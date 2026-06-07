Escritores y cineastas confiesan en Trujillo las heridas de adaptar un libro

La relación entre literatura y cine fue una de las protagonistas de la clausura de la III edición de EXTREMAFICCIÓN, el encuentro audiovisual impulsado por la Fundación Extremeña de la Cultura en Trujillo (con el monumental Alcazarejo de los Altamirano como telón de fondo).

Estudiantes de la RESAD en Trujillo, en EXTREMAFICCIÓN. / EP

Durante dos jornadas, profesionales, estudiantes de la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid), periodistas y creadores analizaron algunos de los grandes retos de la industria audiovisual contemporánea.

"En su III edición, EXTREMAFICCIÓN consolida a Extremadura como referente en el mapa nacional del audiovisual", destacó la directora de la Fundación Extremeña de la Cultura, Carmen Sánchez-Risco, quien subrayó que el programa ha abordado disciplinas "de enorme peso en el cine y el audiovisual pero muy desconocidas", además de impulsar el valor de Extremadura como escenario de rodajes.

En ese contexto se celebró el coloquio de clausura, Del libro a la pantalla, que terminó convirtiéndose en algo más que una clase magistral: una reflexión colectiva sobre la compleja relación que mantienen la obra literaria y el lenguaje cinematográfico, sobre la propiedad de las historias y sobre las renuncias que acompañan a cualquier adaptación audiovisual.

Porque ese territorio donde literatura y cine se encuentran de forma natural, también es uno de los espacios donde afloran algunos de sus mayores conflictos.

Chávarri recordó cómo Fernán-Gómez consideró en inicio una “puta mierda” la adaptación de ‘Las bicicletas son para el verano’

La batalla entre la fidelidad y la libertad

El director Jaime Chávarri, toda una institución, figura fundamental del cine español y responsable de algunas de las adaptaciones más relevantes de las últimas décadas (El desencanto), recordó las tensiones inherentes a cualquier proceso de traslación de una obra a la pantalla.

A través de una anécdota protagonizada por Fernando Fernán Gómez, del que adaptó su obra teatral Las bicicletas son para el verano, evocó las inevitables discrepancias que suelen surgir entre autores y cineastas cuando una historia cambia de formato. El director explicó cómo muchas veces las modificaciones que exige una película son interpretadas por el autor como alteraciones del espíritu original de la obra, cuando en realidad responden a necesidades narrativas propias del cine.

Uno de los momentos más reveladores de la conversación llegó cuando Chávarri recordó la reacción de Fernán Gómez tras ver la adaptación cinematográfica de Las bicicletas son para el verano. Según relató el director, el escritor y dramaturgo recibió la película con enorme dureza y llegó a calificarla de "puta mierda", convencido de que la adaptación había eliminado buena parte del contenido ideológico de la obra. Durante años, Fernán Gómez sostuvo que la película había prescindido deliberadamente de los elementos vinculados al anarquismo, una de las corrientes de pensamiento presentes en el texto original. Sin embargo, tiempo después ambos pudieron abordar aquella discrepancia y Chávarri le explicó que los recortes no respondían a una decisión política, sino a las necesidades de condensación que exigía trasladar una extensa obra teatral al lenguaje cinematográfico. "Ah, entonces no fue aposta", recordó el director que le respondió finalmente Fernán Gómez, cerrando así un desencuentro (que no un desencanto) que ejemplifica como pocos las tensiones que suelen surgir entre autores y adaptadores.

Con el paso del tiempo, relató Chávarri, aquellas diferencias acabaron revelando una realidad conocida por cualquier profesional del sector: una novela, una obra teatral o un relato pueden permitirse estructuras, ritmos y desarrollos imposibles de trasladar íntegramente a una película.

La reflexión de Chávarri apuntaba a una idea recurrente durante toda la mesa: "Adaptar implica elegir. Y cada elección supone inevitablemente una renuncia".

Los autores, en el Alcazarejo de los Altamirano de Trujillo. / EDUARDO VILLANUEVA

Lo que desaparece cuando una novela se convierte en película

La escritora, guionista y directora de casting Cristina Campos aportó una visión especialmente valiosa por situarse en una posición poco habitual: la de quien escribe una historia y posteriormente participa en su transformación para la pantalla.

La autora recordó el largo proceso de convertir una de sus novelas (Pan de limón con semillas de amapola) en un guion cinematográfico, una tarea que exigió años de trabajo y que la obligó a enfrentarse a una de las realidades más duras de cualquier adaptación: la desaparición de personajes, escenas y elementos que en el libro poseen un peso fundamental.

Campos explicó cómo el paso de cientos de páginas a un libreto de poco más de noventa obliga a tomar "decisiones constantes". No se trata únicamente de resumir una historia, sino de reconstruirla bajo reglas distintas.

Su intervención reflejó el coste emocional que puede tener para un escritor observar cómo determinados elementos esenciales durante el proceso de creación quedan fuera de la versión audiovisual. No como consecuencia de un conflicto creativo, sino como parte natural de la transformación que exige el cambio de lenguaje.

El escenario de la clausura del III EXTREMAFICCIÓN. / EP

"Cuando leo un libro que me encanta, lo último que se me ocurre es tocarlo" Juanma Bajo Ulloa — Cineasta

Atardecer desde el Alcazarejo de los Altamirano en Trujillo. / EDUARDO VILLANUEVA

¿Y si algunos libros no debieran adaptarse?

La posición más radical de la tarde llegó de la mano de Juanma Bajo Ulloa.

El director vasco cuestionó directamente uno de los grandes consensos de la industria audiovisual contemporánea: la idea de que toda gran novela es susceptible de convertirse en una película.

"Cuando leo un libro que me encanta, lo último que se me ocurre es tocarlo", afirmó.

Su planteamiento rompía con buena parte de las reflexiones anteriores. Para Bajo Ulloa, las obras literarias poseen una identidad propia que no siempre necesita ser reinterpretada por el cine. De hecho, defendió que muchas de las historias que ha llevado a la pantalla nacieron precisamente de una necesidad personal de expresión y no de la voluntad de adaptar materiales ajenos.

La afirmación abrió una de las discusiones más interesantes del encuentro: si la función del cine es preservar una historia o transformarla.

El valor del libro más allá de la pantalla

El escritor y cineasta Ray Loriga llevó la conversación hacia una cuestión que trasciende la adaptación y afecta directamente al lugar que ocupa hoy la literatura en la cultura contemporánea.

Durante el coloquio reivindicó la autonomía del libro frente a la creciente tendencia a medir el éxito de una obra por sus posibilidades audiovisuales.

"¿Un libro no tiene ningún mérito si no tiene película?", se preguntó.

La reflexión conectó con ejemplos de autores que a lo largo de las últimas décadas se mostraron reacios a ver sus obras trasladadas al cine o a la televisión, convencidos de que determinados universos literarios poseen una dimensión imposible de reproducir completamente mediante imágenes.

Loriga recordó que algunas de las mejores adaptaciones de la historia han surgido precisamente cuando los cineastas han entendido que no estaban obligados a reproducir una obra de forma literal, sino a dialogar con ella desde otro lenguaje.

Protagonistas del III EXTREMAFICCIÓN. / EP

Un diálogo abierto entre dos artes

A medida que avanzaba la conversación, quedó claro que ninguno de los participantes defendía una fórmula universal.

Chávarri hablaba desde la experiencia de quien ha convivido con autores descontentos; Campos desde la sensibilidad de quien ha visto transformarse sus historias; Bajo Ulloa desde la resistencia a intervenir en obras que considera completas; y Loriga desde la convicción de que la literatura posee un valor independiente de cualquier adaptación.

Lejos de ofrecer respuestas definitivas, el coloquio dibujó un mapa de posiciones que reflejó la riqueza de un debate tan antiguo como el propio cine.

La presencia de la literatura no fue casual en esta edición de EXTREMAFICCIÓN. Según explicó Sánchez-Risco, la organización quiso poner el foco en uno de los principales motores creativos del audiovisual actual.

"La literatura es uno de los grandes motores creativos a día de hoy en las plataformas y buscábamos abordar esta realidad y favorecer que autores, escritores y guionistas conozcan de primera mano los entresijos de la adaptación de una novela al audiovisual desde todos los ámbitos de la producción", señaló.

Tras dos jornadas de actividades, la directora de la Fundación Extremeña de la Cultura hizo un balance muy positivo del encuentro.

"Estamos muy satisfechos porque ha sido una experiencia única. Esta tercera edición nos consolida como referentes en el mapa nacional del audiovisual al más alto nivel", concluyó.

Y quizá esa fue la principal enseñanza que dejó el coloquio de clausura: que entre la página y la pantalla no existe un camino recto. Solo un territorio lleno de decisiones, renuncias, hallazgos y heridas creativas que, más de un siglo después del nacimiento del cine, siguen alimentando uno de los debates más apasionantes de la cultura contemporánea.