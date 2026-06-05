Marina González, de Cáceres a la vanguardia de la nanociencia: "Me encantaría que lo que hacemos en el laboratorio ayude a avanzar a la sociedad"

La investigadora postdoctoral Marina González, natural de Cáceres, ha sido distinguida con el primer accésit del Premio a la Mejor Tesis Doctoral 2025 concedido por el Grupo Especializado de Nanociencia y Materiales Moleculares (GENAM), una entidad impulsada conjuntamente por la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) y la Real Sociedad Española de Física (RSEF).

Actualmente investigadora en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC), González ha recibido este reconocimiento por una tesis doctoral que abre nuevas vías para el desarrollo de materiales avanzados con aplicaciones en ámbitos como la energía y la electrónica sostenible.

La científica extremeña defendió su tesis el pasado año en la Universidad Autónoma de Madrid. Su investigación se centra en la química supramolecular, una disciplina que estudia cómo las moléculas pueden organizarse de forma autónoma para crear estructuras más complejas con propiedades específicas.

"Mi tesis se centra en cómo diseñar moléculas capaces de organizarse por sí solas para formar estructuras más complejas, las cuales tienen propiedades útiles", explica González.

Materiales inspirados en el ADN

Uno de los aspectos más innovadores de su trabajo ha sido el uso de sistemas inspirados en el ADN. Para ello, la investigadora empleó bases nucleicas como herramienta para programar la forma en que las moléculas se ensamblan entre sí.

Gracias a esta estrategia, logró controlar la estructura de los materiales a escala nanométrica y estudiar cómo pequeñas modificaciones moleculares pueden alterar de forma significativa sus propiedades ópticas y electrónicas.

"Esto me ha permitido controlar la estructura de estos materiales a escala nanométrica y entender cómo pequeños cambios en la molécula influyen en su comportamiento colectivo y en sus propiedades ópticas y electrónicas", señala.

De la ciencia fundamental a las aplicaciones tecnológicas

Para González, una de las claves que ha contribuido a la obtención de este reconocimiento ha sido la combinación de investigación básica con aplicaciones potenciales de gran relevancia tecnológica.

Marina Gonzalez. / ICMM

Según explica, su trabajo no solo aporta un conocimiento profundo sobre los mecanismos que regulan el ensamblaje molecular, sino que también abre la puerta al diseño de materiales con propiedades personalizadas para sectores emergentes.

"Por un lado, el trabajo aporta una comprensión bastante profunda de cómo se forman estas estructuras y qué factores controlan su ensamblaje; mientras que, por otro, abre la puerta a diseñar materiales con propiedades a medida, por ejemplo para electrónica orgánica o dispositivos de energía", destaca.

Una vocación nacida de la curiosidad científica

Graduada en Química por la Universidad de Extremadura, González reconoce que desde muy joven sintió interés por comprender el comportamiento de la materia a nivel molecular. Esa inquietud la llevó a especializarse en química supramolecular, un campo que va más allá de la síntesis de moléculas individuales y estudia cómo estas interactúan y se organizan para crear sistemas más complejos.

"Me fascinó el carácter reversible y dinámico de estas interacciones, donde las moléculas no están fijas, sino que se ensamblan, se reorganizan y responden a su entorno", afirma. La investigadora destaca además la capacidad de esta disciplina para combinar creatividad y rigor científico, permitiendo diseñar materiales desde la propia arquitectura molecular.

Investigación con la vista puesta en la energía sostenible

Tras completar su doctorado, Marina González se ha incorporado al proyecto Chiralgen, liderado por la investigadora Amparo Ruiz Carretero, donde continúa trabajando en materiales supramoleculares con aplicaciones avanzadas.

Actualmente, su labor se centra en el desarrollo de sistemas con propiedades optoelectrónicas, estudiando fenómenos como la transferencia de energía y carga en materiales que podrían emplearse en tecnologías del futuro.

Entre las posibles aplicaciones destacan las células solares orgánicas y los materiales fotónicos, dos áreas estratégicas para el desarrollo de soluciones energéticas más eficientes y sostenibles.

Una investigadora extremeña con proyección internacional

A corto plazo, Marina González aspira a seguir profundizando en el desarrollo de nuevos materiales funcionales y consolidar su trayectoria científica. Sin embargo, su objetivo final va más allá de los logros académicos.

"Me gustaría poder contribuir al desarrollo de nuevos materiales funcionales que tengan un impacto real, especialmente en áreas como la energía o la electrónica sostenible. Me encantaría que el trabajo que hacemos en el laboratorio pueda jugar un papel en el desarrollo y avance de la sociedad", concluye.

Con este reconocimiento nacional, la investigadora cacereña suma un nuevo hito a una carrera científica en pleno crecimiento y sitúa el talento extremeño en la vanguardia de la investigación en nanociencia y materiales moleculares.