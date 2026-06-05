La transformación de la plaza Marrón y Camino Llano, inminente: así será su reforma en Cáceres

La gran transformación de la plaza Marrón empieza a acercarse al momento definitivo. El Ayuntamiento de Cáceres prevé sacar a licitación en los próximos días la reforma de este espacio y de la calle Camino Llano, una actuación llamada a cambiar una de las principales entradas a la parte antigua de la ciudad.

El proyecto, presentado hace meses por el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, contempla una intervención de alrededor de un millón de euros y un plazo de ejecución aproximado de diez meses. La obra estaba pendiente de la aprobación definitiva del presupuesto municipal, ya que con las cuentas prorrogadas no podían activarse algunas inversiones que no estaban recogidas en el ejercicio anterior.

Así se ha trasladado en la Comisión de Servicios Públicos, Medio Ambiente, Fomento, Movilidad y Seguridad, donde el equipo de gobierno ha informado de que la reforma de la plaza Marrón es una de las actuaciones que quedarán desbloqueadas cuando el presupuesto entre plenamente en vigor.

Un nuevo acceso verde

La actuación busca convertir la plaza Marrón y Camino Llano en un acceso más amable, accesible y verde hacia el casco histórico. La calle pasará a tener una plataforma única, con aceras más amplias y un pavimento diferenciado para separar la zona peatonal de la calzada. Además, se renovarán las redes de saneamiento y abastecimiento antes de ejecutar la nueva pavimentación.

Uno de los cambios más visibles será la incorporación de 55 árboles en una vía que actualmente no cuenta con ninguno. En la parte baja se instalarán grandes maceteros y en la zona alta se abrirán alcorques en el pavimento. También se colocará nuevo alumbrado, mobiliario urbano, bancos y papeleras.

La plaza Marrón se transformará en un espacio de estancia con zonas verdes, bancos y un árbol de mayor tamaño en el centro. El proyecto incluye además una fuente mural, similar a la de la parte baja de la plaza Mayor, una terraza-mirador con vistas hacia el museo Helga de Alvear y un nuevo aseo autolimpiable bajo ese espacio.

Menos aparcamientos

La reforma también tendrá consecuencias para el tráfico y el estacionamiento. La calle Camino Llano seguirá abierta a los vehículos, aunque se mantendrá el acceso limitado a residentes en la parte superior de la plaza. La actuación supondrá además una reducción importante de plazas de aparcamiento: de las aproximadamente 68 actuales se pasará a unas 18 o 20, concentradas en el primer tramo de la vía, hasta la entrada del museo Helga de Alvear.

El Ayuntamiento defiende que la intervención permitirá ganar espacio público, mejorar la accesibilidad y renaturalizar una zona que durante años ha estado pendiente de reforma. La licitación será ahora el siguiente paso para que una de las obras urbanas más esperadas del centro de Cáceres empiece a ser una realidad.