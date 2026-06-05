La Policía detiene al hombre que fue grabado mientras prendía fuego a seis contenedores en Cáceres

La imagen causó impacto en Cáceres: un hombre acercándose de madrugada a un contenedor de cartón frente al edificio Múltiples, en la avenida Clara Campoamor, comprobando si había alguien alrededor y prendiendo fuego antes de marcharse caminando tranquilamente hacia la avenida de España. Ahora, la Policía Nacional ha detenido a un varón de 52 años como presunto autor de la quema de seis contenedores de residuos en la ciudad, unos hechos por los que se le imputan delitos de incendio y daños.

La detención se ha producido este miércoles 4 de junio, según ha informado la Policía Nacional, después de una investigación abierta por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Cáceres. El caso había generado alarma social por el riesgo para las personas, la intensidad de las llamas y los daños ocasionados tanto en mobiliario urbano como en establecimientos próximos a alguno de los incendios.

Seis contenedores quemados en mayo

La investigación se inició por dos vías. Por un lado, la denuncia presentada por el responsable de la empresa concesionaria del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Cáceres, que alertó de la quema de varios depósitos de residuos durante el mes de mayo. En total, la Policía Nacional atribuye al detenido la quema de seis contenedores, valorados inicialmente en 7.500 euros, aunque todavía está pendiente la valoración de otros daños materiales ocasionados en el resto del mobiliario urbano.

P. P.

Por otro lado, los agentes también tuvieron conocimiento de los hechos a través de las redes sociales, donde se difundieron vídeos en los que se observaba a un individuo prendiendo fuego a distintos contenedores por la ciudad. Esas imágenes fueron determinantes para avanzar en la identificación del presunto responsable.

El incendio frente a Múltiples

Uno de los episodios más llamativos fue el ocurrido a la 1.30 horas de la madrugada del domingo al lunes en la avenida Clara Campoamor, frente al edificio Múltiples. Las cámaras de seguridad de la clínica dental Garías y Delgado captaron cómo un hombre se acercaba al contenedor de cartón, permanecía unos segundos junto a él y, tras comprobar aparentemente si había alguien en las inmediaciones, introducía la mano en el depósito antes de marcharse del lugar.

Unos 15 minutos después, las llamas ya se habían extendido por completo y ofrecían una imagen impactante en pleno centro de Cáceres. Los bomberos acudieron para sofocar el fuego, que redujo a cenizas el contenedor, provocó daños en otros dos depósitos cercanos y afectó también a la clínica dental, donde entraron humo y ceniza.

En aquel momento, la Policía Local calificó los hechos como "puntuales" y el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Muriel, señaló a este diario que se trataba de "hechos aislados, vandalismo". También avanzó que se iba a extremar la vigilancia, aunque defendió que ya existía un control "muy intensivo".

A disposición judicial

Tras varias gestiones y vigilancias discretas, la Brigada Provincial de Policía Judicial logró identificar plenamente al investigado. Con la información recabada, los agentes procedieron este miércoles a su localización y detención.

El arrestado, un varón de 52 años, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente tras la tramitación del correspondiente atestado. La Policía Nacional mantiene la investigación centrada en los delitos de incendio y daños, mientras continúa la valoración del perjuicio económico total provocado por la quema de los contenedores y otros elementos urbanos.