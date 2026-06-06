La huella de Isabel la Católica en Cáceres: la piedra, los Golfines y los libros de Cámara

A lo largo de los años hemos podido conocer y estudiar diferentes publicaciones referidas a las visitas de los Reyes Católicos con nuestra ciudad, gracias a diferentes historiadores e investigadores conocemos muchos detalles de las visitas que dichos monarcas realizaron a Cáceres, así como los beneficios que con ello se obtuvieron. Pero somos conscientes de que aún queda mucho por conocer de aquellas visitas, así como poder estudiar los diferentes documentos reales que se conservan en nuestra ciudad.

“Tan pronto como fueron aclamados Reyes de Castilla doña Isabel y don Fernando, Cáceres alzó sus pendones en favor de ellos, por lo que, como gratitud a esta lealtad, el 20 de marzo de 1475 dictaron una Real Cedula, en la que hacían expresión ^¨con muy buena voluntad mirar por el bien e honor desa villa.

El día 30 de junio de 1477 hizo su entrada triunfal en Cáceres doña Isabel. Fue recibida por los gerifaltes del clero, la milicia y la nobleza, prometiendo ante la antigua Puerta Nueva, y en presencia de los homes de pro del Concejo, guardar los Fueros, franquicias y buenos usos y costumbres de la villa. El requerimiento fue hecho por el bachiller Fernando Mogollón, puesto de rodillas por ante el escribano Luís González de Cáceres, presentando a la Reina un misal. El 27 de febrero de 1479, y a requerimiento del bachiller Alonso Cano, hizo el juramento don Fernando, también ante la Puerta Nueva”.

Está más que divulgado por diferentes fuentes históricas, que la Reina Isabel se alojó en el palacio titulado Golfines de Abajo, situado junto a la plaza de Santa María, del que era su propietario Alfonso Golfín, señor de Torre Arias. Y es en este preciso momento histórico cuando comienzan a producirse toda una serie de acontecimientos que de alguna manera han trascendido hasta nuestros días, retocados o no según las diferentes fuentes.

Pero hay un hecho histórico que se conserva perfectamente detallado y documentado, que es preciso que sigamos trasmitiendo a las siguientes generaciones. Era el 9 de julio del año 1477, fecha importantísima para Cáceres pues la magnífica reina Isabel la Católica se sentaba al lado de las autoridades, homes bonos y ciudadanos en general, pero lo hizo de la manera más inesperada, no optó por ningún cómodo asiento que le ofrecieron, sino decidió acomodarse sobre una histórica piedra procedente del desaparecido Alcázar de Cáceres, todo un símbolo que sorprendió a cuantos ciudadanos asistieron a la aprobación de las Ordenanzas de la por entonces nuestra villa. Tanta importancia significó en aquella población que se decidió guardar y exponer dicho asiento pétreo para el recuerdo futuro de los cacerenses, llegando así hasta los tiempos modernos. Dichas normas (Ordenanzas) serían confirmadas por el rey don Felipe II el 18 de junio de 1604, según privilegio que se unió a mencionado documento histórico.

De esta sencilla manera y conocimiento en persona de la monarca de nuestra por entonces villa, que se creó una magnifica relación entre doña Isabel y la población, por tal motivo no se escatimaron ni hombres de armas, ni dinero para que continuara la imparable campaña de la reconquista de nuestra Península. Esfuerzo que fue secundado por la gran mayoría de la provincia.

Hasta la actualidad ha quedado reflejado en nuestros libros de historia la importancia que doña Isabel concedió a las diferentes poblaciones de nuestra región, por los largos periodos que pasó por estas tierras, concediendo Privilegios y Gracias, así como conociendo en persona las particularidades de cada una y sus necesidades. Mientras que el rey acudía a otras poblaciones asegurando sus derechos y su soberanía, todo ello sin desatender las continuas campañas mantenidas para expulsar a los musulmanes y hebreos de la Península Ibérica, hasta lograr la necesaria unidad. Sin olvidar que en aquellas batallas intervinieron gran número de extremeños, entre los que se encontraban muchos cacereños. Algo que siempre tuvo presente nuestra generosa monarca.

Cuando la reina Isabel partió de Cáceres le acompañó su fiel ayudante Sancho Paredes Golfín, descendiente de Alfonso Golfín. Motivo por el cual dicha familia quedó históricamente vinculada a los Reyes Católicos, y dicho palacio se convirtió en un perfecto lugar donde quedaron para siempre custodiados documentos, objetos, además de vivencias e historias relacionadas con aquella monarquía.

Y es en esta marcha de Sancho cuando la Católica Reina le nombra servidor personal, es decir acompañante fiel, lo que algunos historiadores han titulado "camarero", mientras otros han aplicado el título en desuso de “contino”, o lo que quiere decir continuo acompañante. Teniendo la principal función de proteger a la reina y estar siempre a su lado, lo que le dio a nuestro paisano una categoría especial junto a los reyes. Gracias a la amistad de doña Isabel con su hombre de confianza se realizó el enlace matrimonial con la noble Isabel de Coello, hija del Comendador de la villa. De aquella unión nacieron once varones y siete hembras. Algo muy habitual en aquella época pues solía darse una elevada mortandad tanto entre los nobles como entre los humildes, ello producto de deficientes alimentaciones, además de la elevada existencia de enfermedades y pocos medios para vencerlas. En el caso que nos ocupa la descendencia femenina de don Sancho y doña Isabel fueron elegidas por la reina damas de su Corte, mientras que la mayoría de los varones optaron por el servicio de armas.

En este preciso momento tenemos que remitirnos al magnífico trabajo que realizó el insigne historiador y cronista cordobés don Miguel Ángel Orti Belmonte (1891-1973), quién entre los numerosos temas que estudió, descubrió y divulgó, se han conservado numerosos detalles referidos a la relación existente entre la Católica Reina con Cáceres. Y en los treinta y cuatro años que permaneció en nuestra ciudad, gran parte de este tiempo lo empleó para investigar sobre los libros que eran propiedad de Isabel I, y que solía llevar siempre a su lado, siendo objetos que durante un tiempo permanecieron aquí en Cáceres en el palacio de los Golfines de Abajo.

Según consta en las notas de Orti Belmonte tan magnifico y trabajado hallazgo se produjo en la década de los años cincuenta del pasado siglo, cuando ya había realizado discretas y profundas investigaciones tanto en archivos locales, como provinciales y fuera de nuestras fronteras, pero lamentablemente los medios de comunicación de la época no valoraron debidamente tal hallazgo histórico.

Como producto de las pistas seguidas por el insigne cordobés, cacereño de adopción, mencionados libros al fallecimiento de la Reina quedaron a la custodia y cuidado de la familia del fiel "camarero" Sancho Paredes Golfín, quién dispuso de una información magnifica sobre todo lo concerniente a los Reyes Católicos. Siendo dicho investigador uno de los pocos privilegiados que pudo ojear algunos de estos libros que fueron pasando a poder de los descendientes de aquella noble familia cacereña, pero fuera de nuestras fronteras locales y regionales.

Afirma Orti en lo que coinciden diferentes historiadores locales, que estos peculiares libros, titulados de Cámara, eran un total de ocho ejemplares ricamente encuadernados, donde destacaban los llamados breviarios, o libros de oraciones muy al uso entre las monarquías y nobleza de la época. Se trataba de ejemplares que eran trasportados en un artístico arcón cuya llave portaba habitualmente la reina. Entre el cuidado de ellos jugó también un papel muy destacado el capellán de la reina don Pedro García de Atienza.

Si interesante son en si los mencionados libros, aún lo es mas todo lo que contienen. La mayoría de ellos conservan relación de infinidad de objetos valiosísimos, ropa de vestir de los propios monarcas, e incluso gran cantidad y variedad de joyas tanto de los Reyes Católicos, como de sus hijas. Así como mención a mobiliario destacado.

Minuciosas anotaciones de las joyas entregadas a las hijas de doña Isabel y don Fernando a la hora de contraer matrimonio.

Al ser custodio de los libros de Cámara Sancho Paredes Golfín, al fallecimiento de la reina, tal y como esta había dispuesto entregó a su hija doña Juana un detallado inventario de cuantas joyas poseía en el momento de su óbito.

El Sr. Orti Belmonte tuvo el magnifico privilegio de ver durante varios días mencionados libros y así obtener no pocas páginas del detallado y variado contenido de los mismos. Además de conocer diferentes documentos que acompañaban a estos históricos y valiosísimos ejemplares.

En este curioso tema no podemos olvidar que nuestro paisano Sancho Paredes fue testigo de excepción en el histórico momento de la firma del otorgamiento del testamento de la Católica reina Isabel, lo que se producía en el año 1504.