Obras
El gran corredor verde del Parque del Príncipe de Cáceres gana un paseo cómodo y seguro
La actuación ha corregido los desniveles del paseo central, que presentaba irregularidades por el crecimiento de las raíces de los árboles
El Ayuntamiento de Cáceres ha finalizado las obras de mejora en el paseo central del Parque del Príncipe, una de las zonas más transitadas del principal pulmón verde de la ciudad. La actuación se ha centrado en los dos márgenes del canal y ha permitido corregir los desniveles puntuales que se habían producido con el paso del tiempo y por el crecimiento del arbolado.
Los trabajos han afectado a una superficie de 336 metros cuadrados, han tenido un plazo de ejecución de un mes y han supuesto una inversión aproximada de 21.000 euros. El objetivo, según ha explicado el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ha sido mejorar la comodidad y la seguridad de los usuarios que a diario utilizan este espacio para pasear, hacer deporte o disfrutar en familia.
Bazo ha señalado que algunos tramos del paseo presentaban "cierta irregularidad en el pavimento", debido principalmente al empuje de ramas y raíces de los árboles, que habían desplazado algunas piezas del adoquinado. Para corregirlo, se ha levantado el pavimento en las zonas afectadas, se ha realizado una excavación localizada y se ha extendido una solera de hormigón antes de recolocar los adoquines recuperados sobre mortero.
Un espacio más accesible
El concejal ha defendido que esta intervención permite dar "una mayor durabilidad" al paseo y mejorar la accesibilidad de una zona especialmente utilizada del parque. "El Parque del Príncipe es el gran pulmón verde de Cáceres, un punto de encuentro diario para hacer deporte, pasear o disfrutar en familia", ha destacado.
Bazo ha añadido que el equipo de gobierno seguirá actuando en los espacios públicos para mejorar el día a día en los barrios y conservar enclaves como este parque, uno de los más reconocibles de la ciudad. "Con esta actuación de mantenimiento no solo preservamos su encanto, sino que mejoramos su accesibilidad para que el paseo central siga siendo un espacio seguro y confortable para todos", ha indicado.
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