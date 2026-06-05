La Policía Local investiga las pintadas en la plaza de toros de Cáceres: "Un delito contra el patrimonio"

El ayuntamiento ha expresado su "más enérgica condena" ante los actos vandálicos sufridos en los muros exteriores de la plaza de toros de Cáceres, donde en la madrugada del pasado miércoles al jueves han aparecido varias pintadas contra los festejos taurinos. El Ayuntamiento ha informado de que ya ha dado traslado de los hechos al grupo especial de la Policía Local para iniciar las investigaciones orientadas a identificar la autoría.

El consistorio ha anunciado además que se está tramitando la correspondiente denuncia al considerar que los hechos pueden constituir un delito contra el patrimonio histórico, al haberse producido en un inmueble protegido. La plaza de toros de la Era de los Mártires está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento desde 1992 y este año conmemora su 180 aniversario.

Las pintadas han aparecido en la zona de sombra, en el tramo de acceso a los tendidos situado entre la puerta grande y las taquillas principales. En los muros se han podido leer mensajes como "Tortura no es cultura", "La plaza llena y no se ve ni un alma" y "Si el toreo es arte, el canibalismo es gastronomía".

Limpieza inmediata

De forma paralela a la denuncia, el Ayuntamiento ha dado traslado de lo ocurrido a los servicios técnicos municipales para que procedan de inmediato a la limpieza y retirada de las pintadas en los muros exteriores del edificio.

El equipo de gobierno ha condenado y lamentado "profundamente" lo que ha calificado como un "atentado contra la libertad y contra el patrimonio histórico de Cáceres", en un espacio que, según ha recordado, ha sido recuperado después de permanecer cerrado y en situación de abandono.

Un espacio recuperado

La aparición de las pintadas se ha producido apenas una semana después de la celebración de la feria taurina de San Fernando 2026, que este año ha contado con tres festejos en el recinto. Desde el ayuntamiento han defendido que la feria ha sido "un éxito rotundo" y que ha situado a Cáceres como "referente nacional" gracias a unos carteles que, según el consistorio, han atraído a numeroso público.

El gobierno local ha subrayado también que la plaza de toros funciona actualmente como un contenedor cultural de primer nivel para la ciudad. En este sentido, ha recordado que el coso ha acogido espectáculos como el concierto de Rozalén o el musical El Libro de la Selva, y que próximamente recibirá el ciclo Cáceres Monumental, con artistas como Raphael o Pablo López, entre otros.

Las pintadas han vuelto a colocar el foco sobre uno de los edificios históricos más reconocibles de Cáceres, situado en la Era de los Mártires y protegido por su valor patrimonial desde hace más de tres décadas.