La Laboral de Cáceres afronta su mayor reforma con 26 millones de euros: las cubiertas y la residencia, sus objetivos

La Junta de Extremadura acometerá una batería de actuaciones en el IES Universidad Laboral de Cáceres con una inversión superior a los 26 millones de euros destinada a la mejora de infraestructuras consideradas prioritarias en uno de los centros educativos de referencia de la región.

Así lo anunció este viernes la concejala de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, durante una visita al centro junto al director general de Obras e Infraestructuras Educativas, José Luis Gil Soto, donde ambos mantuvieron un encuentro con el equipo directivo para conocer de primera mano las necesidades de las instalaciones.

Valencia explicó que la visita responde al compromiso adquirido por la Consejería de Educación de "pisar el territorio" y conocer directamente la realidad de los centros educativos extremeños para poder planificar actuaciones ajustadas a sus necesidades.

La responsable educativa aseguró que la situación actual es consecuencia, en parte, de los retrasos acumulados en los últimos años en materia de infraestructuras. En este sentido, recordó que cuando el actual Ejecutivo autonómico llegó al Gobierno en 2023, el Plan de Infraestructuras Educativas 2016-2020 apenas se había ejecutado al 50%, lo que, según señaló, ha provocado demoras en actuaciones consideradas esenciales.

Cubiertas y 20 millones para la residencia

Entre las obras previstas destaca la ejecución de la nueva cubierta del pabellón deportivo, una actuación ya en marcha con una inversión de 500.000 euros y cuya finalización podría producirse a finales de este verano.

A esta intervención se sumarán las obras para renovar las cubiertas del aulario y de las zonas comunes del complejo educativo. Cada una de ellas contará con una inversión aproximada de tres millones de euros y se encuentra actualmente en fase de licitación. Según avanzó Valencia, los procedimientos podrían estar listos durante el próximo mes de julio.

La actuación más ambiciosa será la reforma integral de la residencia, que se destinará al Centro de Profesores y Recursos (CPR) y a los ciclos formativos. El proyecto cuenta con una inversión prevista de 20 millones de euros y se encuentra en fase de elaboración previa.

En total, las inversiones previstas para la Universidad Laboral superan los 26 millones de euros, una cifra que, según destacó la consejera, refleja la importancia estratégica que el Gobierno regional concede a este centro educativo, tanto por su relevancia en la ciudad de Cáceres como por su papel a nivel provincial y autonómico.

"Hay financiación, que es lo importante, y estamos trabajando para que sea una realidad cuanto antes", afirmó Valencia, quien quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa.

Apoyo de la Junta a los centros

La representante de la Consejería reconoció que la Universidad Laboral, como otros centros con varias décadas de antigüedad, presenta nuevas necesidades que deberán seguir analizándose junto al equipo directivo. No obstante, subrayó que las actuaciones anunciadas responden a las demandas más urgentes planteadas hasta el momento.

Valencia recordó además que los presupuestos de la Junta de Extremadura para este año contemplan una partida de 93 millones de euros destinada a obras e infraestructuras educativas. Según explicó, el objetivo es dar un impulso a la modernización de la red educativa regional, compuesta por alrededor de 800 centros, priorizando aquellas actuaciones que afectan a la seguridad y al correcto desarrollo de la actividad docente.

Mientras se realizan estas promesas, en la puerta del instituto siguen colocados los carteles que realizaron los alumnos hace unos meses pidiendo una mejora de las instalaciones. Desde 'SOS Laboral' a 'Pedimos un centro digno YA'. La consejera realizó un pequeño recorrido por las instalaciones junto a la directora del centro, Pilar Hisado Montecino, para conocer de primera mano su estado.