Un coche 'pick up' sale ardiendo en el párking del Mercadona de Malpartida de Cáceres

Un coche tipo pick up ha salido ardiendo este viernes a mediodía en el aparcamiento del supermercado Mercadona situado entre Malpartida de Cáceres y la capital cacereña, en las inmediaciones de la urbanización Las Arenas. El vehículo ha sufrido importantes daños, aunque el incendio no ha provocado heridos ni ha afectado a otros coches estacionados en la zona.

Así ha quedado el coche después. / CEDIDA

El suceso se habría producido en torno a las 15.00 horas, cuando el vehículo, que se encontraba aparcado sin otros coches cerca, ha comenzado a arder por la parte delantera. Por el momento, se desconocen las causas que han podido originar las llamas.

Intervención rápida

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres), que han actuado con rapidez para sofocar el fuego. La intervención apenas ha durado unos minutos y se ha desarrollado sin mayores contratiempos.

Según ha explicado el jefe de guardia, el incendio no ha provocado daños personales ni materiales más allá del propio vehículo. Tampoco se han visto afectados otros coches del aparcamiento.

Las llamas. / CEDIDA

"La suerte es que se trataba de un coche que no es muy moderno y que no tiene muchos mecanismos eléctricos, por lo que el fuego no ha sido de mayor gravedad", ha señalado.

El incendio ha quedado controlado en pocos minutos y la zona ha recuperado la normalidad tras la actuación de los bomberos.