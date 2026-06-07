Una casa de la plaza Marrón se queda en el esqueleto para conservar su fachada original

En el número 10 de plaza Marrón, justo en la esquina con la calle San Vicente, se ha abierto estos días una escena poco frecuente, pero muy reveladora de otra manera de entender la arquitectura en el centro de Cáceres. La vivienda ha quedado prácticamente reducida a su estructura exterior: se ha retirado el interior, también el tejado, y se ha mantenido en pie el esqueleto de la casa, con la fachada como elemento a preservar.

La intervención llama la atención no solo por la magnitud de la obra, sino por el gesto que plantea en una zona especialmente sensible de la ciudad. En un entorno donde cada edificio forma parte del paisaje cotidiano, conservar una fachada no es un detalle menor. Es una forma de reconocer la memoria de la calle, de respetar la escala del barrio y de asumir que reformar una vivienda también puede ser un ejercicio de cuidado.

La casa se encuentra en una esquina muy reconocible de plaza Marrón, junto a la calle San Vicente, una vía sin salida que conserva ese carácter de rincón discreto en pleno centro y que cuenta también con alojamientos turísticos, como el apartamento situado en el número 3. Alrededor, la actividad diaria del barrio continúa entre locales, comercios y establecimientos que forman parte de la vida de esta zona de Cáceres.

A un lado de la vivienda está La Latina, un local asociado al tardeo, y también la relojería joyería Colmer. En el entorno se encuentran bares como Per Harps, ahora cerrado por vacaciones, y Chantarella. Justo enfrente aparece Canve, una tienda de alimentación, frutas y verduras regentada por una familia de origen asiático. Y muy cerca se mantiene otro nombre unido a la memoria popular del barrio: la Churrería Chocolatería Vicenta Ruiz, una de las más tradicionales de Cáceres.

La reforma convive así con una escena muy de barrio: persianas, escaparates, terrazas, vecinos que pasan, clientes que entran y salen, y el olor de los churros como parte de esa rutina que todavía sostiene la identidad de plaza Marrón.

La obra ha dejado al descubierto una imagen impactante: el edificio vaciado por dentro y sostenido desde su perímetro, con la fachada como referencia principal. Es una intervención que permite leer la casa de otra manera. Donde antes había una vivienda completa, ahora aparece una estructura desnuda, casi didáctica, que muestra el trabajo necesario para renovar sin borrar.

En tiempos en los que muchas reformas urbanas tienden a homogeneizar las calles, este tipo de actuación abre otra lectura. No todo consiste en demoler y levantar de nuevo. También hay valor en conservar lo que da carácter a una plaza, en mantener la piel del edificio, en respetar proporciones, huecos, materiales y presencia urbana.

La empresa que figura en la obra es Virgilio Bodón García, dedicada a reformas, construcciones y estructuras de hormigón, con sede indicada en la calle Virgen de Guadalupe, número 4, segundo izquierda, de Moraleja (Cáceres). En el propio espacio de trabajo se advierte de que está prohibido aparcar en la zona, de que es obligatorio cumplir todas las normas de seguridad y de que queda prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.

Una zona emblemática

La ubicación refuerza el interés de la intervención. Plaza Marrón se ha convertido en uno de los puntos de paso hacia el centro, muy próxima al entorno del Museo Helga de Alvear, al edificio de la Galería Kermel, a la calle Santa Bárbara y a otros espacios que mezclan comercio, hostelería, residencia y tránsito peatonal.

Por eso, una reforma como la del número 10 no pasa desapercibida. No es solo una obra privada. Es también una intervención visible en una zona compartida, donde el estado de una fachada, el cuidado de una esquina o la forma de resolver una rehabilitación influyen en la percepción del conjunto.

En esa lectura, la casa de plaza Marrón se ha convertido en un pequeño ejemplo de cómo la construcción puede transformar sin arrasar. De cómo una vivienda puede cambiar por dentro y, al mismo tiempo, mantener hacia la calle una parte reconocible de su historia.

Fotogalería | La casa de la plaza Marrón de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

La escena resume bien una idea cada vez más necesaria en las zonas con identidad urbana: reformar no debería significar borrar. En barrios consolidados, la arquitectura no se mide solo por los metros cuadrados que gana una vivienda o por la modernización de sus instalaciones. También cuenta el modo en que esa obra dialoga con la calle.

En plaza Marrón, esa conversación se produce entre puntales, vallas, advertencias de seguridad y una fachada que resiste. Al lado, los bares y comercios siguen marcando el ritmo del barrio. Y a pocos pasos, la Churrería Ruiz mantiene viva otra forma de patrimonio cotidiano: la del desayuno de siempre, la de los churros y el chocolate, la de esos lugares que explican una ciudad tanto como sus edificios.

La reforma del número 10 queda así como una imagen de presente, pero también como una declaración urbana: se puede construir con mimo, intervenir con respeto y renovar una casa sin desprenderla del lugar al que pertenece.