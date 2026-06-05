El Museo Helga de Alvear de Cáceres presenta 'Espejo del mundo', la muestra de Patricia Gómez y María Jesús González

El mes de junio llega cargado de novedades al Museo Helga de Alvear, que da la bienvenida al verano con una amplia programación cultural marcada por la inauguración de Espejo del mundo, la primera gran exposición dedicada a las artistas Patricia Gómez y María Jesús González, dos creadoras fundamentales del panorama artístico español contemporáneo.

La muestra, que abrirá sus puertas el próximo 12 de junio, supone un nuevo hito en la trayectoria del museo cacereño. Reconocidas por desarrollar una de las prácticas artísticas más sólidas y comprometidas del país, Gómez y González han centrado gran parte de su trabajo en la recuperación de la memoria histórica y en la reflexión sobre los espacios marcados por la exclusión, el abandono y el olvido. A través de una investigación que combina arte, documentación y arqueología social, ambas artistas han construido una obra que rescata historias invisibles y pone el foco sobre las huellas que el tiempo deja en los lugares y en las personas.

Bajo el título Espejo del mundo, la exposición propone un recorrido por conceptos como el territorio, la memoria y la identidad, invitando al visitante a reflexionar sobre la relación entre el pasado y el presente. La inauguración se celebrará en una velada especial que contará con la presencia de las propias artistas y estará acompañada por una nueva edición de las Helga's DJ Sessions, una iniciativa que busca convertir el museo en un espacio de encuentro abierto a la ciudadanía.

El cuerpo como espacio de memoria

La programación de junio arrancará antes, los días 4 y 5, con una de las propuestas más innovadoras de la temporada. La creadora Moraima Gaetmank impartirá el primer taller vivencial organizado por el museo, una experiencia que combina danza contemporánea, prácticas somáticas y trabajo corporal para explorar la memoria, la identidad y las emociones desde el movimiento. La actividad, integrada en el programa Un Museo Abierto al Mundo, plantea un acercamiento al arte desde la experiencia personal y colectiva. A través de ejercicios de respiración, escucha y movimiento, los participantes podrán experimentar nuevas formas de relación con el cuerpo y con el entorno, alejadas de cualquier planteamiento técnico o competitivo.

Un museo abierto al verano

Junto a estas propuestas, el Helga de Alvear estrenará nuevas actividades destinadas a ampliar las formas de acercarse al arte contemporáneo. La programación incluirá una fiesta de verano con varios DJ, una nueva edición del taller gastronómico Cocinando juntos, la sesión mensual de Cine-Mundo, visitas comentadas gratuitas y diferentes experiencias educativas dirigidas a públicos diversos. Todo ello coincidiendo con la entrada en vigor del horario estival del museo, que desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre amplía su apertura vespertina hasta las 21.00 horas. Una medida que permitirá disfrutar de la colección y de las exposiciones temporales durante las tardes de verano y que refuerza la apuesta del centro por consolidarse como uno de los principales referentes culturales de Extremadura.