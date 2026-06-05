La plaza Marrón: de la feria a los churros y el Nesquik

Amalia Ruiz y Vicente Ruiz procedían de Linares, en Jaén, donde la familia se ganaba la vida con la venta de churros. El matrimonio tuvo cuatro hijos: Juana, Lorenzo, Rafael y Vicenta. La pequeña fue hija póstuma, porque Vicente murió siendo aún joven. Vicenta solía decir que su madre la había traído al mundo "debajo de la sartén". La frase tenía mucho de memoria familiar: los Ruiz recorrían las ferias de Andalucía y Extremadura con sus casetas, llevando de un sitio a otro unos churros que terminaron abriéndoles camino en Cáceres.

Fue Juana Ruiz, la mayor, quien vio primero la oportunidad. En una de aquellas estancias en la Feria de San Fernando comprobó que la ciudad respondía bien al negocio y decidió quedarse. Estaba casada con Alfonso Martín y, en los años 50, ambos solicitaron al ayuntamiento la instalación de un quiosco de madera en Camino Llano, una zona que entonces quedaba en las afueras de Carrasco.

Aquel punto de Cáceres tenía mucho movimiento. Había cocheras, talleres, tránsito de autobuses y vecinos que daban vida diaria a la zona. Por allí vivían José Antonio Bravo y Elisa, Antonio Luceño y Agus, Catalina y Juan Antonio, que trabajaba en Renfe, además de Napoleón y la señora Fermina, nombres que forman parte de aquella geografía doméstica de la ciudad.

Fotogalería | La plaza Marrón de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

En ese entorno prosperó el primer quiosco de los Ruiz. No abundaban entonces las churrerías en Cáceres y el negocio encontró pronto clientela. La llegada de Juana abrió camino al resto de sus hermanos. Rafael Ruiz, casado con Manola, se instaló en la zona de San José, donde puso en marcha el origen de una churrería que después quedaría situada cerca de la plaza de toros. Lorenzo Ruiz, junto a Encarna, levantó la Chocolatería Ruiz al final de los soportales de la plaza Mayor.

Vicenta fue la última en llegar. Lo hizo con su madre y con apenas 15 años comenzó a trabajar con Juana. En Cáceres conoció a Paco Blázquez, que sí era cacereño, hijo de Toribio y Manuela. Paco, guardia civil de profesión, tenía dos hermanos, Carmen y Valentín. La pareja se casó el 14 de octubre de 1962.

Plaza Marrón y el Parador

El negocio dio un giro en 1965, cuando el ayuntamiento comunicó a Juana Ruiz que debía abandonar el quiosco de Camino Llano. Muy cerca, en plaza Marrón, había un local cerrado que durante años había sido carbonería. Juana lo alquiló, pero poco después obtuvo otro quiosco, aquel recordado puesto de chapa verde en el Parador del Carmen.

Entonces Juana traspasó la churrería de plaza Marrón a Vicenta. A partir de ahí, el nombre de Vicenta Ruiz empezó a quedar ligado a ese espacio. Mientras tanto, el Parador del Carmen era un verdadero nudo de actividad: allí paraban autobuses, había posada, cuadras y un entorno lleno de negocios, desde talleres y bares hasta carbonerías, almacenes y casas comerciales.

A su alrededor estaban el taller de Joaquín, el Bar Aviación, Juanito, El Chochero con su carrillo, la casa de maquinaria agrícola Ajuria, la carbonería de Macario, las cocheras de Carrión y el Bar El Globo, que después fue Siro Gay. También quedaban cerca el Fielato, los almacenes Blázquez, el almacén de los Morales, Sobrinos de Gabino Díez, Candela Palomar, Patricio Fernández y Cía, la cafetería Delicias, el Joyce, el Montero y El Barbero.

En plaza Marrón, la churrería de Vicenta Ruiz siguió creciendo al ritmo de la ciudad. Vicenta y Paco Blázquez tuvieron cinco hijos: Juan Manuel, Vicente, Maite, Francisco José e Iluminada. El negocio llegó a compaginar durante un tiempo los churros con las patatas fritas y en una ocasión, por encargo, prepararon nada menos que 10.000 churros.

Hoy la churrería continúa en manos de la familia. Abre a las 04.30 horas y cierra a las doce del mediodía, los siete días de la semana. Desde allí salen churros para hospitales, cafeterías y clientes de siempre, con una rutina que conserva mucho del sacrificio de quienes empezaron recorriendo ferias. No falta en su mostrador un ejemplar de El Periódico Extremadura.

La historia de Vicenta Ruiz es también la de una familia que llegó desde Linares, se movió por Andalucía y Extremadura y terminó echando raíces en Cáceres. Una saga de trabajo discreto, de madrugones y de oficio transmitido, que hizo de una churrería un referente sentimental de la ciudad.

La Churrería Chocolatería Vicenta Ruiz ha seguido formando parte del paisaje más reconocible del centro con una propuesta que remite al desayuno de siempre: café, chocolate, churros artesanos y tostadas. El establecimiento, considerado uno de los negocios más tradicionales de la ciudad, mantiene una carta visible desde el exterior en la que se detallan sus precios y variedades, con una oferta sencilla, popular y ligada a la rutina diaria de muchos cacereños.

El cartel del local conserva la esencia de una churrería de barrio, sin grandes artificios, con productos básicos y precios ajustados. En el apartado de bebidas, el café tamaño desayuno cuesta 1,50 euros, mientras que el café pequeño se ofrece a 1,30 euros. El descafeinado tamaño desayuno figura también a 1,50 euros. Para quienes prefieren chocolate, el chocolate tamaño desayuno cuesta 2,20 euros y el chocolate pequeño, 2 euros.

La parte más irrenunciable de la carta está en sus churros artesanos. La churrería ofrece churros gordos (porras) a 0,40 euros la unidad y churros finos a 0,30 euros la unidad, una de las señas de identidad de este tipo de establecimientos tradicionales, donde el producto se vende por piezas y mantiene una relación directa con el consumo de desayuno o merienda.

La oferta se completa con otras bebidas clásicas. El Cola-Cao o Nesquik tamaño desayuno cuesta 2 euros y el pequeño, 1,80 euros. Las infusiones (té, tila, manzanilla y menta poleo) figuran a 1,20 euros, mientras que el zumo natural de naranja cuesta 2,20 euros. También se incluyen botellas de agua de 0,50 litros a 1,10 euros y de 1,50 litros a 1,70 euros.

Tostadas y dulces

Además de los churros, la Churrería Ruiz mantiene una selección de tostadas. La de aceite y tomate cuesta 2 euros; las de mantequilla y mermelada, paté y cachuela se ofrecen a 1,60 euros cada una. La tostada extremeña (jamón ibérico, aceite y tomate) alcanza los 2,50 euros.

Clientes en la terraza de la churrería de la plaza Marrón. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

En la carta también aparecen dos molletes: el mollete parisino (jamón York, queso, aceite, tomate y pimentón), con un precio de 2,30 euros, y el mollete mixto (jamón York y queso), a 3,20 euros. El mollete extremeño (jamón ibérico, aceite y tomate) cuesta 3,30 euros.

Para completar la oferta, el establecimiento incluye un apartado para algo más dulce, con dulces variados a 0,75 euros la unidad. Una carta breve, directa y reconocible que mantiene a la Churrería Ruiz como uno de esos nombres asociados al desayuno tradicional en Cáceres.

En realidad, la historia de la Churrería Chocolatería Vicenta Ruiz no se entiende sin plaza Marrón, ese espacio de paso y de encuentro que comunica el Cáceres diario con la ciudad monumental. A un lado queda el tránsito hacia el casco histórico; al otro, la presencia contemporánea del Museo Helga de Alvear, que ha cambiado la mirada sobre esta parte del centro.

La plaza, además, espera una reforma llamada a hacerla peatonal y a devolverle más espacio al paseo, a la estancia y a la vida de barrio. Si ese cambio llega, la churrería seguirá siendo uno de sus anclajes más reconocibles: un negocio de los de antes en una ciudad que se transforma sin querer perder del todo su memoria.

Porque en plaza Marrón conviven muchas capas de Cáceres. La de los vecinos que madrugan, la de quienes atraviesan el centro camino de la parte antigua, la de los visitantes que descubren el Helga de Alvear y la de quienes todavía asocian el olor de los churros recién hechos con una forma sencilla de empezar el día.

Ahí permanece la huella de Vicenta Ruiz: en la sartén encendida antes de que amanezca, en el mostrador de siempre y en esa fidelidad discreta de los negocios familiares que no necesitan hacer ruido para formar parte de una ciudad. En cada churro que sale de plaza Marrón hay algo de aquel viaje desde Linares, de las ferias de Andalucía y Extremadura, de los madrugones heredados y de una familia que encontró en Cáceres su sitio.