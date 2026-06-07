Del afeitado clásico en Cáceres a 'La Casa del Dragón': "Ser barbero no es solo cortar el pelo"

Cuando Alejandro Amaya y David Puertas llegaron a Cáceres en 2019 no pensaban quedarse. Habían dejado atrás Barcelona por motivos laborales y su idea era continuar su camino. Pero la pandemia alteró sus planes y acabó cambiando también su futuro. Lo que iba a ser una etapa temporal terminó convirtiéndose en un proyecto de vida ligado a la ciudad y al barrio de La Madrila.

Ambos llevaban décadas dedicados al oficio. David había comenzado en la peluquería en 1992 y Alejandro siguió el mismo camino pocos años después. Tras años trabajando para otros decidieron dar un paso que llevaban tiempo imaginando.

"Siempre habíamos querido tener un salón íntegramente masculino dedicado a la barbería, la peluquería y la estética", recuerda Amaya.

La barbería más allá del degradado

Su trayectoria les ha permitido observar la evolución de una profesión que, a su juicio, continúa siendo poco conocida por gran parte del público. "Hay gente que piensa que ser barbero es hacer un curso de cuatro meses y empezar a hacer degradados. En mi caso estuve cinco años formándome como peluquero, barbero y técnico de estética", explica.

Para Amaya, la barbería moderna sigue teniendo mucho de oficio tradicional. No se trata únicamente de cortar el pelo o perfilar una barba, sino de dominar técnicas, tratamientos y conocimientos específicos relacionados con la imagen masculina.

Galería | Del afeitado clásico a 'La Casa del Dragón': "Ser barbero no es solo cortar el pelo" / Pablo Parra

"Ser barbero no es solo cortar el pelo. Es todo lo relacionado con el cuidado del cabello y de la barba masculina, desde el afeitado tradicional hasta los tratamientos especializados", señala.

Esa visión también se refleja en las tendencias que observan cada día. Después de años en los que los degradados extremos dominaron las barberías, perciben un cambio entre sus clientes. "Ahora volvemos a cortes más largos, más trabajados a tijera. El degradado sigue existiendo, pero cada vez es más bajo y menos marcado. Estamos recuperando técnicas más clásicas adaptadas a los gustos actuales".

Clientes continentales

Con el paso de los años, su trabajo ha ido trascendiendo el ámbito local. Algunos reconocimientos profesionales y la difusión a través de internet han hecho que personas de distintos lugares conozcan su trabajo. "Nos viene gente literalmente de todo el mundo", asegura Amaya.

Entre las anécdotas que recuerda figura la visita de dos clientes llegados desde Sudáfrica que reservaron un tratamiento antes de asistir a una boda en Extremadura. También reciben habitualmente clientes procedentes de Madrid.

"Tenemos modelos, personas que trabajan de cara al público o que cuidan especialmente su imagen y que prefieren desplazarse hasta Cáceres porque confían en nuestro trabajo".

Aun así, insiste en que buena parte de lo conseguido tiene relación con la decisión de emprender en Cáceres. "Cada vez que alguien nos dice que quiere irse a Madrid o Barcelona le respondemos que se vaya, porque probablemente volverá. Aquí, si quieres emprender, puedes hacer muchas más cosas que en una gran ciudad".

Galería | Del afeitado clásico a 'La Casa del Dragón': "Ser barbero no es solo cortar el pelo" / Pablo Parra

Los reconocimientos han llegado con el tiempo. Entre ellos figuran distintas distinciones dentro del sector de la barbería a nivel nacional e internacional, como el reconocimiento Quality Barber of the World, del que poseen cuatro estrellas. Una distinción que Amaya compara con las estrellas Michelin en el ámbito gastronómico.

Además, disponen de las cuatro estrellas del Barbudo, consideradas una referencia nacional dentro del sector, y han conseguido situarse entre los mejores profesionales europeos. Puertas, por otro lado, participó como barbero en el rodaje de la serie de HBO La Casa del Dragón, una experiencia poco habitual para un profesional 'extremeño'.

Una barbería de barrio

Sin embargo, cuando se le pregunta por aquello de lo que se siente más orgulloso, no menciona premios ni reconocimientos. Desde el principio tuvieron claro dónde querían instalarse. Eligieron La Madrila porque buscaban algo más que abrir un negocio. "Nosotros queríamos ser una barbería de barrio", resume.

Con los años, aseguran, esa idea ha terminado haciéndose realidad. Por el local pasan varias generaciones de una misma familia. Abuelos, padres e hijos comparten espacio y conversaciones mientras esperan su turno.

Galería | Del afeitado clásico a 'La Casa del Dragón': "Ser barbero no es solo cortar el pelo" / Pablo Parra

"Hay niños que vienen aquí a su primer corte de pelo y años después vuelven para su primer afeitado. Tenemos una relación muy cercana con los vecinos y con el resto de negocios de la zona".

Quizá esa sea la imagen que mejor define su historia. Dos profesionales que llegaron a Cáceres pensando que sería una parada más en el camino y que, con el tiempo, encontraron en un barrio de la ciudad el lugar donde echar raíces.