Zunzunegui defiende en Cáceres que la llegada de Cortés "no fue la conquista de México, sino su nacimiento"

El escritor e historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui ha defendido este jueves en Cáceres una revisión del relato histórico sobre Hernán Cortés y la llegada de los españoles a América. En la presentación de su libro 'Hernán Cortés, encuentro y conquista', el autor ha sostenido que "nunca hubo tal cosa como una conquista de México", sino que aquel proceso debe interpretarse, a su juicio, como "el nacimiento de México".

Zunzunegui ha participado en una cita organizada por la Fundación Unidos por la Historia, en la que ha estado acompañado por el músico Nacho Cano y por la politóloga y diplomática mexicana Beatriz Paredes. El acto ha servido para abordar la figura de Hernán Cortés desde una lectura que cuestiona las interpretaciones más extendidas sobre el siglo XVI y sobre el papel de España en la formación de la identidad mexicana.

Una revisión del relato

Durante su intervención, el historiador ha afirmado que "México es un país que está sustentado en una mentira", en referencia al modo en que, según ha planteado, se ha construido el relato sobre la conquista. En esa línea, ha defendido que España y México forman parte de "el mismo pueblo", unido por la lengua, el mestizaje y una herencia cultural compartida.

Nacho Cano, en Cáceres. / Agencia EFE

El autor ha sostenido además que "nunca hemos sido racistas y siempre hemos visto al otro como el prójimo", y ha situado la lengua española y la tradición cristiana como elementos centrales de esa identidad común. "La lengua no miente", ha señalado Zunzunegui, al subrayar el peso del español como vínculo histórico entre ambas orillas del Atlántico.

El historiador también ha rechazado las lecturas que hablan de genocidio indígena tras la llegada de los españoles. Según ha defendido, los distintos pueblos originarios "siguen existiendo hoy en día", por lo que ha insistido en que el proceso histórico debe analizarse desde la integración, el mestizaje y la formación de una nueva identidad.

Cortés y Extremadura

Zunzunegui ha enmarcado la figura de Hernán Cortés en la Extremadura de finales del siglo XV y comienzos del XVI, como parte de una pequeña nobleza empobrecida y vinculada a la tradición caballeresca de la época. Desde esa perspectiva, ha presentado al conquistador extremeño como una figura clave para entender el origen histórico de México.

El historiador ha insistido en que la disputa sobre el pasado no es solo académica, sino también cultural y política. "La historia es la gran batalla que se está librando en este momento sobre la narrativa", ha afirmado, al defender la necesidad de revisar los relatos heredados y su influencia en la mentalidad colectiva.

Por su parte, Nacho Cano ha defendido su vínculo con Extremadura y su interés por la historia de México, que ha llevado también a su proyecto musical 'Malinche', centrado en el proceso de conquista y en la figura de La Malinche. El músico ha sostenido que "no existía México antes de Cortés" y ha recordado que en aquel contexto convivían múltiples pueblos indígenas enfrentados entre sí.

Volver a las fuentes

La politóloga y diplomática mexicana Beatriz Paredes ha subrayado la necesidad de "volver a las fuentes con rigor" en un momento marcado por la polarización y por la disputa sobre los relatos históricos. Paredes ha apelado a la responsabilidad individual en la construcción de la memoria colectiva y ha defendido un análisis del pasado alejado de simplificaciones.

La presentación ha puesto así sobre la mesa una lectura de la conquista de México que Zunzunegui plantea como una reivindicación del mestizaje, de la lengua y de los vínculos históricos entre España y México, con Extremadura y la figura de Hernán Cortés como ejes centrales del debate.