Vox pide respeto a la tauromaquia y denuncia un ataque ideológico tras las pintadas en la Plaza de Toros de Cáceres

El portavoz del grupo municipal de Vox en Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha denunciado las pintadas vandálicasaparecidas en la Plaza de Toros de Cáceres, calificándolas como un "ataque ideológico" contra un espacio que considera parte del patrimonio cultural de la ciudad.

'Imposición ideológica'

Gutiérrez ha condenado los hechos y ha señalado que este tipo de acciones no pueden interpretarse como una forma de libertad de expresión, sino como un intento de imposición ideológica y de señalamiento hacia quienes acuden a los festejos taurinos. En este sentido, ha defendido que la tauromaquia forma parte de la tradición cultural de Extremadura y de España, y ha reclamado respeto hacia quienes la apoyan.

Las pintadas afectan a la Plaza de Toros de Cáceres, un inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC), lo que, según el portavoz, agrava la relevancia del acto vandálico al tratarse de un elemento protegido del patrimonio histórico.

El edil ha subrayado además que este tipo de acciones no solo impactan sobre el edificio, sino también sobre los profesionales del sector taurino, incluidos trabajadores, ganaderos y empresarios, así como sobre los aficionados, a quienes considera directamente afectados.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, en el coso taurino. / EP

Identificación

Por último, Vox ha exigido la identificación de los responsables, la reparación inmediata de los daños y una condena pública sin matices por parte del resto de formaciones políticas, advirtiendo de que el silencio ante estos hechos contribuye a normalizar comportamientos incompatibles con una sociedad democrática.