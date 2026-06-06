El IES Universidad Laboral de Cáceres rescata una de las técnicas más enigmáticas de la historia de la moda: "Se lo llevó a la tumba"

Hay secretos que sobreviven a quienes los guardan. Algunos permanecen enterrados para siempre. Otros, décadas después, encuentran nuevas manos dispuestas a perseguirlos.

En un aula del IES Universidad Laboral de Cáceres, un grupo de estudiantes lleva meses intentando descifrar uno de ellos: el misterioso plisado que hizo célebres los vestidos Delphos del diseñador Mariano Fortuny. Un procedimiento tan revolucionario que cambió la forma de entender la moda femenina a comienzos del siglo XX y cuyo método exacto nunca llegó a conocerse. Fortuny murió llevándose la fórmula a la tumba.

Más de cien años después, entre maniquíes, tejidos y máquinas industriales reutilizadas, alumnos y profesores han emprendido su propia investigación para acercarse a aquel enigma.

"Mariano Fortuny se inspiró en una estatua de la antigua Grecia descubierta por los arqueólogos. Vio esa túnica llena de pliegues y quiso trasladarla a la moda", explica Ángela, profesora del Ciclo Superior de Patronaje y Moda de la Laboral. Aquella estatua era el Auriga de Delfos. A partir de ella nació una prenda aparentemente sencilla pero revolucionaria.

Galería | Estudiantes de Cáceres realizan vestidos inspirados en la obra de Fortuny / Pablo Parra

El problema es que nadie sabe exactamente cómo lo conseguía Fortuny. La patente nunca reveló el procedimiento completo y el diseñador jamás explicó todos los detalles de la técnica. Ahí comenzó el reto para los alumnos cacereños.

Una investigación entre telas, vapor y paciencia

Antonio García, estudiante del ciclo, habla de la experiencia con la mezcla de entusiasmo y precisión de quien lleva meses conviviendo con un proyecto. "Él experimentó con el tejido creando esta arruga inspirada en la estatua. Lo curioso es que esa propia arruga permite que el vestido se adapte al cuerpo y no necesite ni siquiera patronaje", explica.

Sin conocer el método original, profesores y alumnos tuvieron que convertirse en investigadores. La ventaja es que contaban con un aliado inesperado: una antigua calandra industrial conservada en el centro. Una máquina utilizada históricamente en la lavandería del internado que ocupó estas instalaciones durante décadas.

"Nosotros intuimos que esa ruga se conseguía mediante calor, mucha temperatura y presión", explica Ángela. "Así que utilizamos los medios que tenemos en el centro. Metimos los tejidos fruncidos en la calandra, aplicamos presión y temperatura y nos dio lugar a esta ruga".

Ángela, profesora del ciclo de Patronaje y Moda. / Pablo Parra

Lo que parece sencillo esconde, sin embargo, meses de trabajo. El proyecto comenzó en diciembre y ha acompañado a los estudiantes durante prácticamente todo el curso. "Esto no se hace en una semana ni en dos", reconoce la profesora. "Cada tejido responde de una forma distinta. Algunos alumnos han tenido que volver a humedecer las telas en casa, aplicar calor otra vez e incluso utilizar secadoras para conseguir fijar correctamente los pliegues".

Antonio describe un proceso casi artesanal. "Primero se frunce el tejido para generar la arruga inicial. Después se fija mediante calor en una calandra o una plancha. También es importante mojar el vestido y retorcerlo para que la arruga vaya naciendo dentro de la propia tela", explica.

Después llega la parte más creativa. "Cuando colocas la pieza sobre el maniquí vas jugando con ella hasta darle la forma que quieres".

Del aula a Emerita Lvdica

Los resultados no se han quedado guardados entre las paredes del taller. Hace unas semanas, el centro organizó una exposición en el hall de la Laboral para mostrar el trabajo realizado durante el curso.

La respuesta sorprendió incluso a los propios estudiantes. "Ha gustado muchísimo", afirma Ángela. "Queríamos mostrar al resto del instituto el despliegue de imaginación y profesionalidad que están desarrollando estos alumnos".

Galería | Estudiantes de Cáceres realizan vestidos inspirados en la obra de Fortuny / Pablo Parra

Algunas de las creaciones incluso han dado el salto fuera de las aulas. "Varios de los vestidos han servido para Emerita Lvdica", cuenta la profesora. "Algunos actores ya los han utilizado". Para quienes los confeccionaron, ver sus diseños convertidos en vestuario real supone una recompensa difícil de igualar.

La moda también tiene acento extremeño

El proyecto sirve además para reivindicar una formación poco conocida por gran parte de la sociedad. El Ciclo Superior de Patronaje y Moda del IES Universidad Laboral es el único de estas características que existe actualmente en Extremadura. Hasta sus aulas llegan alumnos de toda la región y también de otras provincias españolas.

"Hemos tenido estudiantes de Salamanca, Segovia, Huelva... Vienen de muchos sitios", explica Ángela. "Hay quien llega desde Bellas Artes, desde Artes Escénicas, desde otros ciclos formativos o incluso desde la universidad".

Galería | Estudiantes de Cáceres realizan vestidos inspirados en la obra de Fortuny / Pablo Parra

La edad media ronda los 23 o 24 años, aunque la diversidad de perfiles es una de las señas de identidad del grupo. Lo que todos comparten es la pasión por un sector tan atractivo como exigente.

"El mundo de la moda es duro", admite la profesora. "Hay mucho estrés, mucha exigencia y los alumnos saben que cuando salgan de aquí competirán en un mercado global". Aun así, percibe un momento especialmente interesante para la profesión. "Hay una vuelta a la artesanía, al trabajo manual, al interés por recuperar técnicas y mostrar lo que somos capaces de hacer".

Quizá por eso tiene tanto sentido que un grupo de jóvenes extremeños haya decidido dedicar meses a perseguir un secreto centenario. Uno de esos misterios que parecían perdidos para siempre. El mismo que Mariano Fortuny guardó hasta el final de sus días y que, ahora, vuelve a respirar entre telas, vapor, paciencia y creatividad en una clase de Cáceres.