Vandalismo
Vox pide respeto a la tauromaquia y denuncia un ataque ideológico tras las pintadas en la Plaza de Toros de Cáceres
El portavoz de Vox denuncia ese ataque contra un Bien de Interés Cultural y reclama identificar a los autores
El portavoz del grupo municipal de Vox en Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha denunciado las pintadas vandálicasaparecidas en la Plaza de Toros de Cáceres, calificándolas como un "ataque ideológico" contra un espacio que considera parte del patrimonio cultural de la ciudad.
'Imposición ideológica'
Gutiérrez ha condenado los hechos y ha señalado que este tipo de acciones no pueden interpretarse como una forma de libertad de expresión, sino como un intento de imposición ideológica y de señalamiento hacia quienes acuden a los festejos taurinos. En este sentido, ha defendido que la tauromaquia forma parte de la tradición cultural de Extremadura y de España, y ha reclamado respeto hacia quienes la apoyan.
Las pintadas afectan a la Plaza de Toros de Cáceres, un inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC), lo que, según el portavoz, agrava la relevancia del acto vandálico al tratarse de un elemento protegido del patrimonio histórico.
El edil ha subrayado además que este tipo de acciones no solo impactan sobre el edificio, sino también sobre los profesionales del sector taurino, incluidos trabajadores, ganaderos y empresarios, así como sobre los aficionados, a quienes considera directamente afectados.
Identificación
Por último, Vox ha exigido la identificación de los responsables, la reparación inmediata de los daños y una condena pública sin matices por parte del resto de formaciones políticas, advirtiendo de que el silencio ante estos hechos contribuye a normalizar comportamientos incompatibles con una sociedad democrática.
- La plaza Mayor volverá a acoger uno de los grandes eventos musicales del verano en Cáceres
- El 56 cumpleaños de Andrés Barriga en Cáceres, el portero que encontró una segunda vida tras cerrar su autoescuela
- Dos hermanas abren Ágape Tapería y Fogón en el barrio del Rodeo de Cáceres con cocina casera y trato familiar
- Malestar entre los usuarios de la cafetería de Agricultura en Cáceres porque solo permite la entrada a personal de la Consejería
- 690 metros cuadrados de carpa en la plaza Mayor: Jato calienta motores para un fin de semana de llenazo en Cáceres
- La transformación de la plaza Marrón y Camino Llano, inminente: así será su reforma en Cáceres
- San Fernando vive su sábado grande con el ferial volcado en una jornada de máxima afluencia en Cáceres
- La rehabilitación del Palacio de Abrantes en Cáceres destapa su pasado oculto del siglo XVI