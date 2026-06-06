Los 'Recreativos Campeón' y otros iconos del Cáceres de los 80 que aún perduran en la memoria

Hubo un Cáceres en el que quedar no requería ubicación compartida ni mensaje de WhatsApp. Bastaba decir “nos vemos en Cánovas”, “en La Cruz”, “junto al Astoria”, “en la calle del DNI” o “en los recreativos”. Era el Cáceres de los años 80, una ciudad más pequeña, más reconocible y más lenta, donde casi todo parecía ocurrir entre el paseo de Cánovas, la plaza Mayor, el entorno de San Juan, la avenida de España, la Ronda del Carmen y aquellos barrios que empezaban a estirarse hacia una ciudad nueva.

De aquel Cáceres quedan menos edificios de los que muchos querrían, pero sobreviven muchas más cosas de las que parece. Quedan nombres que ya no figuran en las placas, pero siguen en la boca de la gente. Quedan comercios que han resistido. Quedan bares de barrio, portales, colegios, viejas fachadas, costumbres de paseo y una manera de entender la ciudad que todavía aparece cada vez que alguien recuerda cómo era bajar al centro un sábado por la tarde.

Los años 80 fueron una década de transición. Cáceres empezaba a dejar atrás la escala de ciudad tranquila y administrativa para convertirse en una capital más abierta, con nuevos barrios, nuevas rutinas y una juventud que encontró en los cines, los bares, las discotecas, los recreativos y las primeras grandes superficies una forma distinta de vivir la calle. Aún no existía el Cáceres acelerado de hoy, pero ya se intuía que la ciudad estaba cambiando.

El paseo, los cines y las tardes eternas

Cánovas era entonces mucho más que un paseo. Era escaparate, punto de encuentro, lugar de ligue, avenida de domingo, territorio de bancos ocupados y caminatas sin rumbo. La ciudad se medía muchas veces desde allí. A un lado, los comercios; al otro, los cafés, las conversaciones y esa sensación de que si uno pasaba el tiempo suficiente por Cánovas, terminaba encontrándose con media ciudad.

Los cines ocupaban un lugar central en aquella vida urbana. El Astoria, el Norba o el Capitol formaban parte del ritual de generaciones enteras. Ir al cine era plan completo: mirar la cartelera, hacer cola, comprar pipas o chucherías, comentar la película al salir y prolongar la tarde en algún bar cercano. Muchos de aquellos edificios desaparecieron o cambiaron de uso, pero sus nombres siguen funcionando como cápsulas de memoria.

Así, en el número 4 de la calle Santa Joaquina de Vedruna, donde está el restaurante mejicano La Malinche (para situar a la gente de ahora) los jóvenes se citaban y acudían a Recreativos Campeón, fundado por Ángela Generelo, junto a su marido Paco Criado. La casa de juegos electrónicos fue el referente de decenas de jóvenes de los años 80 y principios de los 90. Recreativos Campeón marcó a Cáceres porque fueron los primeros en traer los videojuegos, aquellas naves que disparaban marcianos como si fueran churros, con su mostrador en el que vendían gomilonas que empleabas para fundirte la paga de cinco duros en aquel Cáceres donde también estaban El Chozo, el 2003 en Hernández Pacheco, Juegos en La Madrila, el Repris de Diego María Crehuet cuando Torrebruno y el Sabadabada te alegraban las mañanas del sábado y luego ‘Heidi’ con su señorita Rottenmeier a la que llamaba Adelaida, y en un pueblo italiano vive nuestro amigo "Marco", que terminó siendo una pesadilla infumable de lo larguísima que fue la serie de dibujos animados líder de audiencia para pequeños y mayores.

Jorge Valiente

Años del Diocesano con profesores como Paco Valiente, don Fausto y don Ricardo, que era un prenda impartiendo Matemáticas, en el tiempo en que los muchachos jugaban al rescate al lado de los hornos de cal en Moctezuma y los que habían cumplido los 18 paseaban su palmito por el Por Ejemplo, que tuvo a Curro de dj, aunque él empezó en Plató (la discoteca de Virgen de la Montaña) y también estuvo en Acuario; porque Curro fue el maestro de la música de los 80 y todas las discotecas de la ciudad se lo rifaban.

El Por Ejemplo, que entonces era el referente de las salas cacereñas, lo llevaban los hermanos Paco y Juan Luis Santos, y tuvo al señor Pedro de portero, que siempre se iba a desayunar a Renfe, cuando en la estación había una cafetería que era el punto de encuentro de los camareros de Cáceres; no como ahora, que tras su remodelación no hay ni Dios que quiera encargarse de ella.

Teatro Cinema Norba en el pasado. / Cedida

Las cañas de la capital iban a caballo entre el Coto y La Taberna, que estaban precisamente en Santa Joaquina de Vedruna, muy cerca de Las Carmelitas, y de Recreativos Campeón, con sus máquinas de marcianitos, billares y futbolín. Era normal que Campeón fuera un éxito estando pegado a Las Carmelitas. Allí ocurrió un día una anécdota con don Jesús, que era el chófer del obispo Llopis Ivorra, y que era tan aficionado a los toros que no perdonaba una. Don Jesús era muy currista. Cuentan que una tarde lo invitaron las Carmelitas a dar una conferencia. Antes de las 7 se levantó y les dijo a las monjas: "Hermanas, esto se ha acabado, que van a dar las siete y en Televisión Española echan los toros. Me tengo que ir a ver a Curro Romero".

Era tradición que los chavales de la época acudieran los domingos a la sesión de las cinco donde echaban 'La Guerra de las Galaxias' en el Coliseum (hoy convertido en el Gimnasio Altafit) para luego irse en bandada a echarse las partidas interminable de los juegos electrónicos en Campeón. Cáceres era entonces la ciudad de los cines, con su Cinema Norba que estaba frente al Chalet de los Málaga y que tenía una barra donde se vendían refrescos, chocolatinas y frutos secos y un ropero para los abrigos y los sombreros. Un cine muy hermoso, con sesión doble los sábados, y sesión de estreno y numerada los domingos o los famosos Jueves de Féminas. O el Astoria en la calle San Pedro de Alcántara, obra del arquitecto Vicente Candela pero finalizada por Martínez Feduchi por la muerte prematura del primero, y en cuya cafetería vendían bocadillos de calamares, sin olvidarnos de la Cafetería Sindical: fueron los hijos de José Molero y Leonor Borreguero, naturales de Arroyomolinos, los que trabajaron juntos en la cafetería que tenía el edificio de Sindicatos y luego abrieron en la Madrila Alta el bar Fleming con sus célebres platos combinados.

Butacas

En la Casa Sindical de la avenida Primo de Rivera estaban los sindicatos de todos los gremios: el de la hostelería, el de la construcción... Sindicatos tenía una sala muy grande con butacas de láminas de madera, que era como un cine, y allí siempre ponían películas, se representaban obras de teatro y ensayaban los coros y danzas.

Quedan en el recuerdo los recreativos, las primeras máquinas, los futbolines, las partidas con monedas contadas y ese ruido metálico que acompañó a toda una generación antes de que las pantallas se metieran en los bolsillos. Eran lugares pequeños, a veces oscuros, pero llenos de vida.

El Cáceres de los 80 tenía un comercio de proximidad que no necesitaba campañas de fidelización. La fidelidad venía sola, por costumbre y por confianza. Había tiendas donde se compraba siempre lo mismo, bares donde ya sabían cómo querías el café, papelerías que preparaban el inicio del curso, zapaterías, mercerías, carnicerías, quioscos y bazares que funcionaban como puntos de referencia.

Muchos cerraron. Otros cambiaron de manos. Algunos resistieron y hoy son casi monumentos sentimentales. En una ciudad donde cada vez pesan más las franquicias, esos negocios supervivientes recuerdan una época en la que comprar también era conversar.

Queda, además, el callejero popular. La gente sigue diciendo la calle del DNI, la calle de Tráfico, la calle del Astoria, la plaza de Italia... Son nombres nacidos de usos, comercios, edificios o costumbres. Y ahí está una de las grandes herencias de los 80: una ciudad bautizada por sus vecinos.

Las décadas de los 80 y 90 fueron también las de una ciudad que se expandía. Moctezuma, Pinilla, La Mejostilla, Nuevo Cáceres, Llopis Ivorra, Aldea Moret, el Perú o Cabezarrubia empezaron a consolidar identidades propias. Cada barrio tenía su colegio, su bar, su tienda, su descampado, su pandilla y su forma de mirar al centro.

Los niños jugaban más en la calle. Los descampados eran estadios improvisados, los portales eran refugio, las bicicletas no necesitaban carril y las tardes parecían más largas. Había menos coches, menos prisas y más vida en las aceras. También menos servicios, menos comodidades y una ciudad más desigual, pero quienes vivieron aquella época recuerdan una cercanía difícil de recuperar.

En muchos barrios, el bar sigue siendo el último gran archivo oral. Allí se conservan los nombres de quienes abrieron los primeros negocios, de los equipos de fútbol improvisados, de los profesores que marcaron generaciones, de los médicos de cabecera que conocían a las familias y de los vecinos que hacían comunidad sin saber que estaban haciendo comunidad.

Del Cáceres de los 80 se perdieron cines, comercios, fábricas pequeñas, talleres, kioscos y muchas casas bajas. Se perdió también una forma de relación más espontánea, esa en la que los niños bajaban solos a la calle y los vecinos sabían quién vivía detrás de cada puerta.

Pero no todo desapareció. Queda la costumbre del paseo. Queda el centro como lugar de encuentro. Quedan bares que resisten. Quedan colegios con memoria. Quedan calles que siguen llamándose como la gente decidió. Queda una nostalgia que no es solo melancolía, sino una forma de explicar cómo ha cambiado Cáceres.