El día que el Corpus de Cáceres acabó en bronca ante el Santísimo

La decisión de trasladar la procesión del Corpus Christi al próximo domingo para no hacerla coincidir con la visita del Papa ha alterado excepcionalmente uno de los actos religiosos más antiguos y solemnes del calendario cacereño.

La procesión del Corpus fue durante siglos mucho más que una ceremonia religiosa. En ella se escenificaba el complejo equilibrio de poderes propio de la sociedad estamental del Antiguo Régimen. Autoridades civiles, militares y eclesiásticas rivalizaban por ocupar los lugares de mayor preeminencia dentro del cortejo, conscientes de que el ceremonial era también una manifestación pública de prestigio y autoridad. No resultaba extraño, por ello, que cuestiones aparentemente protocolares terminaran derivando en tensiones y sonados enfrentamientos. Hoy recordamos dos de aquellos incidentes ocurridos en los siglos XVII y XVIII.

El primero ocurrió en junio de 1651. Existía entonces la tradición según la cual seis de los regidores portaban las varas del palio bajo el que marchaba el Santísimo Sacramento, mientras otros miembros del consistorio alumbraban con cirios la custodia acompañados por los maceros de la villa.

La comitiva estaba ya preparada en la iglesia de Santa María y el Santísimo aguardaba incluso en la puerta del templo cuando estalló el conflicto. Algunos miembros del clero se negaron a salir en procesión mientras los maceros municipales ocuparan el lugar acostumbrado dentro del cortejo. Los regidores intentaron apaciguar los ánimos recordando que aquella disposición respondía a una costumbre secular, pero los sacerdotes mantuvieron su negativa.

La situación llegó a tal extremo que los comisarios de la festividad acudieron al Palacio Episcopal, donde se encontraba el obispo don Francisco Zapata, para pedirle que mediara y evitara el escándalo. Sin embargo, lejos de solucionar el problema, el prelado respaldó la postura de los clérigos y ordenó que, si no se retiraban los maceros, la procesión no saliera y el Santísimo regresara al altar.

El ayuntamiento se negó a modificar el ceremonial y el resultado fue insólito: la procesión del Corpus quedó suspendida con el Santísimo aún en la puerta de la iglesia. Dos días después, el obispo ordenó que volviera a celebrarse el cortejo y los regidores intentaron nuevamente asistir a la solemnidad. No ocurrió lo mismo con el corregidor, que probablemente molesto por lo sucedido —y quizá también para evitar reavivar el conflicto— alegó encontrarse enfermo y decidió ausentarse. Todo parece indicar que finalmente el Ayuntamiento no acudió corporativamente a la procesión, después de que los capitulares llegaran incluso a amenazar con elevar su protesta al mismísimo rey.

Casi siglo y medio más tarde, el Corpus volvería a convertirse en escenario de un nuevo incidente, esta vez protagonizado por militares y magistrados. Ocurrió en 1798 y el conflicto alcanzó tal gravedad que terminó elevándose una extensa representación directamente al rey.

La disputa enfrentó a la Real Audiencia de Extremadura con varios oficiales del Regimiento de Infantería de Granada, acuartelado en la villa en aquellos días. Según denunció posteriormente el propio regente de la Audiencia, los militares habían preparado deliberadamente una humillación pública contra el tribunal.

El primer incidente tuvo lugar incluso antes de comenzar el desfile. La tropa ocupó la puerta habitual de acceso a la iglesia de Santa María formando dos filas cerradas que impedían el paso de los carruajes. La intención, según denunciaba el regente, era obligar a los magistrados a desmontar lejos del templo y atravesar a pie, entre soldados y ante una plaza abarrotada de público, aquel estrecho pasillo militar. «Para ridiculizarlos a vista del gentío», escribiría indignado. Con tal de evitar un escándalo mayor, el tribunal optó por rodear discretamente el edificio y acceder por otra puerta.

Pero lo peor estaba aún por llegar. Apenas iniciada la procesión, el teniente Miguel Villarroel comenzó a exigir que el Secretario de Acuerdo de la Audiencia, así como un portero y un paje del regente, abandonaran el lugar que tradicionalmente ocupaban junto al tribunal y pasaran a colocarse detrás de la tropa.

El regente sostuvo que aquel puesto correspondía al secretario por tradición, por protocolo y por disposición real. Mientras intentaba evitar un altercado delante del Santísimo, comenzaron a escucharse amenazas entre los militares. Uno de los oficiales llegó a gritar públicamente: «Que se retiren o atarlos». Otro añadió incluso que fueran llevados «a la cárcel».

La tensión fue creciendo durante todo el recorrido. El regente describió después cómo Villarroel caminaba tan pegado a él que llegó a golpearle repetidamente la toga con la espada e incluso a pisarle. Entretanto, otros oficiales —entre ellos Joaquín Cabaleri y Juan Manuel de Guardamuro— observaban y alentaban el enfrentamiento desde distintos puntos del cortejo.

El momento más escandaloso se produjo ya en la plaza Mayor. Allí, delante de buena parte de la población congregada para contemplar la procesión, Guardamuro se abalanzó sobre el Secretario de Acuerdo, lo agarró violentamente del brazo y ordenó a un cabo de la tropa que procediera a detenerlo. El regente, temiendo que el incidente derivara en un altercado aún mayor, terminó ordenando a su subordinado que abandonara el cortejo.

La representación enviada posteriormente al monarca destila indignación en cada línea. El regente acusaba a los oficiales de haber «profanado el acto más solemne, religioso y sagrado que celebra la Iglesia» y de haber convertido el Corpus en un espectáculo bochornoso. Denunciaba además que los militares habían entrado armados y con tambor batiente en el interior de la iglesia de Santiago cuando la procesión accedió a dicho templo, quebrantando así el respeto debido al lugar sagrado y al Santísimo Sacramento. La tropa solía permanecer fuera de las iglesias durante aquellas estaciones, pero, según escribió con evidente amargura el propio regente, aquello a Villarroel «le importaba menos que el exponerse a perder el lugar que a la espalda del Regente había ocupado con mano armada».

El documento refleja hasta qué punto cuestiones aparentemente protocolares escondían profundas disputas de poder y jurisdicción entre las distintas autoridades del Antiguo Régimen. En una sociedad obsesionada con el honor y las precedencias, el lugar ocupado dentro de una procesión pública era mucho más que un simple detalle ceremonial: representaba visualmente el equilibrio de poder entre instituciones. Y precisamente por eso, aquel incidente del Corpus de 1798 terminó convirtiéndose en un auténtico conflicto político y de autoridad elevado hasta la propia Corona.

Visto desde hoy, resulta llamativo comprobar cómo una festividad nacida para exaltar públicamente la presencia de Cristo en la Eucaristía acabó convirtiéndose en más de una ocasión en escenario de tensiones humanas, rivalidades institucionales y luchas de prestigio.