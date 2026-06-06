Qué hacer en Cáceres este fin de semana: tributo a Hombres G, taller de acuarela y música del Siglo de Oro

Diversas propuestas culturales para disfrutar de la ciudad.

Un tributo a Hombres G en Casa Palacchio

Este 6 de junio, entre las 18.30 y las 23.30 horas, se celebrará en Cáceres el evento musical Tributo Hombres G – Casa Palacchio, una cita dedicada a repasar los grandes éxitos de una de las bandas más emblemáticas del pop-rock español. El espectáculo tendrá lugar en el espacio Casa Palacchio, donde el público podrá disfrutar de una velada en directo con versiones de temas clásicos de Hombres G, en un ambiente pensado para cantar y revivir los himnos que marcaron varias generaciones.

Hombres G es una de las bandas más representativas del pop-rock español de los años 80 y sigue teniendo una gran base de seguidores en la actualidad. Se formaron en Madrid en 1982 y alcanzaron la fama rápidamente gracias a su estilo fresco, letras pegadizas y un sonido muy ligado a la movida madrileña. Su primer gran éxito llegó con canciones como 'Devuélveme a mi chica', que se convirtió en un himno generacional, junto a otros temas muy populares como 'Venezia', 'Marta tiene un marcapasos' o 'Te quiero'. Estas canciones mezclaban humor, romanticismo juvenil y situaciones cotidianas, algo que conectó especialmente con el público joven de la época.

Taller de tinta china y acuarela en la Fundación Tatiana

La Fundación Tatiana conmemorará este sábado 6 de junio el Día Internacional de los Archivos con un taller de tinta china y acuarela impartido por la ilustradora gráfica Sara Herrera Galea, directora de Red Creativa Espacio. La actividad, que comenzará a las 11.00 horas y tiene un precio de 15 euros, permitirá a los participantes adentrarse en el patrimonio documental a través de la creación artística. Durante la sesión, los asistentes trabajarán sobre la decoración de diversos documentos del archivo histórico de la Fundación, explorando elementos ornamentales como márgenes ilustrados, letras capitulares y miniaturas iluminadas. Estas decoraciones, habituales en documentos nobiliarios y ejecutorias de hidalguía, contribuían a reforzar la solemnidad y el prestigio social de sus propietarios. El taller combinará técnicas tradicionales de tinta china, utilizando palillos y plumillas para recrear trazos inspirados en antiguos grabados, con la aplicación de acuarelas en tonos característicos de la época, como azules profundos, verdes musgo y rojos terrosos. La actividad concluirá con una exposición de los trabajos realizados, invitando a reflexionar sobre el dibujo como herramienta para conservar y transmitir la memoria histórica.

El Trío Shefa debutará en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres con un recorrido musical por el Siglo de Oro

El Gran Teatro de Cáceres acogerá este sábado 6 de junio, a las 21.30 horas, el concierto Tonos humanos del Trío Shefa, una propuesta incluida en la programación del 37.º Festival de Teatro Clásico de Cáceres. El espectáculo ofrecerá un viaje por la música barroca del siglo XVII a través de canciones vinculadas al contexto y las temáticas del teatro del Siglo de Oro español. La actuación supondrá la presentación oficial de esta nueva formación integrada por los músicos cacereños Jacinto Sánchez, Oliva Lorrio y Rosario Cruz. Los tres profesionales, con una amplia trayectoria en el ámbito de la música clásica y antigua, unen su experiencia para dar forma a un proyecto concebido especialmente para el marco del festival. Con una combinación de voz, violonchelo y guitarra barroca, el programa propone una selección de piezas populares y amenas del repertorio barroco español, acercando al público la riqueza musical de una de las etapas más brillantes de la cultura española. El concierto tendrá una duración aproximada de 75 minutos y está recomendado para todos los públicos.