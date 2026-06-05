Vandalismo en Cáceres: aparecen pintadas contra la tauromaquia en la plaza de toros

La plaza de toros de Cáceres ha aparecido con varias pintadas contra los festejos taurinos apenas unos días después de la celebración de la feria de San Fernando 2026, que este año ha contado con tres festejos en el coso de la Era de los Mártires.

Los actos vandálicos se han producido durante la madrugada del miércoles al jueves, cuando se han realizado hasta tres pintadas en la zona de sombra del recinto. Todas ellas han aparecido en los accesos a los tendidos, en el tramo situado entre la puerta grande y las taquillas principales.

Frases contra la tauromaquia

Las pintadas contienen mensajes de rechazo a los festejos taurinos. En concreto, las frases que han aparecido son: "Tortura no es cultura", "La plaza llena y no se ve ni un alma" y "Si el toreo es arte, el canibalismo es gastronomía".

El ataque se ha producido en uno de los espacios patrimoniales más reconocibles de la ciudad. La plaza de toros de Cáceres, conocida como la Era de los Mártires, está protegida desde 1992 como Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento. Además, cabe recordar que este año la plaza está de aniversario porque cumple 180 años.

Tras la feria de San Fernando

Las pintadas han aparecido solo unos días después de que el recinto taurino acogiera los festejos de la feria de San Fernando, una cita que volvió a reunir actividad en la plaza cacereña durante la semana pasada.

La aparición de estos mensajes ha dejado marcas visibles en la zona de acceso al coso, en plena parte exterior del edificio protegido.