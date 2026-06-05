Cartelera de Cáceres: Shrek, Star Wars y He-Man regesan a la gran pantalla para cautivar a nuevas generaciones

Las salas de cine afrontan una semana marcada por los regresos. Personajes que han acompañado a varias generaciones, desde Shrek hasta He-Man o los héroes de Star Wars, vuelven a ocupar las pantallas en una cartelera que también reserva espacio para el terror, el suspense y las historias inspiradas en personajes reales. El resultado es una oferta especialmente variada que busca atraer tanto al público familiar como a los aficionados a las emociones fuertes.

Las grandes franquicias recuperan el protagonismo

Uno de los regresos más esperados es el de 'Shrek', que vuelve a los cines para conmemorar el 25 aniversario del estreno de la película que revolucionó la animación a comienzos de siglo. El ogro más famoso del cine regresa acompañado por Asno, Fiona y el resto de personajes que marcaron a toda una generación. La reposición permitirá revivir una historia que sigue manteniendo intacto su humor irreverente y su crítica a los cuentos tradicionales.

También regresa Star Wars, el universo creado por George Lucas que vuelve a la gran pantalla con 'The Mandalorian and Grogu', película que continúa la historia iniciada en la exitosa serie de Disney+. La cinta sigue las aventuras del cazarrecompensas Din Djarin y del pequeño Grogu, convertido ya en uno de los personajes más populares de la saga. La producción promete acción, nuevas amenazas galácticas y conexiones con el futuro cinematográfico de Star Wars.

Una cartelera pensada para disfrutar en familia

Además, los aficionados a los videojuegos encontrarán una nueva cita con 'Super Mario Galaxy: La Película', adaptación inspirada en una de las entregas más exitosas de la saga de Nintendo. Mario y Luigi emprenden una aventura intergaláctica para impedir que una nueva amenaza altere el equilibrio del universo. La producción apuesta por la espectacularidad visual y por recuperar muchos de los escenarios más reconocibles de la franquicia.

La comedia también tiene protagonismo con 'Las ovejas detectives', una aventura que combina humor, investigación y personajes entrañables. La película sigue a un grupo de ovejas que deberá resolver una serie de extraños sucesos ocurridos en su granja. Con un tono ligero y numerosas referencias para los adultos, se presenta como una de las opciones familiares de la semana.

De personajes icónicos a historias de superación personal

La tragedia también encuentra su espacio en la cartelera con 'El drama', una película que explora cómo una decisión aparentemente cotidiana puede alterar para siempre el rumbo de varias vidas. La cinta profundiza en las consecuencias de los actos, el peso de las emociones y la fragilidad de los vínculos personales, construyendo una historia marcada por los dilemas morales, las pérdidas y las segundas oportunidades.

Entre las películas más destacadas figura 'Michael', el esperado biopic sobre Michael Jackson. La película recorre la trayectoria del artista desde sus primeros pasos en los Jackson Five hasta convertirse en una de las mayores estrellas de la música mundial. El filme aborda tanto sus éxitos profesionales como los episodios más controvertidos de su vida personal.

El lado más emocional de la cartelera lo aporta 'Incontrolable', un drama centrado en la capacidad de superar las adversidades. La película sigue a un joven con síndrome de Tourette que trata de encontrar su lugar en el mundo mientras afronta los desafíos que le plantea su condición

Intriga, crímenes y secretos

Junto a ella la cartelera propone varios thrillers de investigación y misterio. 'Asesinato en la 3ª planta' parte de una muerte sospechosa en un edificio residencial para construir una trama llena de secretos ocultos. 'El pasajero nocturno' lleva el suspense a la carretera con la historia de una joven pareja que comienza a sospechar que algo inquietante los sigue. Por su parte, 'Mallorca Confidencial' combina investigación periodística, corrupción y conspiraciones en un entorno turístico aparentemente idílico.

La propuesta más oscura la aporta 'Hokum', una producción que mezcla elementos sobrenaturales y terror psicológico alrededor de una serie de desapariciones inexplicables

Romance y glamour

También continúa en cartelera 'El diablo viste de Prada 2', secuela de la popular película protagonizada por el mundo de la moda. La historia recupera el universo de las grandes revistas y las pasarelas internacionales, mostrando cómo han evolucionado sus protagonistas en una industria transformada por las redes sociales y las nuevas tendencias.

Entre las novedades más esperadas destaca la cuota romántica la pone 'Todo lo que nunca fuimos', adaptación de la exitosa novela de Alice Kellen. La historia narra la relación entre dos jóvenes marcados por el dolor y las pérdidas personales que intentan reconstruir sus vidas mientras descubren el amor. La película llega respaldada por una amplia comunidad de lectores que ha convertido la obra en uno de los fenómenos editoriales de los últimos años.

Películas conocidas y nuevas propuestas de terror

El humor más disparatado llega con 'Scary Movie', nueva entrega de la franquicia que satiriza las películas de terror y los grandes éxitos recientes del cine comercial. La cinta mantiene el tono absurdo y provocador que convirtió a la saga en un fenómeno de taquilla durante la década de los 2000.

Otro de los grandes regresos es el de 'He-Man y los Masters del Universo'. El héroe de Eternia vuelve a la gran pantalla en una producción de acción y fantasía que recupera la eterna lucha contra Skeletor. La película busca atraer tanto a quienes crecieron con la serie original como a nuevos espectadores.

La otra gran apuesta de la semana llega de la mano del suspense y el terror. Uno de los títulos que más expectación ha generado es 'Backrooms', adaptación de la popular leyenda de internet sobre interminables pasillos vacíos y espacios aparentemente infinitos. La película apuesta por el terror psicológico y por una atmósfera inquietante basada en el aislamiento y la incertidumbre.

Así, entre regresos nostálgicos, aventuras familiares, universos galácticos y propuestas para los amantes del suspense, los cines afrontan una de las semanas más completas en este comienzo del verano.