Cáceres cierra JATO entre moda, folclore y una reivindicación: la España más allá de la M-30

El cierre de la quinta edición de JATO. Encuentro de Oportunidades en el Medio Rural ha convertido este domingo a la ciudad de Cáceres en un gran escaparate de identidad, creatividad y territorio, en una jornada marcada por la moda artesana, el folclore y un mensaje de fondo que ha atravesado toda la programación: la necesidad de mirar hacia la llamada España interior frente al centralismo de la M-30 en Madrid.

Durante tres días, JATO ha vuelto a llenar plazas, calles y espacios del casco histórico cacereño con actividades que han unido gastronomía, artesanía, arte urbano, innovación y cultura popular. La clausura ha mantenido ese pulso con propuestas como el BIOmercado, GastroCáceres o la artesanía en vivo, que han convivido con el Desfile de Moda Artesana y Sostenible como uno de los grandes hitos del fin de semana.

“Tenemos que demostrar a quienes mandan dentro de la M-30 que hay una España más allá de la M-30” Miguel Ángel Morales — Presidente de la Diputación de Cáceres

19 diseñadores

La Plaza de San Jorge ha sido el epicentro de ese cierre simbólico, convertida en pasarela para 19 diseñadores y diseñadoras de la provincia, que han mostrado un mapa completo de la creatividad rural cacereña. Entre los participantes han estado propuestas como las de Mundo Kantia, con calzado y complementos en materiales ecológicos; Girasoles, con bolsos inspirados en la naturaleza; Lara Carraux, con tocados de estética orgánica; Nansú Lencería; el lenguaje teatral de Rubén Lanchazo aplicado a la moda; las joyas naturales de Manuela Sánchez; la reinterpretación de la gorra montehermoseña de Andrés Campos; los bordados de Jesús Naveiro; la moda de ceremonia de José Ramón García (Corsinología); la tradición reinterpretada de Alba Rubio (Fazoletto); el proyecto social y artesanal de Alma Rural; los artesanos de la piel Vivas (cuarta generación); la firma emergente Alba Mateos (4lbin); la diseñadora Isabel Romero desde Almoharín; el cuero creativo de Las Galliciolas; el trabajo de Águeda Valle Upcycling; la tradición de J. Hernández y la visión ecléctica de Emma Prieto, entre otros.

Sus propuestas han mostrado un equilibrio entre tradición y vanguardia: bordados, trabajo en piel, joyería inspirada en la naturaleza, reinterpretaciones de prendas tradicionales y técnicas de upcycling han dado forma a una narrativa común en la que la sostenibilidad y el territorio han sido protagonistas.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha hecho balance de esta quinta edición destacando la respuesta ciudadana y el crecimiento del proyecto. “Ha habido una explosión de ilusión, de talento y de capacidad del mundo rural”, ha señalado, subrayando la implicación creciente de municipios, asociaciones y colectivos.

Morales ha insistido en que JATO ya no es solo un evento puntual, sino una plataforma consolidada de promoción del medio rural cacereño. “Cuando se planteó la primera edición nunca se pensó que iba a tener el éxito que tiene hoy”, ha reconocido, en referencia a una cita que cada año suma más participación y visibilidad.

Uno de los momentos más multitudinarios volvió a vivirse el sábado con el desfile participativo, que reunió a más de 1.100 personas y atrajo a miles de asistentes al centro de la ciudad. Una imagen que resume el espíritu de JATO: comunidad, identidad y desarrollo compartido desde los pueblos hacia la capital provincial.

M-30

Más allá de lo cultural y festivo, el cierre ha dejado también un mensaje político y territorial. Morales ha defendido la necesidad de reequilibrar el mapa de oportunidades en España y de reconocer el valor de los territorios rurales. “Tenemos que demostrar a quienes mandan dentro de la M-30 que hay una España más allá de la M-30”, ha afirmado.

La edición de este año ha incorporado además la participación de colectivos portugueses, un paso que abre la puerta a una mayor cooperación transfronteriza entre territorios del interior peninsular.

Con su clausura, JATO se despide dejando una imagen reforzada: la de un patrimonio histórico convertido en escenario vivo de moda, folclore y reivindicación territorial, donde el mundo rural se proyecta como espacio de futuro.