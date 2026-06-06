La última clase de Pepe Hinojosa, profesor de historia en Cáceres: "Siempre he intentado querer a mi alumnado"

Pepe Hinojosa no se ha jubilado todavía, pero el miércoles pasado ya vivió algo parecido a una despedida. Fue su última clase con alumnos, la última vez que se colocó delante de un aula para explicar historia, hacer memoria y contar por qué un muchacho de Granja de Torrehermosa decidió a los 16 años que quería dedicarse a enseñar. Volverá unos días en septiembre, pero lo esencial ya ha ocurrido: después de 30 años y algunos meses como profesor, ya no tendrá delante una clase esperando que empiece a hablar.

Su última lección durante el homenaje de despedida no fue ligera. Habló de dos deportados extremeños en los campos de concentración nazis y de la esposa de uno de ellos. Una historia de muerte y otra, también, de esperanza. "Era contrastar una historia de desesperanza con algo de esperanza", cuenta. Después explicó a sus alumnos el origen de todo: los relatos que escuchó de niño, el vecino que le hablaba de la batalla del Ebro y los mayores que le contaban historias de los maquis. De ahí nació una vocación que ni siquiera apagó el profesor que le advirtió: "Ni se te ocurra estudiar historia". La estudió.

Historia

Hijo de Manolo, jornalero, y de Paula, ama de casa, Hinojosa llegó a Cáceres en 1984 para estudiar Geografía e Historia. La ciudad terminó por quedarse con él. En aquellos años de facultad no solo se formó entre libros y biblioteca. También participó en huelgas y se implicó en el movimiento estudiantil antes de regresar a aquello que llevaba dentro desde adolescente: la docencia.

Pepe Hinojosa, profesor de Granja de Torrehermosa que impartía clases en Cáceres. / E. P.

Empezó en 1994 con una sustitución de tres meses en Cáceres. Después pasó por varios institutos hasta llegar, en el curso 2012-2013, al Centro de Educación de Personas Adultas de Cáceres. Allí no hay solo pupitres: hay vidas. Alumnos de 18 años junto a otros de más de 60, personas que trabajan por la mañana y estudian por la tarde, jóvenes con fracasos académicos previos y migrantes que cargan historias duras a la espalda.

"Lo primero que había que dar era esperanza", resume. Por eso dice que el centro de adultos le ha enseñado tanto como él ha enseñado. Allí ha coordinado proyectos de multiculturalidad y durante diez años otro sobre los deportados extremeños. También ha aprendido que un aula puede ser un pequeño mapa del mundo y que la historia no sirve de mucho si no ayuda a mirar mejor el presente.

Tres décadas

En tres décadas solo ha puesto tres partes. Lo suyo ha sido otra cosa. "Yo lo que he intentado ha sido querer a mi alumnado", explica. Cariño, sí, pero no blandura. También rigor, libretas abiertas y clases preparadas. Ha procurado que la historia no fuese una lista plana de fechas, sino una conversación con la vida: Clío, la Guerra Civil, el cine, la música, la actualidad, Leño, Star Wars o Miley Cyrus si hacía falta para abrir una puerta.

La despedida, con alumnos y compañeros. / CEDIDA

La despedida lo descolocó. Acudieron alumnos de este curso y de otros anteriores. Uno tomó la palabra en nombre de la clase con un texto escrito antes incluso de saber las notas. Hinojosa aguantó la emoción como pudo. En adultos, dice, las notas tienen otra lectura. "Ellos aprueban y yo suspendo", afirma, con esa mezcla de ironía y responsabilidad con la que habla de su oficio.

Ahora se abre otro tiempo. No se marcha porque esté cansado del aula, sino porque quiere hacer otras cosas. Escribir, investigar, mantener el compromiso social y ganar mañanas y tardes para Estrella, su mujer, y sus hijas, Laura y Carla. También para el cine, la ópera, los viajes y los paseos a las siete por el Parque del Príncipe, "el Parque del Pueblo", como le gusta llamarlo.

Pepe Hinojosa deja las clases con la alegría tranquila de quien no ha concebido la educación como una tarima, sino como una forma de acompañar. La pizarra se apaga, pero no la vocación.