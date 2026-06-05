Sucesos
Un coche 'pick up' sale ardiendo en el párking del Mercadona de Malpartida de Cáceres
Los bomberos del Sepei han intervenido para sofocar las llamas
Un coche tipo pick up ha salido ardiendo este viernes a mediodía en el aparcamiento del supermercado Mercadona situado entre Malpartida de Cáceres y la capital cacereña, en las inmediaciones de la urbanización Las Arenas. El vehículo ha sufrido importantes daños, aunque el incendio no ha provocado heridos ni ha afectado a otros coches estacionados en la zona.
El suceso se habría producido en torno a las 15.00 horas, cuando el vehículo, que se encontraba aparcado sin otros coches cerca, ha comenzado a arder por la parte delantera. Por el momento, se desconocen las causas que han podido originar las llamas.
Intervención rápida
Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres), que han actuado con rapidez para sofocar el fuego. La intervención apenas ha durado unos minutos y se ha desarrollado sin mayores contratiempos.
Según ha explicado el jefe de guardia, el incendio no ha provocado daños personales ni materiales más allá del propio vehículo. Tampoco se han visto afectados otros coches del aparcamiento.
"La suerte es que se trataba de un coche que no es muy moderno y que no tiene muchos mecanismos eléctricos, por lo que el fuego no ha sido de mayor gravedad", ha señalado.
El incendio ha quedado controlado en pocos minutos y la zona ha recuperado la normalidad tras la actuación de los bomberos.
- La plaza Mayor volverá a acoger uno de los grandes eventos musicales del verano en Cáceres
- El 56 cumpleaños de Andrés Barriga en Cáceres, el portero que encontró una segunda vida tras cerrar su autoescuela
- Dos hermanas abren Ágape Tapería y Fogón en el barrio del Rodeo de Cáceres con cocina casera y trato familiar
- Malestar entre los usuarios de la cafetería de Agricultura en Cáceres porque solo permite la entrada a personal de la Consejería
- 690 metros cuadrados de carpa en la plaza Mayor: Jato calienta motores para un fin de semana de llenazo en Cáceres
- Muere Héctor, el niño de 4 años de Casar de Cáceres que dio voz al Tay-Sachs infantil en España
- San Fernando vive su sábado grande con el ferial volcado en una jornada de máxima afluencia en Cáceres
- La rehabilitación del Palacio de Abrantes en Cáceres destapa su pasado oculto del siglo XVI