Un día con Emilio de Justo antes de vestirse de gloria en Cáceres

Cáceres. Era de los Mártires. 22.03 horas del pasado domingo. Emilio de Justo sale por la puerta grande por tercer año consecutivo tras cortar dos orejas. Junto a su gente, sus amigos, sus vecinos, su pueblo y en su plaza. La estampa es preciosa, y la hace todavía más bonita que le acompañe Julio Méndez tras tomar la alternativa. Ese chico que apenas tenía dos meses cuando Emilio ya estaba doctorándose en este mismo coso. Como si de un maestro y un aprendiz se tratase. Pero, para comprender exactamente lo que había ocurrido esa tarde de domingo de San Fernando, hay que volver atrás en el tiempo aproximadamente cuatro horas.

Hotel Barceló V Centenario. 17.45 horas. Quedan apenas 75 minutos para que Emilio de Justo haga el paseíllo. Acaba de terminar su calentamiento y sube a la habitación 330 para comenzar a vestirse y concienciarse ante una nueva tarde, un nuevo reto, una nueva oportunidad de buscar otro éxito en su ya grandiosa carrera como matador. Última llamada con su equipo y arranca el rito más íntimo de un torero: vestirse de luces.

Galería | Así es el rito íntimo de vestirse de torero con Emilio de Justo en Cáceres /

Siempre ayudado por su mozo de espadas, Armando "Azuquita", y mientras suena alto una 'playlist' de Camarón de la Isla, comienza a enfundarse la taleguilla del precioso traje color berenjena y oro. "Es el que mejor te queda", le decía "Azuquita". Justo en el momento en que su equipo permitía a un pequeño grupo de El Periódico Extremadura adentrarse en su más estricta intimidad, ya tenía las medias colocadas y le estaban ajustando los machos (los cordones rematados con borlas que llevan en la parte inferior de la taleguilla) para asegurar su vestimenta.

Traje de luces

En la salita principal de su habitación había hasta tres trajes de luces distintos. "Hay veces que lo tengo claro desde días antes, pero normalmente otras ocasiones lo decido en el último momento", contaba De Justo mientras le colocaban la coletilla. Entre los dos que descartó estaba la caja con su montera, donde destacaban una imagen del propio Camarón y otra del Cristo de la Victoria de Serradilla. Con cada nueva prenda que "Azuquita" le iba colocando, el diestro de Torrejoncillo daba unos pases para ir ajustando mejor el traje al cuerpo. "Es que te está perfecto", repetía su mozo de espadas. "¿Es o no?", le preguntaba a Guerrita Chico, hombre de confianza de Emilio de Justo.

"Salimos a y media, vamos bien de tiempo", iba relatando Emilio de Justo a su equipo mientras calculaba las prendas que le quedaban por colocarse y seguía mirándose al espejo para terminar de vestirse. Ya tenía la camisa colocada cuando se puso su corbata de color verde botella y prendió en ella una imagen de la Inmaculada, patrona de Torrejoncillo, que le acompañó durante todo el festejo y a la que besó en numerosas ocasiones.

Misma habitación. 18.23 horas. "¿Cuánto queda? Siete minutos". Todo estaba preparado. Ya se había puesto el chaleco y la chaquetilla. El silencio se apoderó de la sala cuando comenzó a colocarse una muñequera en su mano izquierda. "Me hice daño hace unos días entrenando", relataba. Se puso frente a la ventana durante unos largos segundos y apenas sonaban algunos suspiros. Únicamente los pasos sobre el parquet del suelo del hotel rompían esos intensos momentos.

El encuentro con sus banderilleros

Desde la habitación hasta el ascensor apenas había unos metros. Bajó para reunirse con sus banderilleros en el hall del hotel. Puntuales, a las seis y media, aparecieron Antonio Chacón, Abraham Neiro "El Algabeño" y Pérez Valcarce. Emilio de Justo era el centro de atención en ese momento en la entrada al V Centenario. También se acercaron algunos aficionados a desearle suerte. "Buenas tardes, maestro. A ver si hacemos algo bueno hoy", le decía uno de ellos.

Ya en el camino en furgoneta hacia la Era de los Mártires, los maestros se desean suerte y lanzan un "Viva la Virgen del Rocío". Es el propio Emilio de Justo quien dirige al conductor: "Tira pa'lante, Pedro. Sin prisas, que veo que llegamos bien de hora". "Extremadura es muy especial. Es mi tierra, pero lo vivo con más responsabilidad porque siempre es más... el listón, uno mismo se lo mete más arriba. La presión por estar bien. Siempre tienes esa ilusión porque estás en tu tierra, pero también la presión de no defraudar", explicaba sobre sus sensaciones previas al festejo durante el trayecto.

Exteriores de la puerta de cuadrillas. 18.44 horas. Emilio es el primero en llegar y se convierte en la persona más aclamada de las inmediaciones del ruedo. Una inmensa muchedumbre le rodea, le pide fotos y le desea suerte. Tarda unos minutos en adentrarse en esta Era de los Mártires que tan especial es para él.

El festejo...

Era de los Mártires. 19.05 horas. Arranca el paseíllo. Lo que ocurrió después quedará para la eternidad. Más de 5.000 personas fueron testigos. Tercera puerta grande consecutiva del matador cacereño en su ciudad, ante su gente y con sus amigos. Día perfecto y rotundo de un diestro que es toda una figura del toreo.

La puerta grande fue el final visible de una tarde que había empezado, como tantas otras, mucho tiempo antes, en el silencio de una habitación de hotel. El resto lo puso Emilio de Justo, vestido de berenjena y oro, para volver a salir de Cáceres como salen los toreros que no olvidan de dónde vienen.