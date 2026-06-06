El casting del aeródromo de Cáceres: las trece ubicaciones planteadas y una ganadora

Antes de que los terrenos entre Malpartida de Cáceres y la capital cacereña se colocaran como la ubicación preferente para el futuro aeródromo de uso restringido de Cáceres, hubo un amplio casting de emplazamientos. El estudio de viabilidad encargado para encontrar el lugar más adecuado no se limitó a analizar una parcela concreta, sino que puso sobre la mesa trece alternativas en el entorno de la capital cacereña, repartidas por distintos puntos de la provincia y sometidas a un cribado ambiental, técnico y aeronáutico.

El documento, fechado en marzo de 2025, ha permitido reconstruir ese mapa de opciones. Sobre la mesa estuvieron terrenos en Alcuéscar, Albalá-Valdefuentes, Valdefuentes, Valdefuentes-Benquerencia, Castillo de las Seguras, Aldea del Cano, Casar de Cáceres, Arroyo de la Luz, Portezuelo, Monroy, La Cumbre y Malpartida de Cáceres. No todas llegaron con las mismas posibilidades. Algunas quedaron como alternativas adecuadas y otras fueron descartadas por su afección ambiental, por la presencia de hábitats de interés comunitario, por la cercanía de infraestructuras problemáticas o por una orografía poco favorable.

Trece opciones para una sola pista

El estudio ha partido de una premisa clara: encontrar una superficie suficiente para implantar una instalación de unas 50 hectáreas, con pista principal, plataforma, hangares, accesos, pista para veleros y zona de aeromodelismo. La infraestructura debía encajar además en un radio cercano a Cáceres, evitar espacios especialmente protegidos, reducir la afección a aves, cauces, vías pecuarias o construcciones, y ofrecer una orientación compatible con los vientos dominantes.

Carlos Gil

En ese proceso, Malpartida de Cáceres acabó como la mejor puntuada, con 53 puntos. Le siguieron Albalá-Valdefuentes, con 51; Alcuéscar y Aldea del Cano, ambas con 50; Valdefuentes y La Cumbre, con 45; Valdefuentes-Benquerencia, con 44; y Arroyo de la Luz, con 37. Esas ocho opciones son las que el documento considera con viabilidad suficiente, aunque no todas con la misma fortaleza ni los mismos condicionantes.

El segundo escalón

La alternativa de Albalá-Valdefuentes quedó a solo dos puntos de Malpartida. El estudio la consideró una zona de potencial implantación, con buena orografía y sin afección directa a poblaciones por ruido, aunque advertía de la proximidad de otro aeródromo proyectado en la zona de Valdefuentes-Torremocha y de la necesidad de resolver cuestiones relacionadas con cauces, caminos y accesos.

También aparecía bien situada Alcuéscar, que sumó 50 puntos. Su principal problema era el terreno. El informe señalaba que la zona requeriría movimientos de tierra relevantes, lo que complicaba la ejecución frente a otras alternativas más llanas. Aun así, fue una de las opciones mejor valoradas.

El otro emplazamiento con 50 puntos fue Aldea del Cano. En este caso, la orografía era favorable y el acceso no parecía especialmente complejo, pero el estudio penalizó la alternativa porque la orientación de las pistas quedaba fuera del rango óptimo respecto a los vientos dominantes. Además, toda la zona se situaba en un área catalogada como IBA y dentro de zona de protección de aves por tendidos eléctricos, lo que obligaría a un análisis ambiental más fino.

Valdefuentes, La Cumbre y Arroyo

Por debajo de ese primer grupo aparecen otras opciones que el estudio no descarta, aunque las deja más lejos de Malpartida. Valdefuentes, con 45 puntos, presentaba buena orografía y encajaba técnicamente, pero compartía el condicionante de encontrarse cerca del aeródromo proyectado de Valdefuentes-Torremocha. La Cumbre, también con 45 puntos, aparecía como alternativa adecuada, aunque con peor orientación respecto a los vientos y con viviendas particulares próximas a la huella de ruido.

Valdefuentes-Benquerencia logró 44 puntos. El documento la considera potencialmente viable, pero con afecciones a caminos y viviendas privadas fuera del vallado perimetral. Arroyo de la Luz, con 37 puntos, quedó como la opción más débil dentro del grupo de ubicaciones aptas. En su caso, el estudio señalaba la presencia de IBA en toda la zona, cauces y charcas cercanas, además de una orientación de pista menos favorable.

Las que se quedaron fuera

No todos los emplazamientos superaron el primer filtro. El estudio descartó como zonas no óptimas Castillo de las Seguras, Casar de Cáceres, Arroyo de la Luz Suroeste, Portezuelo y Monroy. En algunos casos, el problema era la coincidencia con hábitats de interés comunitario. En otros, la cercanía de plantas fotovoltaicas, tendidos eléctricos, construcciones relevantes o una orografía compleja.

El caso de Casar de Cáceres resulta llamativo porque se encontraba relativamente cerca de la capital, pero el informe lo consideró poco recomendable por la proximidad de una planta fotovoltaica, la afección a varias construcciones y la presencia de viviendas y una ermita cercana. Portezuelo, por su parte, quedaba fuera del radio establecido y presentaba además hábitats protegidos y una orografía complicada. Monroy también coincidía con hábitats de interés comunitario, lo que llevó al estudio a no considerarla viable.

Malpartida ganó por poco, pero ganó

La elección de Malpartida no fue, por tanto, una decisión aislada. El estudio la situó por delante de todas las demás tras cruzar criterios ambientales, técnicos y aeronáuticos. La alternativa ganadora obtuvo ventaja por su puntuación global, por su localización en el término municipal de Cáceres, por la accesibilidad prevista con la variante de Malpartida y por la posibilidad de conectar directamente con la N-521, lo que mejoraría los desplazamientos hacia el futuro aeródromo.

La fotografía que deja el documento es clara: el aeródromo pudo mirar hacia el sur, hacia el este, hacia Aldea del Cano o hacia Arroyo de la Luz. Pero, después de comparar trece ubicaciones, el estudio terminó colocando el foco al oeste de la ciudad, en el entorno de Malpartida de Cáceres, como la opción que mejor encajaba en un proyecto que ya no busca decidir qué será, sino exactamente dónde y cómo podrá salir adelante.