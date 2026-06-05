Concierto de 'Lluvia' en Cáceres: la banda pacense presenta su nuevo EP este viernes

Numerosas opciones para disfrutar de la ciudad.

Chico Salvaje presenta en Cáceres su exposición 'Malavida: calaveras, corazones y lloronas'

El Espacio BelleArtes de Cáceres acogerá este viernes 5 de junio de 2026, a las 21.00 horas, la inauguración de Malavida: calaveras, corazones y lloronas, la nueva exposición del artista Chico Salvaje. La muestra reúne una colección inédita de obras en las que el creador despliega su característico universo visual, marcado por una intensa carga simbólica y emocional. Calaveras, corazones heridos, referencias a la iconografía popular y figuras femeninas atravesadas por el llanto y la resistencia protagonizan un recorrido artístico que combina ironía, sensibilidad y fuerza expresiva. La inauguración tendrá lugar en el Espacio BelleArtes, situado en la calle Donoso Cortés, 6 de Cáceres, y contará con la presencia del artista. La entrada será libre hasta completar aforo.

'Lluvia' presenta en Cáceres su nuevo EP en formato acústico junto a A Gaia y Karmele Risco

El Espacio BelleArtes acogerá este viernes 5 de junio a las 21.00 horas, una velada musical protagonizada por la banda pacense Lluvia, que llegará a la ciudad para presentar en formato acústico a dúo su segundo EP, Stuck in this loop. El proyecto combina influencias del bedroom pop, el folk y la canción de autora con matices de lo-fi, funk y jazz, dando forma a un repertorio de composiciones propias marcadas por la reflexión existencial, el pensamiento antiautoritario y las corrientes filosóficas anarquistas y queer. La cita contará además con la participación de A Gaia, artista emergente de Cáceres vinculada a la escena cultural local, que compartirá algunas de sus composiciones en una propuesta íntima influenciada por el R&B. Estará acompañada por Karmele Risco, cantante y multiinstrumentista natural de Badajoz, cuya sensibilidad artística y expresiva voz han destacado en diferentes proyectos musicales y educativos.

Sara Baras actuará en Cáceres el próximo 16 de octubre

La reconocida bailaora y coreógrafa Sara Baras ofrecerá un espectáculo en el Palacio de Congresos de Cáceres el próximo 16 de octubre, a partir de las 21.00 horas. Considerada una de las máximas exponentes del flamenco a nivel internacional, la artista gaditana llegará a la capital cacereña con una propuesta que combina danza, música y emoción, reafirmando su prestigio sobre los escenarios de todo el mundo. La actuación se enmarca dentro de la programación cultural de otoño y supone una de las citas más destacadas para los amantes del flamenco en la región. Las entradas ya están disponibles a través de los canales habituales de venta.