La jueza mantiene en prisión a la acusada de matar a su bebé en Cilleros al apreciar riesgo de fuga

La titular del Juzgado de Instrucción de Coria que instruye la causa de la muerte de un recién nacido en la localidad cacereña de Cilleros ha acordado prorrogar la prisión provisional a la joven acusada de los hechos y ha rechazado la petición de libertad provisional formulada por la defensa, según ha confirmado a el Periódico Extremadura el abogado de la acusada Ángel Luis Aparicio.

Así, la jueza acuerda la prórroga de la prisión provisional de la acusada y la medida se mantiene “comunicada y sin fianza”. La magistrada considera que la causa no podrá ser juzgada dentro del plazo ordinario, aunque el juicio está ya muy próximo (con una instrucción prácticamente finalizada, a falta de un informe forense).

Dos años en prisión

La decisión se produce después de la reciente vista celebrada para revisar la situación personal de la procesada, que lleva casi dos años en prisión preventiva, plazo máximo ordinario previsto para esta medida cautelar antes de la nueva prórroga dictada (de hasta dos años).

La jueza fundamenta su decisión en la proximidad de la celebración del juicio oral (con jurado popular) y en la gravedad de la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, que reclama para la acusada la prisión permanente revisable; la máxima pena contemplada en el ordenamiento jurídico español.

La petición de prisión permanente revisable “constituye un elemento de singular relevancia a efectos de valorar la persistencia del riesgo de fuga”

Riesgo de fuga

De acuerdo con la resolución judicial, la gravedad de los hechos atribuidos, la elevada pena interesada por la Fiscalía y la cercanía de la vista oral incrementan el riesgo de fuga, motivo por el que la magistrada ha acordado mantener la medida cautelar de prisión provisional.

El auto insiste de forma reiterada en la "gravedad extrema del delito imputado: asesinato con alevosía; y en la pena solicitada por Fiscalía: prisión permanente revisable (máxima pena en España), lo que “constituye un elemento de singular relevancia a efectos de valorar la persistencia del riesgo de fuga”.

En el auto, la jueza subraya que “no han variado las circunstancias que se tuvieron en cuenta el 23 de junio de 2024” -cuando se dictó el primer auto- y que incluso “se incrementa si cabe la necesidad de asegurar la presencia de la investigada para la celebración del juicio oral próximo ante el Tribunal del Jurado”.

La jueza añade que “los elementos que entonces justificaron la concurrencia del riesgo de fuga permanecen invariables”, sin que se haya producido ninguna modificación relevante en la situación personal de la acusada que permita adoptar una medida menos restrictiva.

La causa ya fue remitida a un tribunal del jurado, que será el encargado de determinar la responsabilidad penal de la acusada por unos hechos ocurridos en junio de 2024 en el municipio de Cilleros.

La Fiscalía Provincial de Cáceres considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de asesinato agravado por tratarse de un recién nacido, motivo por el que solicita esa prisión permanente revisable.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público sostiene que la joven causó la muerte del bebé mediante el uso de unas tijeras, con las que presuntamente le habría asestado once heridas en la zona abdominal poco después del parto.

Asimismo, la Fiscalía señala que el recién nacido "cumplía con los parámetros de un recién nacido a término" y que nació con vida (como así lo estipuló la autopsia en su momento), circunstancias que sustentan tanto la calificación jurídica de los hechos como la petición de la máxima pena prevista en el Código Penal.

Embarazo críptico

Por su parte, el abogado Ángel Luis Aparicio había solicitado la libertad provisional alegando arraigo familiar, buena conducta en prisión y la posibilidad de aplicar medidas alternativas, además de plantear la hipótesis de un “embarazo críptico o silencioso”, argumentos que la instructora remite al juicio oral al considerar que “deberá resolverse en el juicio que está próximo y no debe valorarse en este momento procesal”.

El abogado también ha defendido durante la instrucción la existencia de informes periciales y del Instituto de Medicina Legal que apuntarían a la posible concurrencia de un atenuante muy cualificado e incluso a una eventual alteración psíquica que habría afectado a las capacidades de la acusada en el momento de los hechos.