Tres planes imprescindibles en Cáceres: del blues de Susan Santos al show de Los Vivancos

Opciones diversas para disfrutar de la ciudad.

Susan Santos ofrecerá un concierto este domingo en El Corral de las Cigüeñas de Cáceres

La guitarrista y cantante Susan Santos actuará este domingo, 7 de junio, en El Corral de las Cigüeñas de Cáceres, dentro de la programación cultural de la ciudad. El concierto comenzará a las 18.00 horas y se prolongará hasta las 19.30 horas en este emblemático espacio situado en la Cuesta de Aldana, número 6. Reconocida por su estilo que fusiona blues, rock y raíces americanas, Susan Santos se ha consolidado como una de las artistas españolas con mayor proyección internacional dentro de estos géneros, ofreciendo directos cargados de energía y personalidad. La actuación permitirá al público disfrutar de la propuesta musical de una artista que ha recorrido escenarios de Europa y América y que destaca por su virtuosismo a la guitarra y su potente presencia escénica.

Jornada de puertas abiertas en el Archivo Histórico Municipal

El Archivo Histórico Municipal de Cáceres se suma a la celebración de la Semana Internacional de los Archivos 2026 con una jornada de puertas abiertas que se desarrollará del 8 al 12 de junio bajo el lema institucional #ArchivosParaLaJusticia. La iniciativa tiene como objetivo acercar a la ciudadanía el patrimonio documental que custodia la ciudad y destacar la importancia de los archivos como garantes de derechos, transparencia y memoria histórica. El acto principal tendrá lugar el próximo 9 de junio, coincidiendo con el Día Internacional de los Archivos, cuando se llevará a cabo una visita guiada especial por las instalaciones del archivo. Durante el recorrido, los participantes podrán conocer el trabajo que se realiza para la conservación, catalogación y protección de los documentos históricos de Cáceres. Dado que las plazas son limitadas para garantizar el adecuado desarrollo de la actividad, la organización ha informado de que será necesario realizar una reserva previa mediante correo electrónico dirigido al Archivo Histórico Municipal.

Los Vivancos llegarán a Cáceres el próximo 12 de septiembre con su espectáculo 'Live'

El grupo artístico Los Vivancos actuará en Cáceres el próximo 12 de septiembre con su espectáculo Los Vivancos Live, una propuesta que combina danza, flamenco, música y puesta en escena contemporánea. La cita tendrá lugar a las 21.00 horas en el Palacio de Congresos de Cáceres, donde el público podrá disfrutar de uno de los espectáculos más reconocidos de la formación. Con una trayectoria internacional que les ha llevado a actuar en algunos de los principales escenarios del mundo, Los Vivancos destacan por fusionar tradición y modernidad en montajes de gran impacto visual y artístico. La actuación en Cáceres forma parte de su gira y promete una noche marcada por la energía, la técnica y la espectacularidad que caracterizan a la compañía.