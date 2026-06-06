Romero, tomillo y lavanda para que las abejas también encuentren casa en San Blas de Cáceres

Cáceres ha cerrado este viernes una pequeña intervención verde con vocación de dejar huella. El proyecto Poliniza Cáceres 2031 ha culminado en el barrio de San Blas con una plantación colectiva en la que ha participado la ciudadanía y que ha servido para poner el broche final a una iniciativa centrada en la biodiversidad urbana, los insectos polinizadores y la sensibilización ambiental.

La propuesta, impulsada por Cáceres 2031, la Universidad de Extremadura y la Alianza Europea EU GREEN, ha trabajado durante los últimos meses con especies como el romero, el tomillo y la lavanda, plantas habituales del paisaje mediterráneo y especialmente valiosas para atraer polinizadores. La idea no ha sido solo plantar, sino también implicar a los vecinos en el seguimiento y cuidado de estas especies, con el objetivo de reforzar una cultura ambiental más cercana y compartida.

Un proyecto para mirar de cerca lo pequeño

Poliniza Cáceres 2031 ha buscado llamar la atención sobre una parte del ecosistema urbano que suele pasar desapercibida: la vida que sostienen las plantas, los insectos y los pequeños espacios verdes repartidos por la ciudad. La plantación de San Blas ha funcionado así como cierre simbólico de una iniciativa que ha querido unir ciencia, participación ciudadana y mejora del entorno.

Proyecto Poliniza Cáceres. / CEDIDA

Durante el acto, el representante de la Alianza EU GREEN y profesor de la Universidad de Extremadura, Jesús Díaz, ha destacado la importancia de implicar a la población en este tipo de acciones, al considerar que la protección de la biodiversidad requiere la colaboración entre instituciones, comunidad científica y sociedad civil.

Desde Cáceres 2031 se ha valorado de forma positiva el desarrollo del proyecto y la respuesta obtenida por parte de los vecinos, enmarcando esta actuación dentro de la estrategia de ciudad vinculada a la sostenibilidad, la resiliencia urbana y la candidatura cultural.

Jardinería municipal y Universidad Popular

La organización ha agradecido especialmente la colaboración de los trabajadores del servicio de Jardinería del Ayuntamiento de Cáceres, cuya implicación ha sido fundamental para llevar a cabo la plantación. También ha participado el Proyecto ESCALA Jardinería de la Universidad Popular, que se ha sumado a la actividad con trabajos de acondicionamiento y mejora del espacio verde.

Plantación en San Blas. / CEDIDA

Con esta plantación colectiva concluye Poliniza Cáceres 2031, que deja en San Blas un pequeño legado visible: un espacio pensado para favorecer la presencia de polinizadores y recordar que la biodiversidad urbana también se construye con gestos sencillos, desde el cuidado de una planta hasta la recuperación de rincones verdes en los barrios.