Cristina Teniente ya formularon preguntas en el Congreso de los Diputados el pasado mes de noviembre para fiscalizar la situación de las obras, después de los anuncios realizados en 2022 y 2023.
La Junta de Gobierno Local ha reiterado ahora su petición al Gobierno central para que dote presupuestariamente "de manera inmediata" esta actuación y ha exigido el cumplimiento estricto de los plazos de ejecución recogidos en el proyecto.
El trasvase del Almonte vuelve así al debate político local como una de las infraestructuras pendientes para Cáceres, en un contexto marcado por la necesidad de reforzar las garantías de suministro y evitar que la obra siga acumulando nuevos retrasos.
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