'Repensar los territorios': el lema con el que la Alianza Europea se planta en Mérida para pedir la conexión Cáceres-Portugal por autovía

La Alianza Territorial Europea lleva hoy a Mérida su hoja de ruta para intentar desbloquear la conexión pendiente entre el norte de Extremadura y Portugal. La plataforma sitúa de nuevo en el centro del debate los 72 kilómetros que faltan entre Moraleja y Castelo Branco para completar un corredor internacional por carretera entre Madrid y Lisboa a través del norte de la provincia de Cáceres y la Beira Baixa.

La reivindicación se apoya en un dato que ATE considera clave: de ese eje están ya en servicio 518 kilómetros, el 88% del recorrido, y el tramo que sigue sin resolverse es precisamente el que permitiría cerrar la conexión entre la EX-A1 extremeña y la IC31 portuguesa. Por eso la plataforma ha insistido en que la infraestructura no debe entenderse solo como una autovía más, sino como una pieza estratégica para “coser los territorios” del interior peninsular.

Una conexión con Portugal y con Lisboa

ATE defiende que la llamada Autovía de la Esperanza permitiría crear un nuevo itinerario Madrid-Lisboa por el norte de Extremadura, con impacto directo en las comarcas de Moraleja, Coria, Plasencia y el entorno de Castelo Branco. La plataforma plantea como horizonte el año 2029 para ese corredor internacional, aunque para ello reclama compromisos presupuestarios, técnicos y políticos tanto en España como en Portugal.

Reunión de ATE en Mérida este jueves. / CEDIDA

La propuesta no se limita a la carretera. En el documento presentado, la Alianza Territorial Europea incluye una estrategia de movilidad sostenible e intermodal con varias actuaciones: la nueva estación de alta velocidad del norte de Extremadura y la Beira Baixa, la creación de cercanías en Extremadura combinando tren y autobús en 2027, la conexión de Penamacor con la IC31, la reapertura de la Ruta de la Plata entre Plasencia y Salamanca con horizonte 2035 y cinco vías rápidas para el norte extremeño, con licitación de estudios técnicos en 2027.

Presupuestos y despoblación

La plataforma vincula estas infraestructuras a una estrategia más amplia para los presupuestos de 2026 y 2027. Bajo el lema de repensar los territorios “dejados atrás” del interior peninsular, ATE plantea siete medidas para frenar la despoblación en Extremadura y la Beira Baixa: la autovía, más espacios industriales, empresas tractoras, empleo de calidad, mejores servicios públicos en educación, sanidad, dependencia y ocio, incentivos fiscales y descentralización.

La idea de fondo es que el norte de Cáceres y el centro de Portugal dejen de estar al margen de las grandes conexiones y puedan competir con más posibilidades en el mapa económico ibérico. ATE sostiene que sin comunicaciones modernas resulta más difícil atraer empresas, fijar población y generar oportunidades en zonas que llevan años reclamando inversiones.

La organización resume su planteamiento con una frase que atraviesa toda la campaña: “Ser menos no resta derechos”. Con ella busca reforzar la idea de que la menor densidad de población no puede justificar peores comunicaciones, menos servicios o menos capacidad para atraer proyectos económicos.

El debate, sin embargo, sigue condicionado por la complejidad administrativa y presupuestaria de una obra que afecta a dos países y a distintas administraciones. ATE defiende que precisamente por eso es necesario pasar de las declaraciones de apoyo a un calendario concreto, con partidas y pasos técnicos definidos. Su objetivo es que la conexión Moraleja-Castelo Branco deje de ser una promesa repetida y se convierta en una infraestructura con plazos reales.