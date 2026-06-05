El norte de Cáceres exige fechas, presupuesto y máquinas para la autovía a Portugal

La Alianza Territorial Europea (ATE) ha vuelto este viernes a la Asamblea de Extremadura con un mensaje que repite desde hace meses, pero que considera cada vez más urgente: la conexión por autovía entre el norte de Extremadura y Portugal debe dejar atrás las declaraciones de intenciones y empezar a traducirse en obras. La plataforma se ha reunido en Mérida con el grupo parlamentario de Unidas por Extremadura, en un encuentro que sus representantes han calificado como "intenso", "constructivo" y "muy positivo".

Según la valoración trasladada por ATE, Unidas por Extremadura se ha comprometido a defender el inicio de las obras de la llamada autovía de la esperanza, tanto en el tramo extremeño como en el portugués, y a presentar iniciativas parlamentarias vinculadas a los presupuestos de 2026 y 2027 para incorporar las medidas que la plataforma plantea contra la despoblación.

Un instante de la reunión con Unidas por Extremadura. / CEDIDA

El portavoz de la Alianza Territorial Europea en el norte de Extremadura y la Beira Baixa, Francisco Martín, ha resumido el objetivo de la reunión con una frase directa: "Basta de palabras, necesitamos escuchar el ruido de las máquinas". ATE reclama que se consignen partidas suficientes para iniciar las obras y que el tramo extremeño de la EX-A1 pendiente hacia Portugal pueda licitarse "a finales de este año".

"Esto no va de partidos"

La reunión con Unidas por Extremadura forma parte de la ronda de contactos que la delegación luso-extremeña mantiene con grupos políticos e instituciones a ambos lados de la frontera. Según ha explicado Martín, ATE ya se ha reunido con el PP, el PSOE, Vox y Unidas por Extremadura en Extremadura, además de con formaciones portuguesas como el partido del Gobierno, el Partido Socialista y Chega.

"Esto no va de partidos. Va de responder a las demandas de los empresarios, de los ciudadanos y de una conexión histórica que lleva 25 años entre Madrid y Lisboa", ha defendido el portavoz de la plataforma. En esa línea, ATE ha pedido que los cuatro grupos parlamentarios extremeños se sienten a negociar una posición común y que la infraestructura no se utilice como arma de confrontación política.

La plataforma también ha reclamado diálogo entre la Junta de Extremadura, el Gobierno de España y el Ejecutivo portugués para desbloquear cuestiones pendientes como el puente internacional sobre el río Erjas, que debe permitir la continuidad de la conexión entre ambos países.

Cinco incumplimientos

ATE ha cargado contra lo que considera una cadena de incumplimientos por parte de la Junta de Extremadura. Según su valoración, el Gobierno regional optó por impulsar la obra mediante colaboración público-privada, pero no habría cumplido los plazos previstos para presentar los estudios, el anteproyecto y la posterior licitación.

"En todas las reuniones nos dicen que quieren hacer la autovía, pero no vemos suficiente voluntad política para impulsarlo", ha señalado Martín. La plataforma sostiene que el tramo extremeño debe avanzar sin esperar a que se resuelvan todos los elementos de la conexión internacional. "Olvídense por un momento del puente. El puente se hará con el convenio correspondiente, pero los 22 kilómetros empiecen ya a licitarse", ha reclamado.

ATE también ha pedido al Gobierno portugués que no retrase toda la actuación a la espera de ejecutar el corredor completo y que impulse primero el tramo entre la A-23 y la zona de Idanha, de unos 32 kilómetros. A su juicio, esa decisión permitiría demostrar si existe una voluntad real de conectar el interior portugués con Extremadura.

Despoblación y servicios

La reunión no se ha limitado a la autovía. ATE ha trasladado a Unidas por Extremadura un paquete de siete medidas contra la despoblación, con propuestas vinculadas a infraestructuras, servicios públicos, descentralización administrativa y movilidad.

Entre las iniciativas planteadas figuran la plataforma logística de Plasencia, la reapertura del tren de la Ruta de la Plata, la conexión con Penamacor, los servicios de cercanías de Extremadura, la comarcalización recogida en el Estatuto de Autonomía y proyectos que, según la plataforma, pueden ayudar a fijar población y reforzar el turismo y los servicios en el territorio.

"La infraestructura es clave, pero no es suficiente", ha insistido Martín, que ha defendido la necesidad de un plan de movilidad por tren, autovías y vías rápidas consensuado por todas las fuerzas políticas. "Somos pocos y hay que ir unidos", ha rematado.