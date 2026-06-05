Catelsa muestra al Congreso de los Diputados el músculo industrial de Cáceres

La industria cacereña ha recibido este jueves una visita poco habitual. Una delegación de la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados ha recorrido las instalaciones de Catelsa, en el polígono industrial de Las Capellanías, dentro de una jornada de trabajo en la provincia de Cáceres que también ha incluido una parada posterior en Trujillo, donde los representantes han visitado la planta de diamantes artificiales Diamond Foundry.

La delegación ha estado encabezada por Inés Granollers Cunillera, presidenta de la Comisión de Industria y Turismo, y ha contado también con la presencia de Cristina Moreno Borrás, portavoz adjunta; Noelia Cobo Pérez y Patricia Otero Rodríguez, vocales de la comisión; y José María Codes Calatrava, letrado. Según el programa de la visita, los representantes han iniciado la jornada en Cáceres y después se han desplazado hasta Trujillo.

Visita de la Comisión de Industria y Turismo al Congreso de los Diputados. / CEDIDA

En Catelsa, el encuentro ha servido para mostrar una de las empresas industriales de referencia en la ciudad y para poner sobre la mesa algunas de las necesidades que arrastra el tejido productivo extremeño. El gerente de la empresa, Jorge Gutiérrez, ha explicado que la visita se ha producido dentro de los desplazamientos que la comisión realiza periódicamente a distintas comunidades autónomas para conocer de primera mano la realidad de empresas industriales.

Una empresa que mira al mercado global

Durante unas dos horas, los representantes del Congreso han conocido los procesos productivos de Catelsa, desde la fabricación de materiales hasta la inyección de caucho y plástico. Pero Gutiérrez ha subrayado que el valor de la planta cacereña va más allá de la producción. "No somos una planta solamente productiva, sino una planta de alto valor añadido", ha señalado.

El gerente ha destacado que la fábrica trabaja en el desarrollo de materiales, la concepción de productos y el acompañamiento al cliente. "Somos sobre todo una planta de desarrollo de producto y de proceso", ha indicado, antes de remarcar que esa capacidad de innovación explica que la empresa siga asentada en Cáceres pese a encontrarse en una región con menor tradición industrial.

Uno de los datos que se ha trasladado a la delegación refleja la dimensión exterior de la compañía. Según Gutiérrez, el 95% de la producción se exporta fuera, por lo que la empresa depende de manera directa de las conexiones con otros mercados. "Nuestra vida no está en el mercado local, sino en el mercado global", ha afirmado.

El déficit de comunicaciones

La visita también ha servido para trasladar reivindicaciones históricas de la industria extremeña. Catelsa ha puesto el foco en las comunicaciones, tanto para el transporte de mercancías hacia el norte por la Ruta de la Plata como para la conexión con los aeropuertos de Madrid y Lisboa.

Una de las actividades celebradas en Catelsa Cáceres. / CEDIDA

Gutiérrez ha señalado que la conexión Madrid-Lisboa continúa siendo uno de los grandes déficits para la región. Aunque ha reconocido que se trata de una cuestión que no depende directamente de la Comisión de Industria y Turismo, sí ha defendido que es una reivindicación esencial para empresas que compiten fuera de Extremadura. "Es una vía fundamental", ha resumido.

Automoción y transición eléctrica

Otro de los asuntos abordados ha sido la situación de la industria del automóvil, sector con el que Catelsa mantiene una vinculación directa. El gerente ha trasladado a los representantes del Congreso su preocupación por la velocidad de la transición hacia el vehículo eléctrico en Europa.

A su juicio, la dirección marcada por la Unión Europea puede ser correcta, pero los plazos han generado dificultades a una industria que tenía buena parte de su conocimiento acumulado en el vehículo de combustión. "Europa se ha equivocado no tanto en la dirección, sino en la velocidad a la que hay que llegar a esa dirección", ha señalado.

Para Catelsa, la visita ha supuesto también un reconocimiento a su papel dentro de la industria extremeña. "Siempre es bueno que de alguna forma se reconozca como una empresa bandera de la región", ha indicado Gutiérrez, que ha defendido la capacidad de Cáceres para desarrollar proyectos industriales de alto valor añadido desde un territorio que no siempre ha sido identificado con este sector.

La jornada ha continuado después en Trujillo, donde la delegación ha visitado Diamond Foundry, la fábrica de diamantes artificiales instalada en el polígono industrial Arroyo Caballo.