JATO desborda Cáceres y "nos obliga a repensar su futuro"

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha celebrado el desarrollo de JATO, Encuentro de Oportunidades en el Medio Rural, que ha definido como un “éxito” tras una jornada inaugural marcada por una afluencia creciente de público, especialmente durante la tarde, en un contexto de viernes laborable que, según ha apuntado, condiciona habitualmente la asistencia.

"El éxito de JATO nos obliga a repensar su futuro" Miguel Ángel Morales — Presidente de la Diputación de Cáceres

Una multitud de personas llenaron la plaza Mayor desde primera hora. / EDUARDO VILLANUEVA

'Desbordante'

Morales ha recorrido el evento desde primera hora de la mañana, desplazándose desde San Mateo hasta la Plaza Mayor de Cáceres, donde ha descrito una imagen de gran densidad de público, con una sensación de aforo que ha calificado como “desbordante”. De cara al fin de semana, ha anticipado una jornada de sábado “impresionante”, en referencia al volumen previsto de visitantes.

El pulso del encuentro, ha subrayado, lo marcan especialmente los pueblos de la provincia, cuyos vecinos han convertido JATO en una exhibición colectiva del medio rural cacereño. En la Plaza Mayor, entre puestos y actividades, la provincia se muestra a sí misma a través de su gastronomía, cultura, folclore, deporte y tradiciones festivas, en un formato que combina exposición y celebración.

En ese sentido, el presidente ha defendido que el evento ya funciona como una plataforma de proyección provincial en la capital, pero también como un fenómeno en expansión que, a su juicio, obliga a repensar su dimensión futura. El crecimiento sostenido de las distintas ediciones abre, según ha planteado, la posibilidad de superar el encaje estrictamente provincial.

El desfile de los festejos de la provincia de Cáceres llena Cánovas con su colorido flolclórico. / Carlos Gil

Impacto turístico

El impacto turístico es otro de los elementos que ha destacado Morales. JATO, ha señalado, está actuando como puerta de entrada para visitantes que descubren por primera vez el patrimonio natural y cultural de Cáceres, incluyendo enclaves como las piscinas naturales, aún poco conocidas fuera del ámbito extremeño.

También ha puesto el foco en la llegada de turistas nacionales, con visitantes procedentes de territorios como la Comunidad Valenciana, que han expresado sorpresa ante la convivencia entre la monumentalidad de la ciudad y la diversidad del conjunto provincial.

La jornada del sábado ha quedado ya registrada como la más masiva de las cinco ediciones del festival. La carpa central en la Plaza Mayor ha permanecido abarrotada desde primera hora, favorecida además por unas condiciones meteorológicas suaves pese al cambio de fecha a junio.

En paralelo, el biomercado del Foro de los Balbos ha registrado una elevada afluencia, mientras que la ciudad se ha ido preparando desde media tarde para uno de los momentos centrales del programa: el gran desfile de las fiestas de la provincia, que reunió a más de un millar de participantes procedentes de decenas de localidades.

El recorrido, iniciado en el Paseo de Cánovas, desembocó en la Plaza Mayor en torno a las 18:00 horas, donde se concentró un mosaico de expresiones populares con la presencia de figuras emblemáticas como Jarramplas, Carantoñas, jurramachos y peleles, en un cierre que convirtió el centro de Cáceres en una síntesis viva de la identidad rural del territorio.

Más allá del componente festivo, Morales ha situado JATO en una lógica de proyección estratégica, destacando la importancia de la cooperación transfronteriza con Portugal, a través de la Mancomunidad de la Beira Interior, integrada por ocho municipios. Una alianza que, ha señalado, abre la puerta a proyectos europeos conjuntos y a la consolidación de una estructura estable de colaboración internacional.