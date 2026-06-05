El matrimonio de Cáceres que ganó un millón de pesetas en el 'Un, dos, tres' en 1986

Corría el año 1986 cuando el matrimonio cacereño formado por Teresa Carriedo y Ricardo Hernández se convirtió en protagonista de la actualidad local tras lograr un premio de un millón de pesetas en el célebre concurso televisivo Un, dos, tres... responda otra vez, uno de los programas más seguidos de la televisión española durante varias décadas.

La noticia ocupó entonces un lugar destacado en las páginas de la prensa regional. Teresa Carriedo era licenciada en Filosofía y Letras, mientras que Ricardo Hernández desarrollaba su labor como profesor de Política Económica de la Empresa en la Universidad de Extremadura. Ambos participaron en el espacio televisivo y consiguieron hacerse con un premio que, para la época, suponía una cantidad considerable y despertó la admiración de familiares, amigos y vecinos.

El fenómeno 'Un, dos, tres'

A mediados de los años ochenta, Un, dos, tres... responda otra vez era mucho más que un concurso. Emitido por Televisión Española (TVE) y creado por Narciso Ibáñez Serrador, el programa se había convertido en un auténtico fenómeno social desde su estreno en 1972. Cada semana reunía frente al televisor a millones de espectadores, que seguían con expectación las pruebas, preguntas y desafíos planteados a los concursantes. El formato combinaba cultura general, humor, actuaciones musicales y espectáculos de variedades. En una primera fase, los participantes debían responder correctamente a una serie de preguntas para acumular dinero. Posteriormente afrontaban pruebas de habilidad y, finalmente, llegaba la popular subasta, una de las señas de identidad del programa. En ella, los concursantes podían obtener grandes premios, pero también arriesgarse a llevarse objetos de escaso valor o los temidos "premios negativos", lo que añadía emoción hasta el último momento.

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Ruperta y otros iconos televisivos

El espacio también destacó por sus personajes emblemáticos, como las azafatas, la entrañable calabaza Ruperta y otros símbolos que pasaron a formar parte de la cultura popular española. Durante años, el programa marcó récords de audiencia y se convirtió en una referencia para varias generaciones de espectadores. En ese contexto de enorme popularidad, el éxito de Teresa Carriedo y Ricardo Hernández tuvo una especial repercusión en Cáceres. Su premio de un millón de pesetas representó uno de esos momentos en los que un acontecimiento televisivo trascendía la pantalla para convertirse en motivo de celebración colectiva, dejando una huella en la memoria de la ciudad y en la historia local de aquellos años.