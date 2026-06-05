El PSOE de Cáceres denuncia que Rincón de Ballesteros estuvo todo el día sin agua y sin explicaciones

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que los vecinos de Rincón de Ballesteros estuvieron este miércoles varias horas sin suministro de agua y sin recibir explicaciones por parte del Ayuntamiento de Cáceres ni de la empresa concesionaria del agua. Según ha señalado la formación, los residentes intentaron contactar con ambas partes durante la mañana, pero no obtuvieron una respuesta clara sobre el origen del problema ni sobre cuándo se recuperaría el servicio.

La portavoz municipal socialista, Belén Fernández, ha explicado que el asunto ha sido abordado este jueves en la comisión de Servicios Públicos, donde los concejales del PSOE han preguntado por lo ocurrido. A su juicio, la respuesta ofrecida por el equipo de Gobierno "pone de manifiesto el nulo interés por los vecinos y vecinas en un asunto tan sensible como es el suministro de agua".

Sin información durante horas

Según la versión trasladada por el PSOE, los vecinos se quedaron sin agua en torno a las 10.00 horas. A partir de ese momento, han intentado contactar con el ayuntamiento y con la concesionaria para conocer qué estaba sucediendo. Fernández ha asegurado que "en el Ayuntamiento nadie les respondió" y que la persona designada como representante pedáneo tampoco les habría ofrecido explicaciones.

El depósito de agua de Rincón de Ballesteros. / E. P.

Los socialistas sostienen que no fue hasta la 13.00 horas cuando los vecinos consiguieron contactar con Canal de Isabel II. Según ha indicado Fernández, desde la empresa les respondieron entonces que no les constaba ningún tipo de avería. "Continuaban sin agua y sin ninguna explicación, y por lo tanto sin saber hasta cuándo iba a durar esta situación", ha señalado la portavoz.

La situación, siempre según el relato del PSOE, se prolongó durante la tarde. La formación ha afirmado que, al seguir sin suministro, varios vecinos se acercaron sobre las 19.00 horas a los depósitos, donde pudieron hablar con trabajadores de la empresa. Allí, según Fernández, se les indicó que el depósito se había vaciado, aunque sin precisar el motivo.

El agua volvió por la noche

El suministro, de acuerdo con la denuncia socialista, se recuperó finalmente sobre las 20.15 horas. Para el PSOE, el problema no ha sido solo el corte de agua, sino la falta de información durante toda la jornada. Fernández ha criticado que "nadie les había informado de lo que había ocurrido para estar tantas horas sin agua, sin que nadie del Ayuntamiento fuera allí para interesarse y explicar lo que estaba pasando y sin que Canal de Isabel II les diera una explicación porque teóricamente no había ninguna avería".

La portavoz ha añadido que la respuesta del equipo de Gobierno en la comisión ha sido que la actuación se había iniciado el día anterior. Para el PSOE, esa explicación refuerza su crítica, ya que los vecinos no habrían sido avisados previamente de que podía producirse un corte en el suministro.

"Es una muestra más de la desidia absoluta a la que ya nos tiene acostumbrado este equipo de Gobierno, que no atiende a los barrios ni a los vecinos y vecinas y que no da explicaciones ni certezas", ha subrayado Fernández. La portavoz socialista ha insistido en que los vecinos de Rincón de Ballesteros han estado "sin agua un día entero por la falta de previsión e información" y ha reprochado al Gobierno local su gestión en los barrios y las pedanías.