Cáceres rinde homenaje a ‘Bobi’
El barrio de San Francisco en Cáceres rinde homenaje a Alejandro Martínez ‘Bobi’, impulsor del movimiento vecinal fallecido en 2025
Este domingo, a las 14:00 horas, las pistas de San Francisco en Cáceres han acogido un acto de homenaje en recuerdo de Alejandro Martínez ‘Bobi’, figura muy reconocida del movimiento vecinal de la ciudad y profundamente vinculado al barrio de San Francisco.
‘Bobi’ fallecía en junio de 2025, dejando tras de sí un importante legado de implicación social y trabajo comunitario. Conocido y querido en el ámbito vecinal cacereño, estuvo estrechamente ligado a la asociación vecinal de San Francisco desde su fundación en 1983, donde desarrolló una labor constante en defensa de las reivindicaciones del barrio.
A lo largo de su trayectoria, participó activamente en la vida asociativa, llegando incluso a ejercer en algunas etapas como presidente de la entidad, siempre con un papel destacado en la organización y dinamización del tejido vecinal.
El homenaje celebrado hoy ha reunido a vecinos, allegados y representantes del movimiento asociativo, que han querido recordar su figura y su compromiso con la ciudad, en un acto marcado por el recuerdo y el reconocimiento a una trayectoria estrechamente ligada a la vida comunitaria de San Francisco.
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