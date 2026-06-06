La Gala Red Empresarial reconoce el apoyo y el trabajo de Lola Luceño, periodista de El Periódico Extremadura

Lola Luceño Barrantes, periodista de El Periódico Extremadura, recibió este viernes el premio especial de Coepca impulsado por Diego Hernández en la Gala Red Empresarial celebrada en el Hotel Barceló V Centenario de Cáceres por el apoyo informativo realizado al sector empresarial de la provincia. Se trata de unos reconocimientos que desde el año 2018 buscan poner nombre y apellidos al esfuerzo de quienes impulsan el desarrollo económico y social del territorio. Fue Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate, quien descubrió su nombre en el último premio entregado durante la gala.

El galardón reconoce la trayectoria discreta y constante de Lola Luceño al lado del tejido empresarial cacereño. Coepca ha querido destacar su apoyo durante años a empresas, autónomos y asociaciones, su capacidad para escuchar y tender puentes, y su cercanía tanto con el pequeño empresario como con la empresa familiar, la mediana y la gran empresa. El premio subraya también su forma de trabajar desde la humildad, sin buscar protagonismo, pero dejando una huella profunda por su compromiso, generosidad y calidad humana.

Lola Luceño, tras recibir el premio. / Sergio White / Red Mercantil

Luceño, que ha recibido el galardón con una profunda emoción, ha agradecido el galardón. "Soy hija de empresarios, hermana de empresarios y admiro muchísimo el trabajo que hacéis todos. Nada sería posible si no fuera por vosotros. Sois los que hacéis la región, generáis economía y creáis empleo. Muchas gracias por la labor que hacéis por Extremadura", ha señalado tras recibir el reconocimiento.

La cita

La gala arrancó a las ocho de la tarde con un cóctel de bienvenida y continuó después con la cena y la entrega de premios, repartida en tres bloques. La gala estuvo conducida por Mamen González y Mari Cruz Sánchez Escobedo, y contó también con una actuación musical de Bernardino Atienza entre los distintos reconocimientos. El presidente de Coepca, Diego Hernández, defendió el carácter singular de estos premios, al subrayar que son una cita «donde realmente hay un 98% de empresarios y un 2% de políticos».

El acto quiso mantener el espíritu con el que nació la Gala Red Empresarial: ser algo más que una cena anual. La organización la concibe como un punto de encuentro entre empresarios, emprendedores, colaboradores y representantes institucionales, pero también como una manera de reconocer públicamente la capacidad de las empresas locales para generar empleo, actividad, innovación y arraigo.

Entre los asistentes también estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, que estuvo acompañado por su equipo de Gobierno. Emilio Borrega intervino en nombre del consistorio. También estuvieron María José Nevado, secretaria general de Empleo; Alberto Ortega Villarroel, diputado de Recursos Humanos, Sepei y Prevención de Riesgos Laborales; y Belinda Martín, concejala de Turismo, Comercio, Promoción Empresarial y Gestión Urbanística y tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Plasencia.

Este año, los premios volvieron a poner el foco en perfiles muy distintos, desde empresas familiares y negocios consolidados hasta proyectos de servicios, comunicación, energía, automoción, alimentación o nuevas iniciativas vinculadas al emprendimiento. La gala ha reconocido a Pedro Santano, de Santano, a propuesta de Apilca; a Siso, José María y Carlos, de Sercam Pintores, por el Círculo Empresarial Cacereño; a Eugenio Hernández Ramos, de Grúas Eugenio, por Asemtraex; y a Mario Simón, de MS Energies, por Red Empresarial Navalmoral.

También fueron distinguidos Alberto Santos, de Mi Amigo Informático, con una mención; José Antonio Crujera, de Omicron, por AECA; Ana María Gómez y Jesús Martín, de Embutidos Valentín, por el Círculo Empresarial de Montehermoso; Casto García, de Federópticos Plasencia, por Red Empresarial Plasencia; y Sergio Martínez, de Amantesdementes, por el Clúster.

El listado de galardonados se completó con Daniel Gómez y Gonzalo Corrales, de Alo Producciones, por Asecoc; Alberto Jara, de Gen Empresas, con otra mención; Eugenio Hernández Pavón, del C.E. Placentino, por el Círculo Empresarial de Plasencia; Alejandro Tornero, de Pinturas Mayo, por Red Empresarial Cáceres; Pedro Pedrero, de Combustible Pedrero, por Red Empresarial Badajoz; Casto Pereira, de Femaerca; y Raúl Trapote, de Cauria Motor, por la Cámara de Comercio.

Todos los galardonados en la Gala Red Empresarial. / Sergio White / Red Mercantil

La noche dejó así una imagen coral del empresariado cacereño: empresas pequeñas y medianas, proyectos personales y colectivos, nombres conocidos y trayectorias discretas que, desde distintos puntos de la provincia, forman parte de la vida económica cotidiana de Cáceres.