Sucesos
Controlado un incendio en la ladera de la Montaña cacereña
Un incendio de pastos en los Llanos de Cáceres, cerca del Santuario de la Virgen de la Montaña, fue sofocado rápidamente por los bomberos
Un pequeño incendio de pastos declarado en la noche del pasado viernes, 5 de junio, en la zona de los Llanos de Cáceres, concretamente en la ladera de la Montaña, quedó controlado en apenas media hora gracias a la rápida actuación de los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI).
22:00 horas
El fuego se originó sobre las 22:00 horas y a las 22:30 horas ya había sido controlado, según las fuentes consultadas. Aunque el Plan Infoex activó inicialmente su protocolo de actuación, finalmente no fue necesaria su intervención al quedar sofocado el incendio por los efectivos desplazados; y el camión se dio la vuelta antes de llegar al lugar del suceso.
Se desconocen las causas del fuego. La incidencia se produjo en un entorno de especial valor paisajístico.
El Santuario de la Virgen de la Montaña se alza en la Sierra de la Mosca, a unos 600 metros de altitud, actuando como un mirador natural sobre la penillanura protegida de los Llanos de Cáceres. La ladera occidental conecta directamente la ciudad con este templo del siglo XVIII dedicado a la patrona cacereña.
- La plaza Mayor volverá a acoger uno de los grandes eventos musicales del verano en Cáceres
- El 56 cumpleaños de Andrés Barriga en Cáceres, el portero que encontró una segunda vida tras cerrar su autoescuela
- Dos hermanas abren Ágape Tapería y Fogón en el barrio del Rodeo de Cáceres con cocina casera y trato familiar
- Malestar entre los usuarios de la cafetería de Agricultura en Cáceres porque solo permite la entrada a personal de la Consejería
- 690 metros cuadrados de carpa en la plaza Mayor: Jato calienta motores para un fin de semana de llenazo en Cáceres
- La transformación de la plaza Marrón y Camino Llano, inminente: así será su reforma en Cáceres
- San Fernando vive su sábado grande con el ferial volcado en una jornada de máxima afluencia en Cáceres
- La rehabilitación del Palacio de Abrantes en Cáceres destapa su pasado oculto del siglo XVI