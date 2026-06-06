Controlado un incendio en la ladera de la Montaña cacereña

Un pequeño incendio de pastos declarado en la noche del pasado viernes, 5 de junio, en la zona de los Llanos de Cáceres, concretamente en la ladera de la Montaña, quedó controlado en apenas media hora gracias a la rápida actuación de los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI).

22:00 horas

El fuego se originó sobre las 22:00 horas y a las 22:30 horas ya había sido controlado, según las fuentes consultadas. Aunque el Plan Infoex activó inicialmente su protocolo de actuación, finalmente no fue necesaria su intervención al quedar sofocado el incendio por los efectivos desplazados; y el camión se dio la vuelta antes de llegar al lugar del suceso.

Se desconocen las causas del fuego. La incidencia se produjo en un entorno de especial valor paisajístico.

El Santuario de la Virgen de la Montaña se alza en la Sierra de la Mosca, a unos 600 metros de altitud, actuando como un mirador natural sobre la penillanura protegida de los Llanos de Cáceres. La ladera occidental conecta directamente la ciudad con este templo del siglo XVIII dedicado a la patrona cacereña.