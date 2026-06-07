Cáceres dice adiós a otro histórico de su hostelería

La hostelería cacereña vuelve a vestirse de luto. Tras la muerte el pasado mes de diciembre de Francisco Palacios, fundador del restaurante Centro y uno de los nombres más reconocidos del sector en la ciudad, Cáceres despide ahora a Isidoro Martín Rey, histórico camarero de la cafetería Aquario (Cánovas), donde trabajó durante cerca de cuatro décadas y se convirtió en una de las caras más conocidas y apreciadas por varias generaciones de clientes.

Emblema

La noticia de su fallecimiento ha causado pesar entre quienes compartieron con él años de trabajo y entre los miles de cacereños que, en algún momento, fueron atendidos por un profesional que hizo de la cercanía y el trato humano su principal seña de identidad. Su figura quedó indisolublemente ligada al Aquario, uno de los establecimientos más emblemáticos de la avenida de España y punto de encuentro habitual para varias generaciones de vecinos.

Martín Rey llegó a la hostelería por tradición familiar. Así lo contaba en una de las pocas entrevistas que concedió, publicada en 2005, cuando tenía 48 años y ya acumulaba casi tres décadas de trayectoria profesional. «Mi padre y todos mis tíos tenían negocios de hostelería en Cáceres y yo seguí sus pasos», explicaba entonces.

Aquella conversación dejó también algunas de las reflexiones que mejor definen su forma de entender el oficio. Con miles de horas a sus espaldas detrás de una barra, reconocía conocer «muchos, muchísimos» secretos de los clientes, aunque subrayaba que un buen camarero debía saber actuar con discreción. «Hay que ser buen profesional y saber ver, oír y callar, y ser fiel con los clientes», afirmaba. No en vano, consideraba que «un camarero es, en algunas ocasiones, casi como un psicólogo».

Desde su posición observó durante décadas la evolución de la sociedad cacereña. Según explicaba, los clientes habían cambiado con el paso del tiempo. «Ahora son más exigentes y también más educados. Antes se trataba al camarero como si se estuviera por encima de él, ahora es de igual a igual», señalaba.

Noche cacereña

También fue testigo directo de la transformación de la vida nocturna de la ciudad. De los casi treinta años que llevaba entonces en el Aquario, veintitrés habían transcurrido en la discoteca del establecimiento. Desde allí observó cómo las nuevas generaciones iban ganando protagonismo en las noches cacereñas y cómo cambiaban las costumbres de ocio. «Antes preferían las copas, pero ahora prefieren estar de cañas hasta que el cuerpo aguante», comentaba con naturalidad.

Con su fallecimiento desaparece uno de esos profesionales que parecían formar parte del paisaje cotidiano de la ciudad. Una persona que dedicó prácticamente toda su vida a la hostelería y que, desde la barra del Aquario, fue testigo silencioso de conversaciones, celebraciones, encuentros y despedidas de miles de cacereños.

La muerte de Isidoro Martín Rey supone una nueva pérdida para un sector que en los últimos meses ha tenido que despedir a varios de sus nombres más reconocidos. Su recuerdo permanecerá ligado para siempre a una cafetería que marcó una época y a una forma de ejercer la hostelería basada en la profesionalidad, la discreción y el trato cercano.