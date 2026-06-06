El barrio de Cáceres donde los libros ya viajan de vecino en vecino

En Médico Sorapán los libros han empezado a moverse solos. No exactamente solos, claro, sino de mano en mano. Un vecino deja una novela, otro se lleva un cómic, alguien dona un clásico que tenía en casa y otro lector puede seguir después el rastro de ese ejemplar a través de internet. Es la primera iniciativa de la Asociación Cultural Médico Sorapán, un colectivo que acaba de nacer en el barrio con una idea sencilla: darle vida a la zona desde lo pequeño.

Daniel Fernández, presidente de la asociación, y Felipe Hurtado, secretario, explican que el proyecto ha surgido casi como nacen muchas cosas en los barrios: hablando entre vecinos. "Estás un día hablando de cosas y piensas en unirte para hacer algún tipo de actividad, dinamizar el barrio y darle un poco de alegría", resumen. Primero llegaron los estatutos, el alta en el registro y las primeras reuniones. Después, las ideas.

Un intercambio de libros con viaje propio

La primera actividad ha sido la creación de dos puntos de intercambio de lectura. Uno se ha instalado en la tiendina del barrio y otro en el bloque de la comunidad de Sorapán, ambos con permiso de sus responsables. El funcionamiento es simple: cualquier persona puede dejar un libro y llevarse otro. Sin coste, sin inscripción y sin más requisito que respetar el espíritu de la iniciativa.

La propuesta, además, se ha vinculado a Bookcrossing, una plataforma que permite registrar los ejemplares y seguir su recorrido mediante un código. Cada libro queda etiquetado y quien se lo lleva puede anotar después por dónde ha pasado. "Puedes seguir el viaje que tiene el libro", explican desde la asociación.

La respuesta, aseguran, está siendo positiva. Han recibido donaciones de personas a las que ni siquiera conocían y ya han empezado a aparecer lectores que se acercan a curiosear. "La gente dice que no lee, pero luego aparecen libros por todos lados", bromean. De momento, reconocen, tienen "más donantes que lectores", aunque lo interpretan como una buena señal: hay ganas de participar.

De Mortadelo a Stephen King

En los estantes hay un poco de todo. Cómics de Mortadelo y Filemón, revistas, literatura juvenil, clásicos como Platero y yo, novela de aventuras, libros de cocina, títulos de Isabel Allende, ejemplares de Stephen King y best sellers de distintos géneros. La idea no es crear una biblioteca perfecta, sino un punto vivo, accesible y cambiante.

También se ha pensado en los más jóvenes, especialmente por la cercanía de la parroquia de San Pedro de Alcántara y del movimiento habitual de chavales por la zona. La lectura, en este caso, funciona como excusa y como puerta de entrada. Un primer paso para que el barrio empiece a reconocerse en nuevas actividades.

Los libros se pueden encontrar en la multitienda 'La Tiendina' y en el número 3 de la calle Médico Sorapán, a quienes la asociación quiere agradecer su predisposición y ayuda.