Cáceres prepara junto a Capellanías una bolsa industrial equivalente a 438 piscinas olímpicas

Cáceres ha dado un nuevo paso para desbloquear una de sus grandes asignaturas pendientes: la falta de suelo industrial listo para atraer empresas. El ayuntamiento ha aprobado inicialmente la delimitación de dos unidades de actuación en el sector situado al norte del polígono de Capellanías, una bolsa de terreno que, una vez ajustada a los dominios públicos de la N-630 y de la línea ferroviaria, alcanza los 548.252 metros cuadrados. Traducido a una imagen fácil de entender, la superficie equivale a unas 438 piscinas olímpicas.

El ámbito se corresponde con el sector UZI 09.01 del Plan General Municipal, el antiguo SUP 3.1 del PGOU de 1999, y se sitúa entre el actual polígono industrial de Capellanías, la carretera N-630 y la vía del ferrocarril. La operación está vinculada a la modificación puntual número 61 del Plan General, que busca reajustar la delimitación del sector, armonizar sus aprovechamientos y definir la ordenación detallada de unos terrenos que habían quedado sin desarrollo efectivo tras la caducidad del anterior programa de ejecución.

La vía de la expropiación

El objetivo inmediato no es todavía ver máquinas trabajando sobre el terreno, sino dejar preparado el camino administrativo para que el Ayuntamiento pueda completar la adquisición del suelo. Según la memoria justificativa, el consistorio ya ha adquirido mediante permuta el 74,76% de los terrenos y ha acordado la compra directa de otro 3,53%. Queda pendiente un 20,24%, que deberá obtenerse mediante expropiación por falta de acuerdo o por la existencia de proindivisos.

Esa es una de las claves del expediente. La delimitación de las unidades de actuación por el sistema de expropiación conlleva la necesidad de ocupación de los terrenos y habilita a la administración para iniciar el expediente expropiatorio. En la práctica, permite al Ayuntamiento avanzar para hacerse con la totalidad del suelo necesario y ponerlo al servicio de una futura ampliación industrial.

Dos piezas junto a Capellanías

La mayor parte del terreno se concentra en la unidad de actuación Capellanías II, con 534.493 metros cuadrados, uso global industrial y gestión directa por expropiación. Esta pieza representa el grueso del futuro desarrollo y comprende los suelos situados al norte del polígono actual, al sur del sector S 4.01, entre la N-630 y la línea ferroviaria.

La segunda unidad es Montebola, mucho más pequeña, con 13.759 metros cuadrados. También tiene uso industrial, pero recoge suelos junto a la N-630 donde ya existen actividades vigentes. En este caso, la gestión prevista será indirecta, mediante el sistema de compensación, y deberá completar la ordenación, los servicios urbanos y las cesiones correspondientes.

Una carencia histórica

La memoria municipal justifica la actuación por el interés general de Cáceres y por la necesidad de disponer de suelo industrial finalista. El documento señala que la falta de este tipo de suelo limita el desarrollo socioeconómico de la ciudad y dificulta la implantación de industrias capaces de fortalecer el tejido empresarial. También recoge que la Junta de Extremadura ha manifestado su interés en colaborar en el desarrollo del suelo industrial a través de FEISA, siempre que exista disponibilidad de suelo público.

El expediente recoge además que Avante ya ha invertido 540.851,33 euros en trabajos previos, entre ellos el levantamiento topográfico, el estudio geotécnico, el estudio de tráfico, la licitación del proyecto de urbanización, la dirección facultativa y el estudio de rehabilitación de una edificación terciaria incluida en el ámbito.

Pendiente de la N-630

La ampliación, en todo caso, todavía tiene trámites por delante. La ejecución de las obras requiere la aprobación definitiva de la modificación puntual número 61, así como del proyecto de urbanización y del proyecto de reparcelación. Además, la aprobación provisional de esa modificación está pendiente de un informe vinculante favorable del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre la conexión del sector con la carretera N-630.

La imagen, sin embargo, ayuda a medir la dimensión de lo que está sobre la mesa: más de medio millón de metros cuadrados junto a Capellanías, una superficie equivalente a 438 piscinas olímpicas, llamada a convertirse en la gran reserva de suelo industrial de Cáceres si el planeamiento consigue superar los trámites que todavía tiene por delante.