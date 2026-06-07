Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Cáceres rinde homenaje a ‘Bobi’

El barrio de San Francisco en Cáceres rinde homenaje a Alejandro Martínez ‘Bobi’, impulsor del movimiento vecinal fallecido en 2025

Fotogalería | Las imágenes del homenaje a Bobi en las pistas de San Francisco de Cáceres

Fotogalería | Las imágenes del homenaje a Bobi en las pistas de San Francisco de Cáceres

Ver galería

Fotogalería | Las imágenes del homenaje a Bobi en las pistas de San Francisco de Cáceres / Carlos Gil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Este domingo, a las 14:00 horas, las pistas de San Francisco en Cáceres han acogido un acto de homenaje en recuerdo de Alejandro Martínez ‘Bobi’, figura muy reconocida del movimiento vecinal de la ciudad y profundamente vinculado al barrio de San Francisco.

‘Bobi’ fallecía en junio de 2025, dejando tras de sí un importante legado de implicación social y trabajo comunitario. Conocido y querido en el ámbito vecinal cacereño, estuvo estrechamente ligado a la asociación vecinal de San Francisco desde su fundación en 1983, donde desarrolló una labor constante en defensa de las reivindicaciones del barrio.

A lo largo de su trayectoria, participó activamente en la vida asociativa, llegando incluso a ejercer en algunas etapas como presidente de la entidad, siempre con un papel destacado en la organización y dinamización del tejido vecinal.

Noticias relacionadas y más

El homenaje celebrado hoy ha reunido a vecinos, allegados y representantes del movimiento asociativo, que han querido recordar su figura y su compromiso con la ciudad, en un acto marcado por el recuerdo y el reconocimiento a una trayectoria estrechamente ligada a la vida comunitaria de San Francisco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La plaza Mayor volverá a acoger uno de los grandes eventos musicales del verano en Cáceres
  2. El 56 cumpleaños de Andrés Barriga en Cáceres, el portero que encontró una segunda vida tras cerrar su autoescuela
  3. Dos hermanas abren Ágape Tapería y Fogón en el barrio del Rodeo de Cáceres con cocina casera y trato familiar
  4. Malestar entre los usuarios de la cafetería de Agricultura en Cáceres porque solo permite la entrada a personal de la Consejería
  5. 690 metros cuadrados de carpa en la plaza Mayor: Jato calienta motores para un fin de semana de llenazo en Cáceres
  6. La transformación de la plaza Marrón y Camino Llano, inminente: así será su reforma en Cáceres
  7. San Fernando vive su sábado grande con el ferial volcado en una jornada de máxima afluencia en Cáceres
  8. JATO desborda Cáceres y 'nos obliga a repensar su futuro

Cáceres rinde homenaje a ‘Bobi’

Cáceres rinde homenaje a ‘Bobi’

Cáceres cierra JATO entre moda, folclore y una reivindicación: la España más allá de la M-30

Cáceres cierra JATO entre moda, folclore y una reivindicación: la España más allá de la M-30

Escritores y cineastas confiesan en Trujillo las heridas de adaptar un libro

Cáceres dice adiós a otro histórico de su hostelería

Herido grave un trabajador agrícola en Toril (Cáceres) al intentar apagar el incendio de un tractor

Herido grave un trabajador agrícola en Toril (Cáceres) al intentar apagar el incendio de un tractor

Cómo disfrutar de las vacaciones sin estar de vacaciones ¿Te gusta el plan?

Cómo disfrutar de las vacaciones sin estar de vacaciones ¿Te gusta el plan?

Los sanitarios evacúan a un residente de Cruz Blanca en plena celebración de los conciertos en Cáceres

Los sanitarios evacúan a un residente de Cruz Blanca en plena celebración de los conciertos en Cáceres

Carmina Santos, pintora: "Hay gente que ve a Cáceres cuadriculada; yo la veo poliédrica, llena de color, de vida y de futuro"

Carmina Santos, pintora: "Hay gente que ve a Cáceres cuadriculada; yo la veo poliédrica, llena de color, de vida y de futuro"
Tracking Pixel Contents