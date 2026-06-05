"Hay que caminar 10.000 pasos al día y hacer deporte 2 o 3 veces por semana": Lidia Gordón, nutricionista en Cáceres

La alimentación y la salud han marcado la trayectoria profesional de Lidia Gordón Guillén desde sus primeros años de formación. Impulsada por su interés en comprender la relación entre los hábitos alimentarios y el bienestar de las personas, comenzó sus estudios en nutrición y continuó ampliando sus conocimientos a través de una formación constante. Hace una década decidió dar el paso al emprendimiento y puso en marcha su propia consulta de nutrición en Cáceres, desde donde acompaña a sus pacientes en la mejora de su alimentación y calidad de vida. "La universidad te proporciona los conocimientos necesarios, pero la práctica profesional te enseña que cada paciente es una realidad diferente. Hay que saber escuchar, empatizar y entender cómo vive esa persona, cuáles son sus circunstancias y cómo se siente emocionalmente. La nutrición no consiste solo en pautar una alimentación, sino en acompañar a las personas en su proceso de cambio", explica Gordón.

De las dietas milagro a la educación nutricional

Asimismo, la especialista analiza la evolución que ha experimentado la nutrición en los últimos años, un ámbito que ha cambiado notablemente tanto en el enfoque profesional como en la percepción que la sociedad tiene sobre la alimentación y los hábitos saludables. "Hace años tenían mucho protagonismo programas de pérdida de peso muy agresivos y franquicias que basaban gran parte de su actividad en la venta de productos que se presentaban como soluciones casi milagrosas. Muchas personas depositaban su confianza en ellos con la esperanza de obtener resultados rápidos. Sin embargo, creo que en la actualidad se está apostando mucho más por la educación nutricional y por transmitir un mensaje basado en la evidencia científica. Cada vez se insiste más en que no existen las dietas milagro ni los productos capaces de hacer adelgazar por sí solos. La pérdida de peso y la mejora de la salud requieren cambios sostenibles en los hábitos de vida. De hecho, si existiera una solución rápida y realmente eficaz para combatir el sobrepeso y la obesidad, problemas cuya incidencia sigue aumentando año tras año, ya formaría parte de las herramientas que utiliza el sistema sanitario para abordarlos".

Sin obsesión: la importancia del equilibrio alimentario

Por otro lado, Gordón señala que, aunque es importante mantener una alimentación saludable, no debe vivirse desde la obsesión, sino desde el equilibrio y el disfrute de la comida. En su opinión, en los últimos años ha aumentado la conciencia social sobre la importancia de realizar actividad física y de mantener rutinas alimentarias saludables. Sin embargo, desde su consulta sigue observando casos de pacientes que se han sometido a intervenciones como reducciones de estómago o la colocación de balón gástrico, y que posteriormente experimentan el llamado efecto rebote cuando no se acompañan de un cambio real en los hábitos de vida. Asimismo, apunta que en muchas ocasiones se recurre a la genética como explicación del sobrepeso, aunque matiza que esta solo influye en torno a un diez por ciento, siendo los hábitos adquiridos en el entorno familiar los que tienen un peso determinante.

Lidia Gordón, nutricionista en Cáceres junto a una báscula. / Cedida

Moverse más para cuidar el corazón

Por último, la experta advierte de que en la actualidad existe un importante problema ligado al sedentarismo, especialmente en comparación con generaciones anteriores. Explica que muchos trabajos actuales implican largas horas de inactividad, lo que hace necesario compensarlo con ejercicio físico diario. En este sentido, recomienda incrementar la actividad cotidiana, como alcanzar en torno a los 10.000 pasos al día, y complementar la rutina con la práctica de deporte entre dos y tres veces por semana. Asimismo, matiza que caminar es una actividad beneficiosa, pero no siempre suficiente por sí sola para considerarse ejercicio físico completo. Todo ello, subraya, resulta fundamental para mantener una buena salud cardiovascular.